Adata представляет новую технологию охлаждения памяти DDR5

Бренд модулей памяти и флэш-памяти XPG, принадлежащий Adata Technology, специализируется на высокопроизводительных и стильных продуктах для киберспорта, предназначенных для геймеров, технических энтузиастов и оверклокеров. Высокие температуры, создаваемые высокоскоростной разогнанной игровой памятью, влияют на стабильность, производительность и надежность системы. XPG начинает применять новую технологию термического покрытия печатных плат (PCB) для разогнанной памяти, эффективно снижая её температуру более чем на 10%. Эта технология термического покрытия печатных плат будет внедрена во втором квартале в высокопроизводительной разогнанной игровой памяти DDR5 с тактовой частотой 8000 МТ/с или выше, чтобы обеспечить её стабильную и эффективную работу. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Фото: Adata Adata представляет новую технологию охлаждения памяти DDR5

Теплорассеивающее покрытие эффективно снижает температуру более чем на 10%.

Для рассеивания тепла на печатной плате используется технология, которая объединяет теплопроводность, тепловое излучение и изоляцию в оптимизированную паяльную маску, которая не только изолирует, но также рассеивает и проводит тепло. По сравнению со стандартными радиаторами разогнанной игровой памяти DDR5, эффект теплового излучения и рассеивания тепла этого покрытия значительно увеличивает площадь рассеивания и эффективность, замедляя выделение тепла на высоких тактовых частотах. Реальные испытания демонстрируют снижение температуры на 8,5°C в разогнанной памяти DDR5 с технологией теплоотводящего покрытия печатной платы по сравнению со стандартной разогнанной памятью, что составляет 10,8%.

Теплорассеивающее покрытие наносится на модули памяти, работающие со скоростью 8000 МТ/с и более.

XPG уделяет приоритетное внимание применению новейшей технологии термического покрытия для разогнанной игровой памяти DDR5, работающей со скоростью 8000 МТ/с или выше, включая новые модули памяти Lancer Neon RGB и модули памяти серии Lancer RGB, которые, как ожидается, будут выпущены во II квартале 2024 г.

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана компанией Adata для предоставления продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Предоставляет спектр продуктов, от систем, компонентов, периферийных устройств до устройств.