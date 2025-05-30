Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

Обновление Windows 11 не позволяет загружать некоторые виртуальные персональные компьютеры и переводит их в режим восстановления с ошибкой загрузки. Единственная рекомендация по предотвращению проблемы на 30 мая 2025 г. от разработчиков Microsoft — не устанавливать обновление.

Критические ошибки из-за обновлений

Обновление Microsoft для Windows 11 у владельцев виртуальных машин вызывает критическую ошибку загрузки, которая отправляет устройства в режим восстановления, пишет The Register. Проблема затрагивает версии 22H2 и 23H2.

Вскоре после выхода обновления Patch Tuesday в мае 2025 г. появлялись сообщения о том, что это обновление, по некоторым данным, вызывает хаос на персональном компьютере (ПК). На экране появляется сообщение о невозможности загрузки ОС из-за отсутствующего или поврежденного файла ACPI.sys с кодом ошибки 0xc0000098.

Сам файл отвечает за реализацию спецификации Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), которая управляет ресурсами и энергосбережением на уровне ИТ-оборудования. Проблемы с драйверами ACPI нередко вызывают сбои, включая синие экраны (BSOD) на Windows или kernel panic на Linux, из-за плохой реализации на уровне прошивки (BIOS/UEFI) или несовместимости с обновлениями. Именно сбой с этим драйвером вызывает катастрофическую ошибку при попытке установить майское обновление. Отметим, что основатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) еще в 2003 г. назвал ACPI «катастрофой в плане дизайна во всех смыслах».

Unsplash - Tadas Sar Обновление в Windows 11 вызвало падение виртуальных машин или восстановления с ошибкой загрузки

В сообщении Microsoft говорится, что патч KB5058405 может не установиться на некоторые ПК с Windows 11, и на затронутых устройствах может появиться следующая ошибка 0xc0000098. К счастью, Microsoft отмечает, что количество физических устройств, на которых была обнаружена эта неприятная проблема, довольно ограничено. По всей видимости, проблема в первую очередь затронула устройства, работающие в виртуальных средах, к которым относятся виртуальные машины Azure, Azure Virtual Desktop и локальные виртуальные машины, размещенные на Citrix или Hyper-V.

Блокировка загрузки

13 мая 2025 г. Microsoft выпустила патч KB5058405 для Windows 11 22H2 и 23H2. Как впервые сообщило издание Bleeping Computer, компания Microsoft подтвердила в обновлении на своей информационной панели, что некоторые компьютеры с Windows 11 могут просто не загружаться после установки обязательного патча безопасности Windows 11.

Виртуальные машины являются новым ИТ-сервисом, они позволяют гораздо проще и гибче переносить локальные инфраструктуры в облако или создавать новые программные решения, которым критично постоянное хранилище.

В апреле 2025 г. пользователи Windows жаловались на то, что их ПК просят ввести ключ восстановления BitLocker, а после ввода ключа восстановления компьютер откатывает обновление. Другие пользователи сообщали о синих экранах смерти после обновления, и хотя это не так уж необычно после обновлений Patch Tuesday, это все равно расстраивает обычных пользователей. С 13 мая 2025 г. пользователи начали уже сообщать, что ошибка, мешающая загрузке их ПК, появилась сразу после обновления ОС.

Обычных пользователей не затрагивает ошибка, но это не точно

Программисты Microsoft отмечают, что обычные пользователи Windows, использующие редакции Home или Pro, вряд ли станут жертвами этой проблемы. Они подтверждают это, утверждая, что виртуальные машины обычно используются в ИТ-средах. Журналисты The Register обратили внимание на их формулировку в виде «маловероятно» — это значит, есть вероятность того, что ошибка затронет и обычных пользователей. Эта проблема затрагивает как Windows 11 версии 23H2, так и 22H2.

Хуже всего то, что на 30 мая 2025 г. у Microsoft нет ни исправления проблемы, ни даже обходного пути, который можно было бы использовать в данный момент. В ИТ-компании отмечают, что в настоящее время изучает проблему и предоставят более подробную информацию, когда она будет доступна. Согласно их советам, если пользователи уже установили патч и не столкнулись с проблемой, поблагодарите «владык из Microsoft» и работайте спокойно. Ведь скорей всего, по мнению разработчиков Microsoft, пользователям не о чем беспокоиться, ведь их ИТ-системе удалось избежать этой ошибки или «пронесло».

Попытка избежать ошибки

По информации The Register, если пользователи еще не установили майское обновление Windows 11, возможно, будет правильным решением подождать, пока ИТ-компания выпустит исправление проблемы или же завершит свое внутренне расследование по данной проблеме.

Поскольку KB5058405 является обязательным обновлением безопасности, в конечном итоге оно будет установлено на компьютер. Но пользователи могут приостановить установку обновлений более чем на месяц. Как рекомендуют эксперты The Register, возможно, стоит пока повременить, на случай если ваша ИТ-система не оказалась в числе тех, кому не повезло или их «не пронесло».