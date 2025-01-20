Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ACPI Advanced Configuration and Power Interface интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием



20.01.2025 Микропрограммное обеспечение OYBoot включено в реестр отечественного ПО 1
27.09.2022 Процессоры AMD тормозят под Linux из-за кривого кода 20-летней давности 1
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux 1
31.08.2018 Найдены два способа взламывать чипы повышенной защищенности 2
13.03.2018 Новейшие процессоры AMD не работают с самой популярной версией Windows 1
16.11.2012 Разработчики: Закрытые решения взяли в заложники ядро Linux 1
19.11.2009 Можно ли Windows 7 считать "зеленой"? 2
08.10.2009 «Открытые Технологии» + IBM: решение по мониторингу ИТ-инфраструктуры для розничной торговли 1
07.03.2008 Parallels выпустил открытую бета-версию Parallels Server 1
21.02.2008 Анонсирована новая версия VirtualBox 1
05.09.2006 Ликбез: что означают ноутбучные термины. Часть 2 1
24.03.2006 Ampro выпустила новый компьютер-на-модуле 1
20.09.2004 iRU Novia 3221W – вестник эпохи портативного кино 1
15.09.2004 Третье поколение Centrino появится в 2006 г. 1
13.11.2003 Acorp представил новую материнскую плату 1
19.03.2003 CeBIT: новая линейка ПК от Fujitsu Siemens Computers 1
05.02.2003 Давно ожидаемая версия FreeBSD 5.0 стала доступна 1
30.10.2002 Abit AT7-MAX2 - материнская плата или мультимедийный комбайн? 1
20.05.2002 Компания SiS представила план выпуска чипсетов на 2002 год 1
25.09.2001 "Формоза" приступила к выпуску системных плат на чипсете Intel i815E и 845 1
26.03.2001 Intel отмечена наградой U.S. ENERGY STAR за создание технологии Instantly Available PC 2
20.10.2000 Fujitsu Siemens Computers выпустила мобильную рабочую станцию Celsius Mobile 2 с поддержкой трехмерной графики OpenGL 1
17.10.2000 Fujitsu Siemens выпустила компьютер Scenic xS на чипсете Intel 815e 1
27.09.2000 Abit представила новую двухпроцессорную материнскую плату VP6 для PIII Coppermine 1
31.08.2000 Compaq, Intel, Microsoft, Phoenix и Toshiba опубликовали новую спецификацию ACPI 1
31.08.2000 Compaq, Intel, Microsoft, Phoenix и Toshiba опубликовали новую спецификацию ACPI 1
26.11.1999 Материнская плата ASUS P3W-E базируется на новом наборе микросхем Intel 810E, поддерживающем FSB с частотой 133 МГц и процессор Intel Pentium III Coppermine 1
19.11.1999 Abit выпустила материнские платы на чипсете i820 1
21.06.1999 Allied Telesyn выпустила новый сетевой адаптер серии продуктов LanEdge 1
24.03.1999 В Windows 98 продолжают находить ошибки 1
23.02.1999 Allied Telesyn выпускает новое семейство ACPI-совместимых адаптеров 1
04.02.1999 LANCK представил рабочие станции AcerPower 4100 и AcerPower 6100 1
01.02.1999 Allied Telesyn выпустила новую модель сетевого адаптера с поддержкой стандартов OnNow и ACPI 1

Публикаций - 33, упоминаний - 36

ACPI и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 16
Microsoft Corporation 24623 8
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 5
Toshiba Corporation 2927 3
HP Compaq Computer Corp 1916 3
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 3
Fujitsu 2041 3
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 23 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 2
Открытые технологии 701 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 2
Apacer Technology Inc 65 2
American Megatrends 9 2
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 43 2
Insyde Software - SystemSoft Corp 7 2
Renesas Electronics - Intersil 35 2
Intelliworxx Inc 2 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Novafora - Transmeta 193 2
SiS - Silicon Integrated Systems 60 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Dell EMC 5027 1
Gigabyte Technology 364 1
Broadcom - VMware 2359 1
Lenovo Group 2292 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Nvidia Corp 3487 1
Google LLC 11775 1
Формоза - Formoza 176 1
Cisco Systems 5114 1
Check Point Software Technologies 760 1
Oracle Corporation 6687 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Red Hat 1305 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
ASRock 47 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 10
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 8
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 7
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1047 6
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1402 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 896 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 225 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 4
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 953 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 3
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 3
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 3
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 558 2
DDR - Double data rate 2730 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 9
Microsoft Windows 15656 7
Intel Pentium III 780 7
Linux OS 9936 6
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 6
Intel Celeron - Серия процессоров 963 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 3
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 31 2
Microsoft Windows 7 1979 2
Microsoft Windows XP 2399 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Microsoft Windows NT 879 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 2
Nuvia Phoenix 141 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 20 2
Red Hat - Hibernate 27 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
IBM iSeries 26 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Linux KDE Plasma 225 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Ксенин Алекс 311 2
Grover Andy - Гровер Энди 2 2
Гинятуллин Роман 61 1
Орловский Михаил 11 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Леонтьев Андрей 3 1
Сологубов Владимир 3 1
Подгорный Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 76 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Reddit 312 1
Inquirer 463 1
cw360 84 1
Ars Technica 419 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
CeBIT 612 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще