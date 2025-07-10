Microsoft поломала важный механизм Windows и не знает, как починить. Пользователям это на руку

Microsoft созналась в том, что сломала службу обновления Windows Server. Проблема находится внутри сервиса, и у Microsoft пока нет готового решения по ее устранению. Пока сервис не работает, администраторы не могут установить обновления на Windows Server. Впрочем, многим это на руку, учитывая, какие грандиозные проблемы зачастую несут в себе патчи Microsoft.

Все сломать

Софтверный гигант Microsoft подтвердил факт наличия проблемы в работе службе обновления ОС Windows Server (Windows Server Update Services, WSUS) – серверы перестали синхронизироваться с ней. Как пишет Bleeping Computer, корпорация признала, что проблема на ее стороне, но в то же время развела руками и сказала, что пока не представляет, как ее починить.

Со сбоем в работе WSUS столкнулись многие компании и администраторы, по той или иной причине использующие в качестве серверной программной платформы именно Windows Server. Не работающая WSUS привела к невозможности синхронизации с сервером обновлений и, следовательно, лишила пользователей доступа к обновлениям ОС.

По умолчанию WSUS синхронизируется с серверами обновления Microsoft раз в сутки, скачивая с них последние метаданные о доступных обновлениях. Системные администраторы могут изменить частоту синхронизации в настройках.

Очень оперативно

Пользователи Microsoft часто сталкиваются с неработоспособностью ее сервисов, и нередко проходит несколько дней, прежде чем корпорация прокомментирует ситуацию – признает проблему или скажет, что во всем виноваты сами пользователи. Здесь же Microsoft отреагировала очень оперативно, что для нее не очень типично.

Microsoft Microsoft сломала свой очередной сервис

Системные администраторы массово начали жаловаться на неработающую WSUS 8 и 9 июля 2025 г. Не исключено, что одиночные сообщения о проблемах появлялись и раньше, но в данном случае речь именно о лавине претензий.

Все как один утверждают, что процесс синхронизации с сервером обновлений завершается одной из двух ошибок. В отчетах администраторы видят сообщение «Попытка подключения не удалась» или «Время ожидания операции истекло».

По-видимому, оперативности Microsoft добавило то, что проблема с WSUS стремительно получила широкую огласку. Ее обсуждают как на форуме корпорации, так и на совершенно сторонних ресурсах. «У кого-нибудь возникли проблемы с синхронизацией с сервером WSUS? У меня проблемы начались вчера вечером, и сегодня утром все еще не удается синхронизироваться. Кажется, была одна успешная синхронизация посреди ночи, но с тех пор – ни одной», – говорится в треде на Reddit, опубликованном пользователем ghgard в разделе Sysadmin 9 июля 2025 г. приблизительно в 16 часов по Москве.

Что говорит Microsoft

Специалисты Microsoft, официально подтвердив факт наличия проблемы, также приоткрыли завесу тайны, вкратце рассказав, что именно мешает WSUS функционировать корректно. По их словам, они обнаружили «проблемную версию обновления на уровне хранения» (problematic update revision in the storage layer), что и вызывает сбой синхронизации.

Обсуждение проблемы идет полным ходом

«Устройства, пытающиеся синхронизировать обновления из Центра обновления Microsoft с помощью служб Windows Server for Update Services (WSUS), могут не завершить процесс синхронизации. В результате обновления невозможно развернуть с помощью WSUS или Configuration Manager», — говорится в заявлении Microsoft.

При этом Microsoft заявила Bleeping Computer, что на данный момент у нее нет путей решения ситуации. Методов обхода, то есть «костылей», которые часто приходится применять в случае очередной поломки Windows, в данном случае пока нет, добавили представители корпорации. Они подчеркнули также, что специалисты Microsoft уже работают над исправлением.

Не все так плохо

Нельзя исключать, что некоторым системным администраторам сбой WSUS пришелся по душе. Весь мир знает, насколько сильно за последние два года упало качество обновлений для обычной пользовательской Windows – они то и дело ломают важные компоненты системы.

Но и с обновлениями для Windows Server ситуация обстоит не лучшим образом. Иной раз поступление очередного апдейта может обернуться для компании не только большими финансовыми проблемами но и потенциальным уголовным преследованием.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что компаниям по всему миру, чьи серверы на тот момент работали на Windows Server 2022, внезапно поступили апдейты до Windows Server 2025, которая вышла в ноябре 2024 г. Это не было санкционировано компаниями и было чревато большими проблемами, потому что эти компании не приобретали лицензию на версию 2025. Другими словами их серверы после обновления начали работать на нелегальном ПО.