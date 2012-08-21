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Motherboard North bridge Северный мост системный контроллер

Motherboard - North bridge - Северный мост - системный контроллер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.08.2012 Обзор архитектуры AMD Trinity: игровая видеокарта в процессоре 1
29.05.2012 Аналитики: Инновации в 2012 г. будут основаны на открытом коде 1
06.08.2010 Ноутбук Sony VAIO Z. Сверхмощный и сверхкомпактный 1
26.05.2008 Кризисы делают СПО популярным 1
05.02.2008 8-ядерная платформа Intel Skulltrail рассекречена 1
16.05.2007 Апрельские новинки ноутбуков 1
10.05.2007 Intel создал новую платформу для ноутбуков 1
10.05.2007 Santa Rosa: официальный запуск крупнейшего обновления 1
16.04.2007 Мартовские новинки рынка UMPC 1
03.02.2006 Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64 1
08.11.2005 Gigabyte представила первую плату из серии G1-Turbo 1
23.09.2005 Греется ноутбук? Спасение есть 1
08.04.2005 Gigabyte выпустила первую системную плату с поддержкой SLI 1
03.02.2005 Kontron представила первую плату формата MiniITX 1
16.11.2004 Gigabyte выпустила системную плату с частотой шины 1066 МГц 1
16.02.2004 ASRock представил материнскую плату P4S55FX+ 1
27.11.2003 Acorp представил новую материнскую плату для процессоров AMD 1
20.11.2003 4GL533M – новая материнская плата от Acorp 1
15.07.2003 "Клондайк Компьютерс" расширяет линейку ПК среднего класса 1
24.06.2003 ATI будет поставлять встраиваемые графические процессоры для десктопов и ноутбуков 1
13.03.2003 VIA ProSavage KN400 - чипсет для мобильных процессоров AMD Athlon XP-M 1
12.03.2003 VIA выпустила самый быстрый чипсет под процессор AMD Athlon XP 1
23.09.2002 nVidia Nforce 2 больше не может называться набором микросхем 1
12.09.2002 Анонсированы материнские платы на основе чипсета nForce2 1
24.07.2002 SiS официально представила чипсет SiS 648 1
24.07.2002 Acer Labs представила чипсет ALi x86-64 2
16.07.2002 Nvidia готовит к выпуску новый интегрированный чипсет для платформы AMD 1
12.07.2002 AMD не планирует внедрять поддержку DDR-II в Opteron ранее 2004 года 1
25.01.2002 Digital Life: Ну и гаджеты! 1
14.12.2001 Via представила интегрированную платформу Eden 1
14.12.2001 AMD выпустила новый процессор Athlon и набор микросхем для многопроцессорных систем 1
17.08.2001 Via все-таки выпустила чипсет для Pentium 4 1
01.08.2001 Acer и Trident разработали чипсет для новых ноутбуков Toshiba 1
26.07.2001 NEXCOM объявила о начале поставок серии одноплатных компьютеров PEAK 6620 1
29.06.2001 Появилась информация о новом чипсете Acer для Pentium 4 1
07.12.2000 Transcend объявила о выпуске материнской платы на чипсете VIA Apollo Pro266 1
18.10.2000 EPoX выпустит новые материнские платы 1
05.06.2000 SiS представила интегрированный чип SiS730S для платформы AMD Athlon 1
02.06.2000 SiS начала производство чипсетов SiS630 и SiS540, ориентированных на платформу Linux 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

Motherboard и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 21
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Nvidia Corp 4002 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Sony 6739 6
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
Apple Inc 13156 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 4
Samsung Electronics 11065 3
Dell EMC 5180 3
Microsoft Corporation 25775 3
Toshiba Corporation 2980 3
Fujitsu 2105 3
VAIO 475 3
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 45 3
Lenovo Group 2447 2
HP Inc. 5883 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
HTC Corporation 1512 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Haier Group 230 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
SiS - Silicon Integrated Systems 61 2
Acorp International - Acorp Electronics 17 2
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 2
Aigo - Beijing Huaqi Information Digital Technology 9 1
Trident Microsystems 17 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Red Hat 1378 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
North Bridge Venture Partners 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Volkswagen Audi Group 232 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 33
Motherboard - South bridge - Южный мост - функциональный контроллер 99 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 20
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 20
DDR - Double data rate 3083 19
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 15
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 10
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 9
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 7
Пропускная способность - Bandwidth 1907 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 4
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 14
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 13
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 10
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 5
Nvidia nForce 111 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Intel Pentium III 782 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 4
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 3
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 3
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 3
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
AMD Duron 121 3
Intel Celeron M 118 3
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA UniChrome - S3 Graphics UniChrome 25 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 2
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 2
Intel Express Chipset Family 112 2
Nvidia SLI 164 2
Nvidia GeForce GT 337 2
Intel Mobile Express Chipset Family 22 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 2
AMD Turion 169 2
AMD Radeon Xpress 62 2
AMD Radeon X 94 2
HTC Shift 15 2
Ксенин Алекс 311 2
Skok Michael - Скок Майкл 3 2
Wen-chi Chen - Вен-ши Чен 11 1
Alahuhta Matti - Алахухта Матти 6 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Виноградов Андрей 6 1
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
Пыкин Алексей 5 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 1
Meyerson Bernard - Мейерсон Бернард 4 1
Китай - Тайвань 4245 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Япония 13807 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Саннивейл 89 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Сингапур - Республика 1953 1
США - Нью-Йорк 3180 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Аризона 549 1
США - Вермонт 34 1
США - Техас - Остин 189 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Китай - Тайвань - Чангли 2 1
США - Нью-Йорк штат 253 1
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Галлий - Gallium - химический элемент 363 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
Inquirer 463 2
X-Bit Labs 83 2
The Register - The Register Hardware 1784 1
AnandTech 73 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Ars Technica 450 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
ComputerWorld 144 1
Silicon 494 1
CMP Net Asia 14 1
Mercury Research 73 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
CeBIT 614 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
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