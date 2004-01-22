Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs

Ali представил финансовые результаты января 2

Задержка выпуска AMD K8 радует поставщиков чипсетов 2

Продажи тайваньских чипсетов выросли в ноябре 2

Вышло обновление драйверов от ALI 1

Доходы Acer Laboratories продолжают снижаться 1

Число членов консорциума технологии HуperTransport достигло 50 1

Началась борьба Intel Itanium 2 и AMD Opteron 1

UMC намерена выйти на рынок чипсетов с помощью AMD 1

Новый чипсет i845D для Pentium 4 появится уже скоро 1

Intel ускорила выпуск новых процессоров и чипсетов 1

ALI анонсировала чипсет ALiMAGiK 1 для процессора AMD Athlon XP 2

Acer и Trident разработали чипсет для новых ноутбуков Toshiba 2

Acer Labs получила лицензии на использование технологий Bluetooth от NewLogic 2

Появилась информация о новом чипсете Acer для Pentium 4 1

Acer Labs лицензировала производство чипсетов Pentium 4 1

Ali и SiS получили лицензии на производство чипсетов для Pentium 4 2

Acer Laboratories и Trident Microsystems выпустили интегрированные чипсеты для ноутбуков с поддержкой DDR RAM 2

SOYO представила материнские платы для процессоров AMD и Intel с поддержкой памяти DDR 1

VIA Tech и Acer Labs объединяют усилия в разработке телекоммуникационных микросхем 1

Acer намерена перенести игры для PlayStation на проигрыватели DVD 1

ALi продемонстрировала DDR чипсет для процессоров Athlon 1

SiS и ALi в четвертом квартале начнут массовое производство чипсетов для AMD Athlon 2

Acer Laboratories представила новые чипсеты Aladdin Pro 5 и MAGiK 1 с поддержкой памяти DDR для процессоров Intel и AMD 1

Nvidia представила графический чип Vanta LT и чипсет Aladdin TNT2 на усовершенствованном ядре Riva TNT2 1

Realtek и Acer будут производить самые дешёвые чипы для интерфейса FireWire 1