Meijin представила игровой компьютер GTX Titan X SLI Компания Meijin, российский производитель компьютерной техники Hi-End класса, представила мощный игровой компьютер на базе двух новейших видеокарт Nvidia GeForce GTX Titan X (в режиме SLI). Об этом CNews сообщили в Meijin. Видеосистема в компьютере Meijin GTX Titan X SLI получила внушительный прирост производительности благодаря использованию более чем 6 тыс. потоковы

Hess снизила ИТ–расходы с помощью технологии виртуализации Nvidia Компания Nvidia сообщила о том, что независимая энергетическая компания Hess использует рабочие станции HP Z800, оснащенные графическими процессорами Nvidia Quadro с технологией Nvidia SLI Multi-OS, с целью снижения ИТ-расходов и повышения производительности для профессионалов в области геологоразведки. Благодаря технологиям виртуализации от Nvidia, Parallels и других компани

Чипсет для процессоров Core i5 и i7 оснастят поддержкой Nvidia SLI Корпорация Intel оснастит чипсет Intel P55 Express поддержкой Nvidia SLI. Системные платы на базе Intel P55 Express с поддержкой Nvidia SLI будут выпускать

Победитель Crysis'а ь лишь с топовой конфигурацией компьютера Meijin Extreme, построенного на основе четырех ядерного процессора Intel Core 2 Extreme и трех видеокарт NVIDIA GeForce 8800 Ultra, работающих в режиме 3-Way SLI. Каждая из трех видеокарт работает на частотах 612 / 2160 МГц (ядро / память) и, естественно, поддерживает DirectX 10. Причем поддержка не сводится лишь к совместимости с эффектами в Window

Nvidia вновь заговорила о технологии Hybrid SLI Компания Nvidia вновь заговорила о Hybrid SLI, технологии, анонсированной в июле 2006 г. Первые чипсеты для настольных систем и мобильных ПК с интеграцией данной технологии появятся на протяжении 2008 г., сообщает Reg Hardware. Техноло

XFX выпускает системную плату с поддержкой тройного SLI Компания XFX представляет материнскую плату XFX nForce 780i SLI с технологией тройного SLI. Новая материнская плата создана с использованием технологий нового поколения. NV-монитор позволяет разогнать процессоры Intel Yorkfield и Wolfdale. Среди

Nvidia nForce 780i SLI: официально Компания Nvidia объявила об официальном запуске чипсета nForce 780i SLI. Новый набор системной логики поддерживает одно-, двух- и четырехъядерные процессоры Intel на частоте внешней шины от 533 до 1333 МГц, новую спецификацию Enthusiast System Architecture и вт

Системные платы MSI готовы к тройному SLI Компания MSI представила системную плату P7N Diamond на базе чипсета nForce780i с поддержкой 45-нм процессоров Intel и технологии тройного SLI. Плата оборудована четырьмя слотами PCI Express x16 и снабжена фирменной системой охлаждения Circu-Pipe, которая позволяет эффективно снизить нагрев чипсета и силовых транзисторов, а также

Nvidia представила технологию 3-way SLI Американская компания Nvidia официально представила 3-way SLI, технологию, позволяющую устанавливать в компьютер три видеокарты, работающих в параллельном режиме. Существующая технология SLI позволяет объединять лишь четное число графических пр

DESTEN представил свой самый мощный игровой компьютер компания DESTEN объявила о выпуске настольного компьютера eStudio 930Q, предназначенного для видеоигр, трехмерного моделирования, видеомонтажа и других ресурсоемких задач. Модель DESTEN eStudio 930Q SLI является топовой в линейке игровых ПК DESTEN. Установленный в компьютер четырехъядерный процессор Intel Core 2 Extreme QX6850 (тактовая частота – 3,0 ГГц, частота системной шины – 1333 МГц)

Вышел драйвер Nvidia GeForce 8800 SLI под Vista сдержала свое обещание и выпустила драйвер под Windows Vista для видеокарт, использующих технологию SLI, с поддержкой Open GL. Драйвер Nvidia SLI обеспечивает поддержку OpenGL и совмести

Nvidia анонсировала GeForce 8800 и nForce 680i SLI сировали два новых продукта, которые, вне всякого сомнения, будут в центре внимания большинства геймеров в ближайшие месяцы. Итак, были анонсированы: графический чип GeForce 8800 и чипсет nForce 680i SLI, архитектура которого разрабатывалась специально для четырех и двуядерных процессоров Core 2 Quad и Core 2 Duo.Серия чипов GeForce 8800 будет первой в мире активно поддерживающей грядущий D

ECS представил материнскую плату с поддержкой Nvidia Sli ystems (ECS) сегодня представила материнскую плату NForce 570 Slit-A с поддержкой технологии Nvidia Sli. Плата поддерживает процессоры Core 2 Duo и технологию Hyper-Threading. NForce 570 Slit-A

Liebermann анонсировал мощнейший SLI-ноутбук Компания Liebermann представила 20,1-дюймовый SLI-ноутбук, оснащенный приводом, читающим как Blu-ray, так и HD-DVD диски. Новинка получила название «Olympus Laptop». Liebermann Olympus Laptop Объем оперативной памяти DDR ноутбука составляе

Nvidia представила решение для эмуляции физических процессов графических процессорах, таких как Nvidia GeForce7 или 6, а также в многопроцессорном режиме Nvidia SLI. Первая версия Havok FX в данный момент доступна только для некоторых разработчиков, а ши

Nvidia представила графический процессор класса high end GeForce 7800 GTX ком динамическом диапазоне (обязательная функция для разработчиков новейших игр); Технологию Nvidia SLI второго поколения для получения наивысшей производительности и наилучшего качества изобра

Gigabyte выпустила первую системную плату с поддержкой SLI Компания Gigabyte Technology объявила о выпуске серии системных плат i-DNA и модели серии GA-8N-SLI Royal, первого в мире высокопроизводительного решения с технологией SLI для платформы Intel Pentium 4. Благодаря технологиям Performance DNA и Security DNA системные платы серии Giga