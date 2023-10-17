Новые модули DDR5 от Adata XPG с частотой до 8400MT/с

Adata, мировой бренд памяти и рекомендованный партнер Intel, совместно со своим киберспортивным брендом XPG (Xtreme Performance Gear) объявляет, что полный ассортимент модулей памяти DDR5 XPG и твердотельных накопителей Adata Gen5 полностью поддерживает новейшие процессоры Intel 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Память XPG DDR5 и SSD Adata PCIe 5.0 полностью совместимы с новейшей настольной платформой Intel.

Adata сотрудничает с Intel и ведущими мировыми брендами материнских плат, проверяя модули памяти XPG DDR5 и твердотельные накопители Adata PCIe 5.0 на совместимость в рамках подготовки к выходу процессоров Intel Core 14 поколения. Хотя наиболее распространенная тактовая частота на рынке DDR5 в настоящее время составляет 5600 МТ/с, модули памяти XPG Lancer DDR5 успешно достигли сверхвысокой тактовой частоты 8000 МТ/с во время тестирования, а также поддерживают Intel XMP Ready для разгона с 8400 МТ/с. до 9900 МТ/с. Твердотельный накопитель Adata Legend 970 PCIe 5.0 был протестирован со сверхвысокой скоростью последовательного чтения и записи до 10000 МБ/с, а скорость произвольной записи 4K достигала 1400 КБ.

Новые модули DDR5 от Adata XPG

XPG Lancer 8000 DDR5 будут доступны в IV квартале 2023 г.

Поскольку Intel выпускает новейшую платформу процессоров Core 14-го поколения, XPG Lancer DDR5, флагманский модуль игровой памяти Adata, вскоре в IV квартале 2023 г. представит новейшие тактовые частоты 7600MT/с, 8000MT/с и 8400MT/с. Вместе эти два достижения предоставят потребителям более надежную и эффективную платформу для настольных компьютеров.

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана компанией Adata для предоставления высокопроизводительных продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Предоставляет спектр продуктов, от систем, компонентов, периферийных устройств до устройств.