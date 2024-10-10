Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra

Бренд модулей памяти и флэш-памяти, давний партнер Intel, Adata Technology и ее игровой бренд XPG (Xtreme Performance Gear) объявили о выпуске новой памяти DDR5 CUDIMM, включая игровую память XPG Lancer RGB DDR5 CUDIMM и память Adata DDR5 CUDIMM, поддерживающей новейший процессор Intel Core Ultra Desktop (Series 2). Об этом CNews сообщили представители Adata

DDR5 CUDIMM имеет базовую тактовую частоту, начинающуюся с 6400 МТ/с, и оснащена ключевым компонентом CKD (Clock Driver), который обеспечивает стабильную работу на высоких частотах. Она совместима с существующими процессорами Intel Core для настольных ПК, а скорость памяти может превысить 9000 МТ/с при разгоне на материнской плате Z890.

Adata Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra

Память стала одним из важнейших факторов на фоне роста требований к вычислениям ИИ, часто влияя на эффективность работы и стабильность системы. CUDIMM специально разработан для удовлетворения требований к высокопроизводительным вычислениям. Он может значительно улучшить общую производительность системы при высокоинтенсивных нагрузках обучения и вывода ИИ и обеспечить стабильную, надежную и мощную поддержку для приложений ИИ.

Ожидается, что Adata Technology выпустит память DDR5 CUDIMM 6400 в IV квартале 2024 г. с емкостью 16 ГБ на модуль. В то же время XPG также выпустит новую Lancer RGB DDR5 CUDIMM для дальнейшего укрепления своей линейки продуктов DDR5. Ожидается, что линейка DDR5 CUDIMM расширится четырьмя дополнительными сверхскоростными тактовыми частотами до 8400, 8600, 8800, 9066 и 9200 МТ/с в моделях емкостью 16 ГБ и 24 ГБ. Память Lancer RGB DDR5 CUDIMM наделена RGB-подсветкой.