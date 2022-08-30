XPG анонсирует Lancer DDR5 5600 с поддержкой AMD EXPO

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявляет о выпуске новых модулей памяти XPG Lancer 5600 DDR5. Это первая память DDR5 с поддержкой AMD EXPO (расширенный профиль для разгона). Вся линейка модулей памяти DDR5 от Adata и XPG совместима с новейшими платформами AMD, обеспечивая оптимальную стабильность и производительность. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Lancer DDR5 5600 – это первая память с поддержкой AMD EXPO.

XPG Lancer DDR5 5600 обеспечивают производительность до 5600 МТ/с и поставляются в вариантах с RGB-подсветкой или без нее. Они также поставляются в двух цветах радиатора (Midnight Black и Snow White) на выбор. Когда были анонсированы процессоры AMD Ryzen серии 7000, XPG выступила с инициативой выпустить XPG Lancer DDR5 5600, чтобы позволить геймерам, которые все еще находятся в стороне, перейти на DDR5 и воспользоваться преимуществами AMD EXPO для легкого разгона. Полный спектр моделей памяти DDR5 от XPG, включая CASTER, Lancer и HUNTER, будет поддерживать AMD EXPO и будет доступен по всему миру в октябре 2022 г.

Lancer DDR5 5600

Память DDR5 от Adata и XPG совместима с новейшими платформами от AMD.

В дополнение к XPG Lancer DDR5 5600, Adata также выпустить модули памяти Adata DDR5 5600 U-DIMM, которые также будут совместимы с новейшими платформами AMD. Они разработаны, чтобы предоставить создателям контента и другим пользователям высокую вычислительную эффективность и стабильную производительность. Модули памяти XPG Lancer DDR5 5600 и Adata DDR5 5600 U-DIMM доступны в емкостях до 16 ГБ в одноканальном и двухканальном вариантах. На модули памяти Adata и XPG распространяется ограниченная пожизненная гарантия, что обеспечивает дополнительное спокойствие. Модули памяти Adata DDR5 5600 U-DIMM уже доступны, а Lancer RGB и Lancer 5600 поступят в продажу по всему миру в середине сентября 2022 г.

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана Adata для предоставления высокопроизводительных продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Предоставляет полный спектр продуктов от систем, компонентов, периферийных устройств до устройств.