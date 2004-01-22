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Nvidia ALi Corporation Acer Laboratories Incorporated Acer Labs Incs Acer Value Labs

Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs

СОБЫТИЯ

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22.01.2004 Acer займется онлайн-музыкой 1
23.12.2003 Acer представил свой "умный дом" 1
23.12.2003 Acer представил свой "умный дом" 1
26.02.2003 UMC приобретает 40% акций дочерней компании ALi 1
11.02.2003 Ali представил финансовые результаты января 2
10.02.2003 Задержка выпуска AMD K8 радует поставщиков чипсетов 2
02.12.2002 Продажи тайваньских чипсетов выросли в ноябре 2
08.08.2002 Вышло обновление драйверов от ALI 1
06.08.2002 Доходы Acer Laboratories продолжают снижаться 1
24.07.2002 Число членов консорциума технологии HуperTransport достигло 50 1
10.06.2002 Началась борьба Intel Itanium 2 и AMD Opteron 1
05.06.2002 Computex 2002: новый чипсеты ALi для процессоров AMD K8 2
22.04.2002 UMC намерена выйти на рынок чипсетов с помощью AMD 1
14.12.2001 Новый чипсет i845D для Pentium 4 появится уже скоро 1
28.11.2001 Intel ускорила выпуск новых процессоров и чипсетов 1
22.10.2001 ALi представила IDE-контроллер с поддержкой USB 2.0 2
15.10.2001 ALI анонсировала чипсет ALiMAGiK 1 для процессора AMD Athlon XP 2
15.10.2001 Soyo анонсировала материнскую плату с UDMA-133 1
31.08.2001 Acer "подрезала" конкурентов на рынке чипсетов 1
01.08.2001 Acer и Trident разработали чипсет для новых ноутбуков Toshiba 2
03.07.2001 Acer Labs получила лицензии на использование технологий Bluetooth от NewLogic 2
29.06.2001 Появилась информация о новом чипсете Acer для Pentium 4 1
20.02.2001 Acer Labs лицензировала производство чипсетов Pentium 4 1
16.02.2001 Ali и SiS получили лицензии на производство чипсетов для Pentium 4 2
29.01.2001 Intel намерена увеличить количество лицензий на чипсеты для Pentium 4` 3
17.01.2001 Acer Laboratories и Trident Microsystems выпустили интегрированные чипсеты для ноутбуков с поддержкой DDR RAM 2
30.11.2000 SOYO представила материнские платы для процессоров AMD и Intel с поддержкой памяти DDR 1
27.10.2000 VIA Tech и Acer Labs объединяют усилия в разработке телекоммуникационных микросхем 1
25.10.2000 Acer намерена перенести игры для PlayStation на проигрыватели DVD 1
12.10.2000 ALi продемонстрировала DDR чипсет для процессоров Athlon 1
22.09.2000 SiS и ALi в четвертом квартале начнут массовое производство чипсетов для AMD Athlon 2
31.08.2000 Compaq, Intel, Microsoft, Phoenix и Toshiba опубликовали новую спецификацию ACPI 1
31.08.2000 Compaq, Intel, Microsoft, Phoenix и Toshiba опубликовали новую спецификацию ACPI 1
27.07.2000 Acer Laboratories представила новые чипсеты Aladdin Pro 5 и MAGiK 1 с поддержкой памяти DDR для процессоров Intel и AMD 1
18.07.2000 Acer Labs отложила выход нового DDR-чипсета для микропроцессора Athlon 1
08.06.2000 На выставке Computex Taipei 2000 состоялось награждение финалистов конкурса на звание "Лучший продукт выставки" 1
09.03.2000 Nvidia представила графический чип Vanta LT и чипсет Aladdin TNT2 на усовершенствованном ядре Riva TNT2 1
07.03.2000 Realtek и Acer будут производить самые дешёвые чипы для интерфейса FireWire 1
09.11.1999 Интегрированный чипсет от Acer Labs способен бросить тень даже на GeForce 256 1

Публикаций - 45, упоминаний - 58

Nvidia и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2771 25
Intel Corporation 12797 17
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 319 15
AMD - Advanced Micro Devices 4629 13
SiS - Silicon Integrated Systems 61 12
Nvidia Corp 3979 6
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 6
Apacer Technology Inc 71 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 25 3
Microsoft Corporation 25741 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2170 3
Toshiba Corporation 2979 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
Novafora - Transmeta 196 3
Soyo Group 12 3
Broadcom - ServerWorks 22 2
Trident Microsystems 17 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1093 2
Sony 6732 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 419 2
AMD Graphics Product Group - ATI 972 2
Double Data - Дабл Дата 20 2
Box inc - box.com - box.net 374 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 787 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Rambus 246 2
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 2
Renesas Electronics - Intersil 36 2
Intelliworxx Inc 2 2
Insyde Software - SystemSoft Corp 7 2
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 1
Unitech Group 19 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 1
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 1
FIC - First International Computer 23 1
Banderacom 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5629 1
МегаФон 10687 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
РЖД - Российские железные дороги 2092 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2789 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1485 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 21
DDR - Double data rate 3076 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8725 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 8
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1645 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 8
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1104 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5624 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5908 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10572 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10725 5
Motherboard - South bridge - Южный мост - функциональный контроллер 99 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1652 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6606 4
Motherboard - North bridge - Северный мост - системный контроллер 42 3
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 988 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7909 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4413 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16948 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1417 3
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 90 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5491 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3891 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5011 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2240 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13026 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3368 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2608 2
ACPI - Advanced Configuration and Power Interface - интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием 37 2
AT Attachment - ATA, ATAPI - PATA - Parallel ATA - Ultra ATA - UDMA - Ultra DMA - Ultra Direct Memory Access 149 2
Пропускная способность - Bandwidth 1900 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14736 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9653 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1168 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 835 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 11
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 9
Nvidia - ALi ALADDiN Pro - ALi ALADDiN ArtX - ALi ALADDiN TNT - ALi ALADDiN V Mobile 14 7
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 7
AMD Duron 121 6
Intel Pentium III 782 5
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Acer Music Platform 3 3
Acer Empowering Technology - eDataSecurity 20 2
Acer UI - Acer Touch 3D 8 2
Nuvia Phoenix 147 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Intel Pentium II 174 2
Trident CyberBlade 6 2
Acer Just In Time Mail 2 2
Intel Springdale 33 1
AMD ClawHammer 34 1
Acer NeWeb 5 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 380 1
Microsoft Windows 16852 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 1
Apple iPhone 6 4861 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4158 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 869 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 144 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 227 1
Intel Itanium 649 1
Microsoft Windows 95 429 1
Acer Veriton - серия неттопов 27 1
Be Incorporated - BeOS 37 1
Microsoft Windows 98 452 1
Nvidia GeForce GTS 48 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Toshiba Satellite 166 1
Hsuan John - Сюань Джон 6 1
Китай - Тайвань 4238 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 2
Россия - РФ - Российская федерация 165438 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
Южная Корея - Республика 7037 1
Япония 13782 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1822 1
США - Калифорния 4822 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1511 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Калифорния - Саннивейл 89 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5878 2
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8193 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1570 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1377 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5091 1
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Логистика сбытовая - Сбыт 2560 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1722 1
DigiTimes - Издание 1331 6
The Register - The Register Hardware 1781 2
ExtremeTech 40 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 548 1
Inquirer 463 1
EE Times 160 1
Silicon 493 1
Commercial Times 110 1
X-Bit Labs 83 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Mercury Research 73 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 3
Intel Developer Forum - IDF 277 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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