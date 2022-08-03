Adata представила оперативную память серии Ace

Adata Technology, производитель модулей памяти, USB-накопителей, карт памяти, твердотельных накопителей, портативных жестких дисков и игровых периферийных устройств, представила новейшую серию модулей памяти Adata Ace. Создатели контента могут выбрать одну из двух моделей в зависимости от своего бюджета и требований к производительности, а именно Adata Ace 6400 DDR5 и Ace 3600 DDR4. В серию также входит выпущенный ограниченным тиражом модуль Ace 6500 DDR5 с уникальным дизайном, созданным совместно с дизайнером из Германии. Все три модуля поддерживают Intel XMP для беспроблемного разгона, собраны с использованием чипов с малой задержкой и совместимы с новейшими платформами Intel и AMD.

При работе с контентом часто необходимо переключаться между различными приложениями для выполнения нескольких задач, таких как загрузка файлов, редактирование, рендеринг или передача файлов. Более того, частые обновления программного обеспечения занимают ценные ресурсы памяти и таким образом влияют на производительность памяти. Adata понимает, что творческий потенциал не должен ограничиваться и поэтому разработала память серии Adata Ace. С модулями памяти серии Ace создатели получат повышенную производительность, которая позволит им быть более продуктивными и творческими. Поддерживая Intel XMP, модули могут разгоняться до молниеносной производительности, что делает их оптимальным выбором для таких задач как графический дизайн, редактирование видео или даже более требовательные 3D-вычисления. Adata Ace DDR4 3600 и DDR5 6400 поставляются в двойном комплекте емкостью 16 ГБ.

Модули памяти Ace прошли тщательную проверку и тестирование, чтобы убедиться, что они обеспечивают надежность, совместимость и стабильность, необходимые пользователю. Кроме того, Ace 6400 DDR5 оснащена микросхемой управления питанием, которая обеспечивает стабильное питание и экономит электроэнергию. Его микросхема также оснащена системой On-Die ECC, которая автоматически исправляет ошибки.

Модули памяти серии Ace отличаются лаконичным и изысканным дизайном. Рисунок концентрических кругов придает им простой, но изысканный вид, который отличает их от других модулей памяти. Их радиаторы изготовлены из высококачественного алюминия и обработаны по технологии наноимпринтинга, что придает им многомерный вид с различными теневыми эффектами в зависимости от угла обзора.

Модуль памяти Adata Ace 6400 DDR5

Для пользователей, которые ищут что-то более яркое и уникальное, Adata также предлагает лимитированную серию Ace 6400 DDR5. Модуль отличается яркими цветами и ярким рисунком, которые представляют собой уникальную фирменную индивидуальность бренда Adata. Он был разработан немецким дизайнером и иллюстратором Мистером Фредом. Его работы характеризуются кривыми линиями, смелыми цветами и причудливыми выражениями. Всего будет доступно 520 модулей.