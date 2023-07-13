XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5

XPG, киберспортивное подразделение Adata, мирового бренда памяти, специализируется на создании киберспортивных продуктов для любителей киберспорта, геймеров, энтузиастов и оверклокеров. Сегодня компания XPG объявила о выпуске модулей памяти Lancer Blade RGB DDR5 и Lancer Blade DDR5, отличающихся низкопрофильными радиаторами, облегчающими подбор системы охлаждения для процессора. Серия XPG Lancer Blade включает две модели с максимальными скоростями 6000 МТ/с и 6400 МТ/с. Используя чипы Hynix, эти модули памяти имеют низкую задержку и легко разгоняются, позволяя геймерам без проблем повышать скорость с помощью разгона одним щелчком мыши. В то же время серия XPG Lancer Blade поддерживает Intel XMP 3.0 и AMD EXPO и совместима с новейшими платформами Intel и AMD.

Серия Lancer Blade включает модели с RGB-подсветкой и без нее в цветах Midnight blue и Snowstorm white. Модули памяти также предлагаются XMP профилями на 6000 МТ/с и 6400 МТ/с и емкостями 16 и 32 ГБ. Модули можно приобретать по одному или парно, что обеспечивает гибкость при подборе комплектующих.

XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5

Низкопрофильные DDR4 модули D35G и Lancer RGB ROG Certified DDR5 также будут доступны в ближайшее время

XPG также выпустила модули Spectrix D35G и Gammix D35 для платформ DDR4 и модули памяти Lancer RGB ROG Certified DDR5 с новой тактовой частотой. При использовании с материнскими платами ASUS ROG на чипсете Intel Z790 становится доступен режим ROG Certified, при активации которого пользователи получат дополнительный прирост скорости на 3% до 6800 МТ/с по сравнению со штатным XMP профилем на 6600 МТ/с. Поклонникам ROG больше не нужно беспокоиться о выборе памяти, так как модули Lancer RGB ROG-Certified DDR5 обеспечивает наилучшую совместимость и производительность при разгоне. Серии Lancer Blade DDR5 и Lancer RGB ROG Certified 6600, а также DDR4 модули D35/D45G теперь доступны для покупки по всему миру.