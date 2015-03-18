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Nvidia SLI

СОБЫТИЯ

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18.03.2015 Meijin представила игровой компьютер GTX Titan X SLI

Компания Meijin, российский производитель компьютерной техники Hi-End класса, представила мощный игровой компьютер на базе двух новейших видеокарт Nvidia GeForce GTX Titan X (в режиме SLI). Об этом CNews сообщили в Meijin. Видеосистема в компьютере Meijin GTX Titan X SLI получила внушительный прирост производительности благодаря использованию более чем 6 тыс. потоковы
03.11.2011 "Азбука 1 класс. Электронное приложение" и НПП

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12.11.2009 Hess снизила ИТ–расходы с помощью технологии виртуализации Nvidia

Компания Nvidia сообщила о том, что независимая энергетическая компания Hess использует рабочие станции HP Z800, оснащенные графическими процессорами Nvidia Quadro с технологией Nvidia SLI Multi-OS, с целью снижения ИТ-расходов и повышения производительности для профессионалов в области геологоразведки. Благодаря технологиям виртуализации от Nvidia, Parallels и других компани
11.08.2009 Чипсет для процессоров Core i5 и i7 оснастят поддержкой Nvidia SLI

Корпорация Intel оснастит чипсет Intel P55 Express поддержкой Nvidia SLI. Системные платы на базе Intel P55 Express с поддержкой Nvidia SLI будут выпускать
20.03.2008 Победитель Crysis'а

ь лишь с топовой конфигурацией компьютера Meijin Extreme, построенного на основе четырех ядерного процессора Intel Core 2 Extreme и трех видеокарт NVIDIA GeForce 8800 Ultra, работающих в режиме 3-Way SLI. Каждая из трех видеокарт работает на частотах 612 / 2160 МГц (ядро / память) и, естественно, поддерживает DirectX 10. Причем поддержка не сводится лишь к совместимости с эффектами в Window
10.01.2008 Nvidia вновь заговорила о технологии Hybrid SLI

Компания Nvidia вновь заговорила о Hybrid SLI, технологии, анонсированной в июле 2006 г. Первые чипсеты для настольных систем и мобильных ПК с интеграцией данной технологии появятся на протяжении 2008 г., сообщает Reg Hardware. Техноло
19.12.2007 XFX выпускает системную плату с поддержкой тройного SLI

Компания XFX представляет материнскую плату XFX nForce 780i SLI с технологией тройного SLI. Новая материнская плата создана с использованием технологий нового поколения. NV-монитор позволяет разогнать процессоры Intel Yorkfield и Wolfdale. Среди

18.12.2007 Nvidia nForce 780i SLI: официально

Компания Nvidia объявила об официальном запуске чипсета nForce 780i SLI. Новый набор системной логики поддерживает одно-, двух- и четырехъядерные процессоры Intel на частоте внешней шины от 533 до 1333 МГц, новую спецификацию Enthusiast System Architecture и вт
18.12.2007 Системные платы MSI готовы к тройному SLI

Компания MSI представила системную плату P7N Diamond на базе чипсета nForce780i с поддержкой 45-нм процессоров Intel и технологии тройного SLI. Плата оборудована четырьмя слотами PCI Express x16 и снабжена фирменной системой охлаждения Circu-Pipe, которая позволяет эффективно снизить нагрев чипсета и силовых транзисторов, а также

14.12.2007 Nvidia представила технологию 3-way SLI

Американская компания Nvidia официально представила 3-way SLI, технологию, позволяющую устанавливать в компьютер три видеокарты, работающих в параллельном режиме. Существующая технология SLI позволяет объединять лишь четное число графических пр
13.08.2007 DESTEN представил свой самый мощный игровой компьютер

компания DESTEN объявила о выпуске настольного компьютера eStudio 930Q, предназначенного для видеоигр, трехмерного моделирования, видеомонтажа и других ресурсоемких задач. Модель DESTEN eStudio 930Q SLI является топовой в линейке игровых ПК DESTEN. Установленный в компьютер четырехъядерный процессор Intel Core 2 Extreme QX6850 (тактовая частота – 3,0 ГГц, частота системной шины – 1333 МГц)
05.02.2007 Вышел драйвер Nvidia GeForce 8800 SLI под Vista

сдержала свое обещание и выпустила драйвер под Windows Vista для видеокарт, использующих технологию SLI, с поддержкой Open GL. Драйвер Nvidia SLI обеспечивает поддержку OpenGL и совмести
10.11.2006 Nvidia анонсировала GeForce 8800 и nForce 680i SLI

сировали два новых продукта, которые, вне всякого сомнения, будут в центре внимания большинства геймеров в ближайшие месяцы. Итак, были анонсированы: графический чип GeForce 8800 и чипсет nForce 680i SLI, архитектура которого разрабатывалась специально для четырех и двуядерных процессоров Core 2 Quad и Core 2 Duo.Серия чипов GeForce 8800 будет первой в мире активно поддерживающей грядущий D
08.09.2006 ECS представил материнскую плату с поддержкой Nvidia Sli

ystems (ECS) сегодня представила материнскую плату NForce 570 Slit-A с поддержкой технологии Nvidia Sli. Плата поддерживает процессоры Core 2 Duo и технологию Hyper-Threading. NForce 570 Slit-A
31.05.2006 Liebermann анонсировал мощнейший SLI-ноутбук

Компания Liebermann представила 20,1-дюймовый SLI-ноутбук, оснащенный приводом, читающим как Blu-ray, так и HD-DVD диски. Новинка получила название «Olympus Laptop». Liebermann Olympus Laptop Объем оперативной памяти DDR ноутбука составляе
21.03.2006 Nvidia представила решение для эмуляции физических процессов

графических процессорах, таких как Nvidia GeForce7 или 6, а также в многопроцессорном режиме Nvidia SLI. Первая версия Havok FX в данный момент доступна только для некоторых разработчиков, а ши
22.06.2005 Nvidia представила графический процессор класса high end GeForce 7800 GTX

ком динамическом диапазоне (обязательная функция для разработчиков новейших игр); Технологию Nvidia SLI второго поколения для получения наивысшей производительности и наилучшего качества изобра
08.04.2005 Gigabyte выпустила первую системную плату с поддержкой SLI

Компания Gigabyte Technology объявила о выпуске серии системных плат i-DNA и модели серии GA-8N-SLI Royal, первого в мире высокопроизводительного решения с технологией SLI для платформы Intel Pentium 4. Благодаря технологиям Performance DNA и Security DNA системные платы серии Giga
19.11.2004 Asus выпустила первую материнскую плату с Nvidia nForce4 SLI

ion и ASUSTeK Computer International объявили о доступности первой в мире платы с поддержкой Nvidia SLI для платформ AMD64. Материнская плата ASUS A8N-SLI, основанная на медиа и коммуник

Публикаций - 164, упоминаний - 197

Nvidia SLI и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 128
Intel Corporation 12811 38
AMD - Advanced Micro Devices 4641 27
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 22
Microsoft Corporation 25775 20
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 20
Acer Group - Acer Inc 2776 18
Dell Alienware Corp 149 17
Dell EMC 5180 15
HP Inc. 5883 15
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 14
AMD Graphics Product Group - ATI 973 10
Meijin - Мейджин - Мэйдзин 36 9
Apple Inc 13156 8
Leadtek 60 7
Lenovo Group 2447 7
XFX - PINE Technologies 14 6
Sony 6739 6
Toshiba Corporation 2980 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 13 4
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 4
Samsung Electronics 11065 4
Fujitsu 2105 4
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 3
Razer Inc 88 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 3
VAIO 475 3
Rover - RoverComputers 423 2
Формоза - Formoza 179 2
Desten Computers - Дестен 50 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Palit Microsystems 45 2
AiRiS 7 2
Eurocom 26 2
Boeing 1031 6
Lockheed Martin 777 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Афимолл ТРЦ 31 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 12 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 101
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 86
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 74
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 50
DDR - Double data rate 3083 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 33
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 33
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 33
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 28
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 27
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 25
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 23
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 23
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 23
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 22
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 22
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 21
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 20
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 19
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 18
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 17
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 14
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 14
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 14
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 13
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 12
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 10
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 57
Nvidia GeForce GTX 525 55
Microsoft DirectX 723 37
Nvidia nForce 111 31
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 29
Nvidia GeForce GT 337 25
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 25
Microsoft Windows 16882 23
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 23
Nvidia PureVideo 56 21
Intel Core - Семейство процессоров 1251 19
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 16
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 15
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 12
Nvidia G-Sync 175 11
Nvidia Quadro GPU 279 11
Intel Core i - Cерия процессоров 534 10
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 10
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 10
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 9
Acer Predator 224 9
Microsoft Windows XP 2431 8
Intel Core Quad 123 8
Nvidia PhysX 62 7
Nvidia Intellisample HCT 22 7
MSI - серия игровых ноутбуков 73 7
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 7
Leadtek WinFast 34 6
Dolby Home Theater 96 6
AMD Turion 169 6
AMD - ATI CrossFireX 30 6
Nvidia UltraShadow 15 6
Nvidia CineFX 22 6
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 6
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 65 6
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 6
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 6
Ксенин Алекс 311 2
Vilja John - Вилья Джон 2 2
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 2
Teets Peter - Титс Питер 7 2
Демидов Михаил 134 1
Сударева Галина 7 1
Ревенчук Григорий 6 1
Абачев Абулферз 9 1
Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 1
Brewer Bob - Брюер Боб 2 1
Бельцева Ирина 3 1
Meier Sid - Мейер Сид 15 1
Heiss Dieter - Хайс Дитер 9 1
Brown Jeff - Браун Джефф 16 1
Davis Jeff - Дэвис Джефф 3 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Европа 24964 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Япония 13807 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Ближний Восток 3154 3
Китай - Тайвань 4245 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
США - Калифорния 4829 3
США - Вашингтон штат 128 2
США - Хантсвилл 59 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
США - Колорадо 385 2
США - Аляска 246 2
США - Колорадо - Денвер 122 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Канада 5082 1
Германия - Берлин 732 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 1
Европа Центральная 278 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
США - Невада 214 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Ergonomics - Эргономика 1755 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 2
Металлы - Медь - Copper 862 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Английский язык 7030 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
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