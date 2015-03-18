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Nvidia SLI
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.03.2015
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Meijin представила игровой компьютер GTX Titan X SLI
Компания Meijin, российский производитель компьютерной техники Hi-End класса, представила мощный игровой компьютер на базе двух новейших видеокарт Nvidia GeForce GTX Titan X (в режиме SLI). Об этом CNews сообщили в Meijin. Видеосистема в компьютере Meijin GTX Titan X SLI получила внушительный прирост производительности благодаря использованию более чем 6 тыс. потоковы
|03.11.2011
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"Азбука 1 класс. Электронное приложение" и НПП
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|12.11.2009
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Hess снизила ИТ–расходы с помощью технологии виртуализации Nvidia
Компания Nvidia сообщила о том, что независимая энергетическая компания Hess использует рабочие станции HP Z800, оснащенные графическими процессорами Nvidia Quadro с технологией Nvidia SLI Multi-OS, с целью снижения ИТ-расходов и повышения производительности для профессионалов в области геологоразведки. Благодаря технологиям виртуализации от Nvidia, Parallels и других компани
|11.08.2009
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Чипсет для процессоров Core i5 и i7 оснастят поддержкой Nvidia SLI
Корпорация Intel оснастит чипсет Intel P55 Express поддержкой Nvidia SLI. Системные платы на базе Intel P55 Express с поддержкой Nvidia SLI будут выпускать
|20.03.2008
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Победитель Crysis'а
ь лишь с топовой конфигурацией компьютера Meijin Extreme, построенного на основе четырех ядерного процессора Intel Core 2 Extreme и трех видеокарт NVIDIA GeForce 8800 Ultra, работающих в режиме 3-Way SLI. Каждая из трех видеокарт работает на частотах 612 / 2160 МГц (ядро / память) и, естественно, поддерживает DirectX 10. Причем поддержка не сводится лишь к совместимости с эффектами в Window
|10.01.2008
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Nvidia вновь заговорила о технологии Hybrid SLI
Компания Nvidia вновь заговорила о Hybrid SLI, технологии, анонсированной в июле 2006 г. Первые чипсеты для настольных систем и мобильных ПК с интеграцией данной технологии появятся на протяжении 2008 г., сообщает Reg Hardware. Техноло
|19.12.2007
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XFX выпускает системную плату с поддержкой тройного SLI
Компания XFX представляет материнскую плату XFX nForce 780i SLI с технологией тройного SLI. Новая материнская плата создана с использованием технологий нового поколения. NV-монитор позволяет разогнать процессоры Intel Yorkfield и Wolfdale. Среди
|18.12.2007
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Nvidia nForce 780i SLI: официально
Компания Nvidia объявила об официальном запуске чипсета nForce 780i SLI. Новый набор системной логики поддерживает одно-, двух- и четырехъядерные процессоры Intel на частоте внешней шины от 533 до 1333 МГц, новую спецификацию Enthusiast System Architecture и вт
|18.12.2007
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Системные платы MSI готовы к тройному SLI
Компания MSI представила системную плату P7N Diamond на базе чипсета nForce780i с поддержкой 45-нм процессоров Intel и технологии тройного SLI. Плата оборудована четырьмя слотами PCI Express x16 и снабжена фирменной системой охлаждения Circu-Pipe, которая позволяет эффективно снизить нагрев чипсета и силовых транзисторов, а также
|14.12.2007
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Nvidia представила технологию 3-way SLI
Американская компания Nvidia официально представила 3-way SLI, технологию, позволяющую устанавливать в компьютер три видеокарты, работающих в параллельном режиме. Существующая технология SLI позволяет объединять лишь четное число графических пр
|13.08.2007
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DESTEN представил свой самый мощный игровой компьютер
компания DESTEN объявила о выпуске настольного компьютера eStudio 930Q, предназначенного для видеоигр, трехмерного моделирования, видеомонтажа и других ресурсоемких задач. Модель DESTEN eStudio 930Q SLI является топовой в линейке игровых ПК DESTEN. Установленный в компьютер четырехъядерный процессор Intel Core 2 Extreme QX6850 (тактовая частота – 3,0 ГГц, частота системной шины – 1333 МГц)
|05.02.2007
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Вышел драйвер Nvidia GeForce 8800 SLI под Vista
сдержала свое обещание и выпустила драйвер под Windows Vista для видеокарт, использующих технологию SLI, с поддержкой Open GL. Драйвер Nvidia SLI обеспечивает поддержку OpenGL и совмести
|10.11.2006
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Nvidia анонсировала GeForce 8800 и nForce 680i SLI
сировали два новых продукта, которые, вне всякого сомнения, будут в центре внимания большинства геймеров в ближайшие месяцы. Итак, были анонсированы: графический чип GeForce 8800 и чипсет nForce 680i SLI, архитектура которого разрабатывалась специально для четырех и двуядерных процессоров Core 2 Quad и Core 2 Duo.Серия чипов GeForce 8800 будет первой в мире активно поддерживающей грядущий D
|08.09.2006
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ECS представил материнскую плату с поддержкой Nvidia Sli
ystems (ECS) сегодня представила материнскую плату NForce 570 Slit-A с поддержкой технологии Nvidia Sli. Плата поддерживает процессоры Core 2 Duo и технологию Hyper-Threading. NForce 570 Slit-A
|31.05.2006
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Liebermann анонсировал мощнейший SLI-ноутбук
Компания Liebermann представила 20,1-дюймовый SLI-ноутбук, оснащенный приводом, читающим как Blu-ray, так и HD-DVD диски. Новинка получила название «Olympus Laptop». Liebermann Olympus Laptop Объем оперативной памяти DDR ноутбука составляе
|21.03.2006
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Nvidia представила решение для эмуляции физических процессов
графических процессорах, таких как Nvidia GeForce7 или 6, а также в многопроцессорном режиме Nvidia SLI. Первая версия Havok FX в данный момент доступна только для некоторых разработчиков, а ши
|22.06.2005
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Nvidia представила графический процессор класса high end GeForce 7800 GTX
ком динамическом диапазоне (обязательная функция для разработчиков новейших игр); Технологию Nvidia SLI второго поколения для получения наивысшей производительности и наилучшего качества изобра
|08.04.2005
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Gigabyte выпустила первую системную плату с поддержкой SLI
Компания Gigabyte Technology объявила о выпуске серии системных плат i-DNA и модели серии GA-8N-SLI Royal, первого в мире высокопроизводительного решения с технологией SLI для платформы Intel Pentium 4. Благодаря технологиям Performance DNA и Security DNA системные платы серии Giga
|19.11.2004
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Asus выпустила первую материнскую плату с Nvidia nForce4 SLI
ion и ASUSTeK Computer International объявили о доступности первой в мире платы с поддержкой Nvidia SLI для платформ AMD64. Материнская плата ASUS A8N-SLI, основанная на медиа и коммуник
Nvidia SLI и организации, системы, технологии, персоны:
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
|DigiTimes - Издание 1331 4
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|Reg Hardware 91 2
|The Verge - Издание 619 2
|Tom’s Hardware 600 2
|Electronista 166 1
|VR-Zone 10 1
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|AnandTech 73 1
|SlashGear 134 1
|Ars Technica 450 1
|Neowin 217 1
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