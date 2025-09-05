Разделы

Adata DDR


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM 1
10.10.2024 Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra 2
10.09.2024 Новая оперативная память XPG Lancer Neon RGB DDR5 5
07.03.2024 Adata представляет новую технологию охлаждения памяти DDR5 2
17.10.2023 Новые модули DDR5 от Adata XPG с частотой до 8400MT/с 3
13.07.2023 XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5 7
26.10.2022 Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790 10
30.08.2022 XPG анонсирует Lancer DDR5 5600 с поддержкой AMD EXPO 8
03.08.2022 Adata представила оперативную память серии Ace 1

Публикаций - 9, упоминаний - 39

Adata DDR и организации, системы, технологии, персоны:

Adata Technology 110 8
Intel Corporation 12417 5
AMD - Advanced Micro Devices 4391 3
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 446 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
DDR - Double data rate 2845 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17597 7
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1110 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21472 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8218 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2714 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3388 2
CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 84 2
ARGB - Addressable RGB - Адресуемая цветная подсветка 29 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10213 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1574 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3876 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 223 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14193 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2744 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4308 1
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 240 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1546 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9687 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3638 1
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 49 7
Intel XMP - Intel Extreme Memory Profile 19 3
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 56 2
Intel Core - Семейство процессоров 1226 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
Asus ROG - Republic of Gamers 31 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 534 1
Германия - Федеративная Республика 12854 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 372 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5144 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4228 1
