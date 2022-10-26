Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, объявила о том, что модули DRAM Adata и XPG совместимы с новейшими платформами Intel Z790, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. XPG также объявила о выпуске новой серии памяти XPG Lancer 7200 DDR5, в том числе Lancer RGB MERA Limited Edition и Lancer RGB ROG Certified Edition, чтобы предоставить больше высокочастотных комплектов памяти DDR5 для игр следующего поколения. Об этом CNews сообщили представители XPG.

XPG Lancer DDR5 достигает скорости в 7200 MT/s

Память XPG Lancer 7200 DDR5 оснащена чипами Hynix A-die, что позволяет энтузиастам разгонять свои модули памяти до более высоких скоростей. Серия Lancer 7200 выпускается в вариантах с RGB-подсветкой или без нее. Они также поставляются с двумя вариантами цвета радиатора, включая «Полуночно-черный» и «Белоснежный». Воспользовавшись выпуском Intel новейшего семейства процессоров Intel Core 13 поколения, XPG взяла на себя инициативу по выпуску XPG Lancer DDR5 7200 для использования с материнскими платами Z790, которые, по оценкам, поступят на рынок к ноябрю 2022 г.

XPG Lancer 7200 DDR5

XPG также выпустила ограниченную серию Lancer RGB 7200 DDR5 MERA, на радиаторе которого изображена представительница бренда XPG, Мира. Модули доступны в емкостях до 16 ГБ и поставляются в двухканальном варианте. Более того, ограниченная версия MERA оснащена ARGB-подсветкой.

Компании XPG и Republic of Gamers (ROG) объединились, чтобы предоставить пользователям ROG лучший опыт с DDR5. Модулии памяти XPG Lancer RGB ROG Certified 6400 прошли тщательное тестирование ROG на совместимость с материнскими платами ROG серии Intel DDR5. Это означает, что пользователи ROG получают гарантированную возможность разгона. Для этого будет достаточно лишь включить режим «ROG Certified», разогнав модули до 6600 МТ/с. Ожидается, что Lancer RGB ROG Certified 6400 поступит в продажу по всему миру в ноябре 2022 г.

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана Adata для предоставления высокопроизводительных продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Предоставляет спектр продуктов от систем, компонентов, периферийных устройств до устройств.