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Asus ROG Zephyrus серия ноутбуков



31.01.2024 Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже

В начале января 2024 г. на выставке CES 2024 компания Asus представила новое поколение геймерских ноутбуков ROG Strix G18 на процессорах Intel 14-го поколения. Портативные игровые ПК представлены в трех разных конфигурациях, а объединяет их новый процессор Intel Core i9-14900HX. Основные отличия межд
16.02.2023 Премиальные материнские платы Asus на глазах «гниют» и выходят из строя

Коррозия металла Дорогие игровые материнские платы ROG Z690 Formula компании Asus оказались подвержены коррозии, пишет портал TechPowerUp. Они начинают корродировать с невероятной быстротой – модель ROG Z690 Formula поступила в продажу о
26.10.2022 Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790

и Intel Z790, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. XPG также объявила о выпуске новой серии памяти XPG Lancer 7200 DDR5, в том числе Lancer RGB MERA Limited Edition и Lancer RGB ROG Certified Edition, чтобы предоставить больше высокочастотных комплектов памяти DDR5 для игр следующего поколения. Об этом CNews сообщили представители XPG. XPG Lancer DDR5 достигает скорост
05.01.2022 Выпущен «самый мощный» планшет с возможностями гигантского игрового компьютера. Видео

Игровой «системный блок с монитором» Компания Asus создала уникальный планшетный компьютер ROG Flow Z13, ориентированный на геймеров и способный запускать современные видеоигры на очень высоких настройках графики. По своей производительности он не уступает многим современным игровым

29.12.2021 Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel

Дорогостоящая ошибка Глобальную сеть накрыло волной жалоб на самоуничтожающиеся материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Это топовые платы для новейших процессоров Intel Alder Lake. По данным портала Neowin, проблема кроется в неправильно установленном конденсаторе. Плата Asus ROG Ma
03.11.2020 Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800

Компания Asus представила новую линейку видеокарт ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров AMD Radeon 6000-й серии, в основе которых – мощный игровой процессор с архитектурой AMD RDNA 2. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал эти
01.10.2019 Asus начинает продажи 65-дюймового игрового монитора ROG Swift PG65UQ

Asus и бренд Republic of Gamers объявили о скором поступлении в продажу игрового монитора большого формата BFGD (Big Format Gaming Display) – ROG Swift PG65UQ. Модель оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160) и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает воспроизведение HDR контента и обладает широким цветовым

09.09.2019 Asus представила игровые ноутбуки ROG с частотой обновления 300 Гц

ней последует еще ряд геймерских устройств с высочайшей частотой обновления экрана. Целью инженеров ROG было не только добиться рекордной частоты обновления, но и сделать игровой процесс максим
26.07.2019 ASUS начинает российские продажи новых игровых ноутбуков серии ROG. Цены

ASUS объявила о доступности обновленной линейки геймерских устройств ASUS Republic of Gamers (ROG) на российском рынке. В обновленную линейку ROG 2019 года вошли как абсолютно новы
22.07.2019 Вышел сверхмощный смартфон с двумя дисплеями и гигантской батареей, превращаемый в ПК

Универсальный игровой смартфон Компания Asus официально выпустила мощный смартфон ROG (Republic of Gamers) Phone 2 с оригинальным дизайном и топовыми характеристиками. Гаджет, помимо внешности, обладает и другими отличиями от традиционных флагманских моноблоков, а сам он поз
22.01.2019 Asus представила новинки RoG на базе GeForce RTX в России

нтерфейсом NVMe и четырьмя линиями PCI Express 3.0 обеспечивает скорость работы с данными. Инженеры ROG были первыми, кто создал игровой ноутбук с возможностью зарядки как от адаптера питания,

16.01.2019 Asus представила видеокарты ROG Strix, Dual и Turbo GeForce RTX 2060

Asus представила новые видеокарты Republic of Gamers (ROG) Strix, Asus Dual и Asus Turbo с новым графическим процессором Nvidia GeForce RTX 2060, высокоскоростной видеопамятью GDDR6 и технологией трассировки лучей в режиме реального времени. Кажды
24.10.2018 Всё ради игры

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представил игровой смартфон ROG Phone. ROG Phone оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с увеличенной до 2,96 ГГц тактовой частотой и оптимизированным для

09.10.2018 ASUS продолжает удивлять геймеров

Игровые ноутбуки ASUS ROG Zephyrus S, ASUS ROG Strix GL704 и ASUS TUF FX505/705 представлены на российском рын
11.12.2017 Три новогодних подарка геймерам от ASUS

Игровая серия ноутбуков ASUS Republic of Gamers пополнилась тремя новыми моделями: ASUS ROG G703, ASUS ROG Strix GL703 и ASUS ROG Strix GL503. ASUS ROG G703 стал первым игровым ноутбуком с диагональю 17,3 дюйма на быстрой матрице IPS (частота обновления – 144Г
31.03.2017 Asus представила материнскую плату ROG Maximus IX Extreme. Фото

Asus представила новую материнскую плату ROG Maximus IX Extreme на базе чипсета Intel Z270 со встроенным моноблоком для системы жидкостного охлаждения. Чтобы разработать совершенно новую систему жидкостного охлаждения, инженеры Asus о
20.03.2017 Asus представила видеокарты ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti и Turbo GeForce GTX 1080 Ti

Asus представила новые видеокарты Republic of Gamers (ROG) Strix GeForce GTX 1080 Ti и Asus Turbo GeForce GTX 1080 Ti, построенные на базе графического процессора Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Новые видеокарты обеспечивают увеличение производительно
14.02.2017 Asus представила монитор ROG Swift PG258Q с частотой обновления экрана 240 Гц. Фото

Asus представила новый 24,5-дюймовый монитор ROG Swift PG258Q с разрешением Full-HD (1920x1080) и частотой обновления экрана 240 Гц. Как рассказали CNews в компании, малое время отклика (1 мс) и поддержка технологии NVIDIA G-SYNC делают э
10.02.2017 Asus анонсировала игровой монитор с дисплеем на основе технологии квантовых точек

Компания Asus представила 27-дюймовый игровой монитор ROG Swift PG27UQ с расширенным динамическим диапазоном, созданный для любителей игр и профессионалов. Новинка поддерживает технологию G-Sync HDR и является одним из первых мониторов компании с

02.02.2017 Asus анонсировала ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой VR

Компания Asus представила ROG GR8 II — новый ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой виртуальной реальности. ROG GR8 II умещается в корпус объемом всего 4 литра и при этом обладает широкой функциональност
31.01.2017 Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270

азе чипсета Intel Z270, способную раскрыть потенциал процессоров Intel Core седьмого поколения. Как рассказали CNews в компании, новая материнская плата Asus Maximus IX Apex серии Republic of Gamers (ROG) уже помогла оверклокерам установили 8 рекордов и занять 13 первых мест в популярных бенчмарках.Пополнилась линейка материнских плат новейшими моделями серии ROG Strix. Новая серия м
17.01.2017 Asus представила ноутбуки для геймеров на базе процессоров Intel Core i7

ько увеличение производительности по сравнению с версией прошлого поколения, но и поддерживают воспроизведение изображения с разрешением 4K (UHD). Новый процессор получили следующие модели ноутбуков: ROG GX800VH, G701VI, G752VS, ROG Strix GL502/702 и GL553/753, сообщили CNews в Asus. По данным GfK Group (за период январь-сентябрь 2016 г.), в прошлом году доля компании Asus на рынке и

Публикаций - 55, упоминаний - 84

Asus ROG Zephyrus и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 51
Nvidia Corp 3498 32
Intel Corporation 12202 28
Lenovo Group 2295 13
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2552 13
AMD - Advanced Micro Devices 4234 13
Apple Inc 12111 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 607 10
HP Inc. 5689 9
Samsung Electronics 10272 7
Razer Inc 75 7
Dell EMC 5032 6
Microsoft Corporation 24642 5
Huawei 3941 4
Xiaomi 1739 3
Google LLC 11791 3
LG Electronics 3616 3
Sony 6548 3
ДОК 828 3
Qualcomm Technologies 1824 2
Adobe Systems 1550 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 71 2
Tobii Technology 23 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
SteelSeries 27 2
Logitech 421 2
Adata Technology 102 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 595 2
Gigabyte Technology 367 2
ZTE Corporation 748 1
Autodesk 609 1
HTC Corporation 1499 1
ASRock 47 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Sharp Corporation 1041 1
ViewSonic 312 1
AOC 99 1
Wacom 142 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 52 1
Beko 71 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
BMW Group 447 1
BMW Designworks Group 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
Unsplash 790 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 279 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 51
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 44
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 34
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 32
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2576 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 28
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 24
Notebook gaming - Игровой ноутбук 332 24
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6046 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2795 19
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3471 18
DDR - Double data rate 2734 17
USB Type-C - USB-C - USB 3 1910 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3825 17
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1042 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6054 14
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1048 13
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1616 13
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 688 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9624 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7889 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4611 11
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1135 11
Вентилятор - Fan 981 11
Аксессуары 3886 11
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2331 11
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2956 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7598 10
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 455 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 9
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3463 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10145 9
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1031 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 24
Asus ROG - Republic of Gamers 31 24
Intel Core - Семейство процессоров 1200 21
Nvidia G-Sync 149 19
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 288 18
Nvidia GeForce GTX 522 17
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 16
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 23 13
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 11
Intel Core i - Cерия процессоров 514 9
Asus Aura Sync 15 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 9
Microsoft Windows 15686 9
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 626 8
Nvidia SLI 163 6
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 6
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 19 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 491 6
Nvidia Optimus 183 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 5
Microsoft Windows 10 1763 5
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 190 5
Dell Alienware 135 5
Acer Predator 206 5
Apple MacBook Pro 526 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 5
AMD Radeon 280 5
Asus ROG Maximus 7 5
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 5
Razer Blade 11 5
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 4
Pantone Validated 75 4
Linux OS 9972 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 4
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 4
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 4
Apple iPhone 6 4861 4
Google Android 14016 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 3
ASUS ROG Phone - Игровой смартфон 18 3
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
Hu Samson - Ху Самсон 1 1
Резников Олег 20 1
Селихова Наталья 4 1
Разумовский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 6
Китай - Тайвань 3990 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 278 1
Германия - Берлин 715 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Европа 21780 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4962 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 5
Металлы - Медь - Copper 792 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 885 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5125 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7501 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1082 1
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