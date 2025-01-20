ACPI Advanced Configuration and Power Interface интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием
ACPI и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
|Intel Developer Forum - IDF 277 1
|CeBIT 612 1
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