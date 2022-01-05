Выпущен «самый мощный» планшет с возможностями гигантского игрового компьютера. Видео

Asus уместила в корпусе нового планшета ROG Flow Z13 «железо» игрового компьютера. Он построен на новейших процессорах Intel Alder Lake, имеет 16 ГБ RAM, твердотельный накопитель на 1 ТБ и видеокарту Nvidia серии 3000. По умолчанию это игровое решение, но его можно использовать для работы в различном ПО за счет ОС Windows 11 и съемной клавиатуры с тачпадом.

Игровой «системный блок с монитором»

Компания Asus создала уникальный планшетный компьютер ROG Flow Z13, ориентированный на геймеров и способный запускать современные видеоигры на очень высоких настройках графики. По своей производительности он не уступает многим современным игровым ноутбукам и десктопам, но все его «железо» умещается в едином с дисплеем корпусе. CNN называет ROG Flow Z13 «самым мощным игровым планшетом в мире», а Asus заявляет, что «гейминг на планшетах еще никогда не был столь производительным».

Также ROG Flow Z13 пригоден для решения задач, не связанных с геймингом. Его производительности хватит для рендеринга фотографий и видеороликов в высоком разрешении и 3D-моделей с высокой степенью детализации. Для упрощения поиска подходящего ПО и запуска игр Asus установила на свою новинку ОС Windows 11 в версии Home.

Съемная клавиатура превращает игровой планшет в не менее игровой ноутбук

Компьютер может работать в качестве ноутбука. Для этого в список его аксессуаров включена съемная аппаратная клавиатура с подсветкой и тачпадом, но пока неясно, входит ли она в комплект поставки. Известно лишь, что ROG Flow Z13 – это не концепт, и что его розничные продажи должны начаться в первой половине 2022 г. Более точной даты релиза пока нет, как нет и информации о рекомендуемой стоимости планшета.

Не все версии одинаково производительны

Для ROG Flow Z13 Asus предусмотрела три комплектации, различающиеся по трем основным параметрам – процессору, видеокарте и объему накопителя. Самая базовая версия планшета поставляется с 12-ядерным Intel Core i5-12500H на частоте от 2,5 до 4,5 ГГц. За обработку графики отвечает карта Intel Iris Xe, а штатный SSD вмещает 512 ГБ.

Такой же SSD установлен и в средней комплектации с Core i7-12700H (14 ядер, частота до 4,7 ГГц). В ней используется новейшая мобильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 с 4 ГБ памяти GDDR6.

Возможностей планшета Asus хватает для работы в графических редакторах

Наконец, в максимальной комплектации установлен видео ускоритель Nvidia GeForce RTX 3050 Ti с теми же 4 ГБ памяти GDDR6. Он работает в паре с процессором Core i9-12900H (14 ядер, до 5 ГГц). В данной версии планшет укомплектован 1-терабайтным SSD.

Но все же главное назначение планшета - это именно запуск видеоигр

Все комплектации Asus ROG Flow Z13 поставляются с процессорами Intel Core 12 поколения, известного как Alder Lake. Его премьера состоялась в конце октября 2021 г., и это первые для Intel гибридные процессоры, состоящими из кластеров ядер с различными характеристиками. По тому же принципу работают ARM-процессоры.

Экран, память и охлаждение

Во всех версиях ROG Flow Z13 снаряжен 16 ГБ оперативной памяти нового формата LPDDR5-5200 в виде двух планок по 8 ГБ. Это максимально поддерживаемый объем.

Угол установки планшета настраивается при помощи встроенной подставки

Экран планшета имеет очень тонкие рамки и диагональ 13,4 дюйма при разрешении 3840х2400 точек топе и 1920х1200 точек в двух других комплектациях. В основе лежит матрица IPS формата 16:10. Дисплей сенсорный, имеет яркость до 500 нит и частоту обновления 120 Гц, хотя по неизвестным причинам именно в самой топовой версии этот параметр ограничен на уровне 60 Гц.

Во всех случаях дисплей имеет глянцевое покрытие, имеющее свойство бликовать и становиться похожим на зеркало при ярком естественном освещении. В корпус планшета встроена подставка, позволяющая размещать его почти под любым удобным для работы или игры углом к горизонту.

Первые впечатления от ROG Flow Z13

За отвод тепла отвечает система охлаждения, в составе которой есть гигантская испарительная камера, закрывающая 44% площади системной платы. В качестве термоинтерфейса используется жидкий металл, а максимальная громкость кулеров при пиковой нагрузке на «железо» не превышает 35 дБ.

Интерфейсы и питание

Вне зависимости от конфигурации ROG Flow Z13 работает от 4-ячеечного литий-ионного аккумулятора на 56 Втч. Asus не раскрывает точное время работы, лишь утверждает, что одного заряда хватит на целый день его использования, хотя и неизвестно, в каком сценарии.

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Подзарядка осуществляется по USB-C. Есть поддержка быстрой 100-ваттной зарядки, за счет которой 50% емкости батареи восполняются за полчаса.

Портов у Z13 сравнительно немного

Планшет снаряжен отдельным входом под наушники, слотом под карты microSD и интерфейсом ROG XG. Он позволяет подключать внешние ускорители для повышения производительности видеоподсистемы.

Набор разъемов предусматривает один полноразмерный порт USB-A 2.0 и два USB-C 3.2 Gen 2. Один используется для зарядки и вывода изображения на внешний экран, а посредством второго реализована поддержка Intel Thunderbolt 4.

Клавиатура подключается по отдельному магнитному коннектору. Из беспроводных интерфейсов заявлены Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.2.

Прочие характеристики

Планшет Asus ROG Flow Z13 укомплектован сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и тремя микрофонами. Есть встроенная система подавления шума, а также 8-мегапиксельная веб-камера, размещенная над дисплеем, но лишенная шторки.

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Компьютер весит 1,18 кг (1,12 кг в базовой комплектации). Его размеры составляют 302х204х12 мм.