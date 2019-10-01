Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Asus начинает продажи 65-дюймового игрового монитора ROG Swift PG65UQ

Техника

Asus и бренд Republic of Gamers объявили о скором поступлении в продажу игрового монитора большого формата BFGD (Big Format Gaming Display) – ROG Swift PG65UQ. Модель оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160) и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает воспроизведение HDR контента и обладает широким цветовым охватом (95% DCI-P3). Высочайшее качество изображения подтверждено сертификатами DisplayHDR 1000 и Ultra HD Premium.

За последние несколько лет игровые технологии наиболее заметно продвинулись вперед в сфере геймерских мониторов. С повышением частоты обновления экрана и поддержкой технологии синхронизации кадров игровой процесс стал заметно более плавным и реалистичным. Эти улучшения касались в основном настольных игровых мониторов и экранов ноутбуков, но почти не затрагивали рынок больших экранов и телевизионных панелей... до сегодняшнего дня! «Геймерский монитор большого формата Asus ROG Swift PG65UQ с поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC – это отличное решение для игры на большом экране, – говорит Мэтт Вьюбблин, глава отдела маркетинга GeForce в компании NVIDIA. – Геймеры непременно оценят впечатляющее качество изображения, яркость и высокое разрешение этого монитора».

Массив светодиодов, составляющих подсветку монитора ROG Swift PG65UQ, разделен на 384 зоны локального затемнения, при этом пиковая яркость каждой зоны составляет 1 000 кд/кв. м, что вместе с поддержкой формата HDR обеспечивает максимально реалистичное, высоко детализированное изображение даже в затемненных областях экрана и кинематографический уровень цветопередачи.

Геймерский монитор ROG Swift PG65UQ с 65-дюймовым экраном поддерживает разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей) и расширенный динамический диапазон HDR. Матрица этой панели состоит более чем восьми миллионов пикселей. Частота обновления экрана 144 Гц и время отклика 4 мс гарантируют, что даже в самых динамичных играх изображение будет максимально четким и реалистичным. Реализованная в мониторе ROG Swift PG65UQ технология NVIDIA G-SYNC Ultimate синхронизирует частоту обновления дисплея с производительностью графического процессора, поэтому изображение на экране получается плавным и без разрывов кадров, отвлекающих от игрового процесса. Максимально положительному впечатлению способствуют также великолепная контрастность, кинематографический уровень цветопередачи и минимальное время задержки.

Светодиодная подсветка матрицы монитора ROG Swift PG65UQ динамически управляет 384 зонами локального затемнения, поэтому изображение даже в темных сценах получается детализированным и насыщенным. Сертификации DisplayHDR 1000 и Ultra HD Premium гарантируют, что пиковая яркость экрана может достигать 1 000 кд/кв. м в каждой из независимых зон подсветки.

В мониторе ROG Swift PG65UQ применена технология квантовых точек, обеспечивающая охват цветового пространства кинематографического уровня (95% DCI-P3), а фабричная калибровка цветопередачи гарантирует ее высокую точность (Delta-E < 2). Широкие углы обзора означают, что цвета не искажаются даже при взгляде почти параллельно экрану.

Монитор ROG Swift PG65UQ – отличное кроссплатформенное решение. Благодаря поддержке переменной частоты обновления 48-60 Гц по интерфейсу HDMI этот монитор превосходно проявляет себя в сочетании с Xbox One.

Для просмотра фильмов монитор ROG Swift PG65UQ походит не менее, чем для игр. Сертификация Ultra HD Premium гарантирует исключительно высокое качество изображения, превосходную детализацию и реалистичное звучание.

Помимо превосходного качества изображения, монитор ROG Swift PG65UQ может похвастать великолепным насыщенным звучанием благодаря встроенным динамикам мощностью 15 Вт и поддержке эксклюзивной аудиотехнологии Asus SonicMaster.

Для удобного управления настройками экранного меню и выбора источника сигнала в комплекте с монитором поставляется пульт дистанционного управления.

Игровой монитор ROG Swift PG65UQ поступит в продажу в России в ноябре

Другие материалы рубрики

Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия

Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения

Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США

Во всех iPhone и iPad 2012-2017 годов есть неисправимая «дыра» - «подарок» для спецслужб и полиции

WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android

Техника

Какую электронную книгу купить в 2019 году

Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM

Советы Zoom: как не дать украсть деньги с вашего смартфона

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии