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Razer Blade
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.07.2026
|Windows рулит? Linux не в силах быстро решать нейросетевые задачи даже ультрадорогом ноутбуке 1
|18.06.2021
|Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 2
|12.09.2019
|Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
|14.01.2019
|Самые интересные новинки CES 2019 2
|13.06.2018
|Самые компактные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 2
|07.09.2017
|9 самых дорогих ноутбуков 3
|13.02.2017
|Флагманские игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 2
|30.07.2014
|Тест игрового ноутбука Razer Blade 14: игры с IGZO 2
|23.05.2014
|Новые ноутбуки Razer Blade и Blade Pro станут ещё лучше 2
|06.08.2013
|Представлен самый тонкий и легкий в мире 17-дюймовый игровой ноутбук 2
|31.05.2013
|Создан самый тонкий игровой ноутбук 1
|23.12.2011
|Абсолютный игровой контроль 1
Публикаций - 12, упоминаний - 21
Razer Blade и организации, системы, технологии, персоны:
|Razer Inc 86 11
|Nvidia Corp 3975 11
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2169 6
|Acer Group - Acer Inc 2768 6
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 734 6
|Intel Corporation 12795 5
|Samsung Electronics 11025 3
|Lenovo Group 2441 3
|HP Inc. 5879 3
|AMD - Advanced Micro Devices 4628 3
|Dell Alienware Corp 148 3
|Dell EMC 5172 2
|Apple Inc 13110 2
|LG Electronics 3729 2
|Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 417 2
|Google LLC 12645 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3264 1
|Microsoft Corporation 25739 1
|Huawei 4646 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2212 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5800 1
|Sony 6729 1
|Adobe Systems 1594 1
|Garmin - Гармин 231 1
|Sharp Corporation 1062 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
|Bang&Olufsen - B&O 147 1
|Tobii Technology 23 1
|Royole 5 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 919 1
|SteelSeries 30 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.