Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже В начале января 2024 г. на выставке CES 2024 компания Asus представила новое поколение геймерских ноутбуков ROG Strix G18 на процессорах Intel 14-го поколения. Портативные игровые ПК представлены в трех разных конфигурациях, а объединяет их новый процессор Intel Core i9-14900HX. Основные отличия межд

Премиальные материнские платы Asus на глазах «гниют» и выходят из строя Коррозия металла Дорогие игровые материнские платы ROG Z690 Formula компании Asus оказались подвержены коррозии, пишет портал TechPowerUp. Они начинают корродировать с невероятной быстротой – модель ROG Z690 Formula поступила в продажу о

Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790 и Intel Z790, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. XPG также объявила о выпуске новой серии памяти XPG Lancer 7200 DDR5, в том числе Lancer RGB MERA Limited Edition и Lancer RGB ROG Certified Edition, чтобы предоставить больше высокочастотных комплектов памяти DDR5 для игр следующего поколения. Об этом CNews сообщили представители XPG. XPG Lancer DDR5 достигает скорост

Выпущен «самый мощный» планшет с возможностями гигантского игрового компьютера. Видео Игровой «системный блок с монитором» Компания Asus создала уникальный планшетный компьютер ROG Flow Z13, ориентированный на геймеров и способный запускать современные видеоигры на очень высоких настройках графики. По своей производительности он не уступает многим современным игровым

Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel Дорогостоящая ошибка Глобальную сеть накрыло волной жалоб на самоуничтожающиеся материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Это топовые платы для новейших процессоров Intel Alder Lake. По данным портала Neowin, проблема кроется в неправильно установленном конденсаторе. Плата Asus ROG Ma

Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800 Компания Asus представила новую линейку видеокарт ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров AMD Radeon 6000-й серии, в основе которых – мощный игровой процессор с архитектурой AMD RDNA 2. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал эти

Asus начинает продажи 65-дюймового игрового монитора ROG Swift PG65UQ Asus и бренд Republic of Gamers объявили о скором поступлении в продажу игрового монитора большого формата BFGD (Big Format Gaming Display) – ROG Swift PG65UQ. Модель оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160) и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает воспроизведение HDR контента и обладает широким цветовым

Asus представила игровые ноутбуки ROG с частотой обновления 300 Гц ней последует еще ряд геймерских устройств с высочайшей частотой обновления экрана. Целью инженеров ROG было не только добиться рекордной частоты обновления, но и сделать игровой процесс максим

ASUS начинает российские продажи новых игровых ноутбуков серии ROG. Цены ASUS объявила о доступности обновленной линейки геймерских устройств ASUS Republic of Gamers (ROG) на российском рынке. В обновленную линейку ROG 2019 года вошли как абсолютно новы

Вышел сверхмощный смартфон с двумя дисплеями и гигантской батареей, превращаемый в ПК Универсальный игровой смартфон Компания Asus официально выпустила мощный смартфон ROG (Republic of Gamers) Phone 2 с оригинальным дизайном и топовыми характеристиками. Гаджет, помимо внешности, обладает и другими отличиями от традиционных флагманских моноблоков, а сам он поз

Asus представила новинки RoG на базе GeForce RTX в России нтерфейсом NVMe и четырьмя линиями PCI Express 3.0 обеспечивает скорость работы с данными. Инженеры ROG были первыми, кто создал игровой ноутбук с возможностью зарядки как от адаптера питания,

Asus представила видеокарты ROG Strix, Dual и Turbo GeForce RTX 2060 Asus представила новые видеокарты Republic of Gamers (ROG) Strix, Asus Dual и Asus Turbo с новым графическим процессором Nvidia GeForce RTX 2060, высокоскоростной видеопамятью GDDR6 и технологией трассировки лучей в режиме реального времени. Кажды

Всё ради игры Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представил игровой смартфон ROG Phone. ROG Phone оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с увеличенной до 2,96 ГГц тактовой частотой и оптимизированным для

ASUS продолжает удивлять геймеров Игровые ноутбуки ASUS ROG Zephyrus S, ASUS ROG Strix GL704 и ASUS TUF FX505/705 представлены на российском рын

Три новогодних подарка геймерам от ASUS Игровая серия ноутбуков ASUS Republic of Gamers пополнилась тремя новыми моделями: ASUS ROG G703, ASUS ROG Strix GL703 и ASUS ROG Strix GL503. ASUS ROG G703 стал первым игровым ноутбуком с диагональю 17,3 дюйма на быстрой матрице IPS (частота обновления – 144Г

Asus представила материнскую плату ROG Maximus IX Extreme. Фото Asus представила новую материнскую плату ROG Maximus IX Extreme на базе чипсета Intel Z270 со встроенным моноблоком для системы жидкостного охлаждения. Чтобы разработать совершенно новую систему жидкостного охлаждения, инженеры Asus о

Asus представила видеокарты ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti и Turbo GeForce GTX 1080 Ti Asus представила новые видеокарты Republic of Gamers (ROG) Strix GeForce GTX 1080 Ti и Asus Turbo GeForce GTX 1080 Ti, построенные на базе графического процессора Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Новые видеокарты обеспечивают увеличение производительно

Asus представила монитор ROG Swift PG258Q с частотой обновления экрана 240 Гц. Фото Asus представила новый 24,5-дюймовый монитор ROG Swift PG258Q с разрешением Full-HD (1920x1080) и частотой обновления экрана 240 Гц. Как рассказали CNews в компании, малое время отклика (1 мс) и поддержка технологии NVIDIA G-SYNC делают э

Asus анонсировала игровой монитор с дисплеем на основе технологии квантовых точек Компания Asus представила 27-дюймовый игровой монитор ROG Swift PG27UQ с расширенным динамическим диапазоном, созданный для любителей игр и профессионалов. Новинка поддерживает технологию G-Sync HDR и является одним из первых мониторов компании с

Asus анонсировала ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой VR Компания Asus представила ROG GR8 II — новый ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой виртуальной реальности. ROG GR8 II умещается в корпус объемом всего 4 литра и при этом обладает широкой функциональност

Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270 азе чипсета Intel Z270, способную раскрыть потенциал процессоров Intel Core седьмого поколения. Как рассказали CNews в компании, новая материнская плата Asus Maximus IX Apex серии Republic of Gamers (ROG) уже помогла оверклокерам установили 8 рекордов и занять 13 первых мест в популярных бенчмарках.Пополнилась линейка материнских плат новейшими моделями серии ROG Strix. Новая серия м