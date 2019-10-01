Asus начинает продажи 65-дюймового игрового монитора ROG Swift PG65UQ

Asus и бренд Republic of Gamers объявили о скором поступлении в продажу игрового монитора большого формата BFGD (Big Format Gaming Display) – ROG Swift PG65UQ. Модель оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160) и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает воспроизведение HDR контента и обладает широким цветовым охватом (95% DCI-P3). Высочайшее качество изображения подтверждено сертификатами DisplayHDR 1000 и Ultra HD Premium.

За последние несколько лет игровые технологии наиболее заметно продвинулись вперед в сфере геймерских мониторов. С повышением частоты обновления экрана и поддержкой технологии синхронизации кадров игровой процесс стал заметно более плавным и реалистичным. Эти улучшения касались в основном настольных игровых мониторов и экранов ноутбуков, но почти не затрагивали рынок больших экранов и телевизионных панелей... до сегодняшнего дня! «Геймерский монитор большого формата Asus ROG Swift PG65UQ с поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC – это отличное решение для игры на большом экране, – говорит Мэтт Вьюбблин, глава отдела маркетинга GeForce в компании NVIDIA. – Геймеры непременно оценят впечатляющее качество изображения, яркость и высокое разрешение этого монитора».

Массив светодиодов, составляющих подсветку монитора ROG Swift PG65UQ, разделен на 384 зоны локального затемнения, при этом пиковая яркость каждой зоны составляет 1 000 кд/кв. м, что вместе с поддержкой формата HDR обеспечивает максимально реалистичное, высоко детализированное изображение даже в затемненных областях экрана и кинематографический уровень цветопередачи.

Геймерский монитор ROG Swift PG65UQ с 65-дюймовым экраном поддерживает разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей) и расширенный динамический диапазон HDR. Матрица этой панели состоит более чем восьми миллионов пикселей. Частота обновления экрана 144 Гц и время отклика 4 мс гарантируют, что даже в самых динамичных играх изображение будет максимально четким и реалистичным. Реализованная в мониторе ROG Swift PG65UQ технология NVIDIA G-SYNC Ultimate синхронизирует частоту обновления дисплея с производительностью графического процессора, поэтому изображение на экране получается плавным и без разрывов кадров, отвлекающих от игрового процесса. Максимально положительному впечатлению способствуют также великолепная контрастность, кинематографический уровень цветопередачи и минимальное время задержки.

Светодиодная подсветка матрицы монитора ROG Swift PG65UQ динамически управляет 384 зонами локального затемнения, поэтому изображение даже в темных сценах получается детализированным и насыщенным. Сертификации DisplayHDR 1000 и Ultra HD Premium гарантируют, что пиковая яркость экрана может достигать 1 000 кд/кв. м в каждой из независимых зон подсветки.

В мониторе ROG Swift PG65UQ применена технология квантовых точек, обеспечивающая охват цветового пространства кинематографического уровня (95% DCI-P3), а фабричная калибровка цветопередачи гарантирует ее высокую точность (Delta-E < 2). Широкие углы обзора означают, что цвета не искажаются даже при взгляде почти параллельно экрану.

Монитор ROG Swift PG65UQ – отличное кроссплатформенное решение. Благодаря поддержке переменной частоты обновления 48-60 Гц по интерфейсу HDMI этот монитор превосходно проявляет себя в сочетании с Xbox One.

Для просмотра фильмов монитор ROG Swift PG65UQ походит не менее, чем для игр. Сертификация Ultra HD Premium гарантирует исключительно высокое качество изображения, превосходную детализацию и реалистичное звучание.

Помимо превосходного качества изображения, монитор ROG Swift PG65UQ может похвастать великолепным насыщенным звучанием благодаря встроенным динамикам мощностью 15 Вт и поддержке эксклюзивной аудиотехнологии Asus SonicMaster.

Для удобного управления настройками экранного меню и выбора источника сигнала в комплекте с монитором поставляется пульт дистанционного управления.

Игровой монитор ROG Swift PG65UQ поступит в продажу в России в ноябре