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Trident Microsystems

Trident Microsystems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.12.2002 Шпионский скандал затронул Sun и Transmeta 1
24.09.2002 Превзойдет ли Trident XP4 T2 по быстродействию Radeon 9000 Pro? 1
09.09.2002 Разработчики графических чипов готовы принять стандарт DDR-II как можно скорее 1
19.09.2001 Новый процессор AMD будет называться Athlon... XP 1
01.08.2001 Acer и Trident разработали чипсет для новых ноутбуков Toshiba 2
17.01.2001 Acer Laboratories и Trident Microsystems выпустили интегрированные чипсеты для ноутбуков с поддержкой DDR RAM 1
21.09.2000 Via представила конфигурацию ПК для работы в интернете за $199 1
24.08.2000 Sony сменила поставщика графических чипов для ноутбуков Vaio 1
26.06.2000 Итоги торгов акциями высокотехнологичных компаний на NASDAQ 23.06.00 2
24.04.2000 Trident представила новые графические процессоры Blade XP 1
21.04.2000 Via выплатит Trident $10.2 млн. для внесудебного урегулирования конфликта 1
31.03.2000 Compaq Notebook 100 будут работать на базе Trident CyberBlade i7 1
22.02.2000 Trident получила сертификацию Windows 2000 графических драйверов для ноутбуков 1
22.11.1999 Trident начал выпуск DPTV чипов 1
20.05.1999 Trident Microsystems представила акселератор Blade 3D Turbo с тактовой частотой 135 МГц 1
20.05.1999 В ноутбуках Acer TravelMate 330 будет использован графический контроллер производства Trident 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Trident Microsystems и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 5
Microsoft Corporation 25775 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Qualcomm Technologies 1974 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Toshiba Corporation 2980 2
Fujitsu 2105 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 2
Nvidia Corp 4002 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 2
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 45 2
Samsung Electronics 11065 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Apple Inc 13156 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
Check Point Software Technologies 829 1
Oracle Corporation 7074 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Fortinet 452 1
MediaTek - Ralink 595 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Adobe Systems 1597 1
Yahoo! 3726 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Sharp Corporation 1062 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
AMD Xilinx 100 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
Ciena 221 1
eBay Inc 1640 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
McMillan Financial 31 1
San Francisco International Airport - Международный аэропорт Сан-Франциско - IATA: SFO, ICAO: KSFO, FAA LID: SFO 3 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
DDR - Double data rate 3083 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Motherboard - North bridge - Северный мост - системный контроллер 42 1
Trident CyberBlade 6 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Trident Blade XP 2 2
Microsoft Windows 16882 1
Fortinet - FortiOS 43 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 1
Oracle PeopleSoft 426 1
SAP Sybase 292 1
Intel Pentium III 782 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 1
Toshiba Satellite 166 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Trident Blade3D 1 1
Trident XP 3 1
Trident Hardware-Assisted MPEG-2 Acceleration - THAMA 1 1
NeoMagic MagicMedia AGP 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Япония 13807 2
Канада 5082 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Китай - Тайвань 4245 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 65 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 1
США - Калифорния - Саннивейл 89 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
CNET Networks - CNET News 1643 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Inquirer 463 1
Silicon.com 364 1
X-Bit Labs 83 1
Mercury Research 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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