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Razer Blade

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.07.2026 Windows рулит? Linux не в силах быстро решать нейросетевые задачи даже ультрадорогом ноутбуке 1
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 2
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019 2
13.06.2018 Самые компактные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 2
07.09.2017 9 самых дорогих ноутбуков 3
13.02.2017 Флагманские игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 2
30.07.2014 Тест игрового ноутбука Razer Blade 14: игры с IGZO 2
23.05.2014 Новые ноутбуки Razer Blade и Blade Pro станут ещё лучше 2
06.08.2013 Представлен самый тонкий и легкий в мире 17-дюймовый игровой ноутбук 2
31.05.2013 Создан самый тонкий игровой ноутбук 1
23.12.2011 Абсолютный игровой контроль 1

Публикаций - 12, упоминаний - 21

Razer Blade и организации, системы, технологии, персоны:

Razer Inc 86 11
Nvidia Corp 3975 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2169 6
Acer Group - Acer Inc 2768 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 734 6
Intel Corporation 12795 5
Samsung Electronics 11025 3
Lenovo Group 2441 3
HP Inc. 5879 3
AMD - Advanced Micro Devices 4628 3
Dell Alienware Corp 148 3
Dell EMC 5172 2
Apple Inc 13110 2
LG Electronics 3729 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 417 2
Google LLC 12645 2
Amazon Inc - Amazon.com 3264 1
Microsoft Corporation 25739 1
Huawei 4646 1
Dell Technologies - Dell Computer 2212 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5800 1
Sony 6729 1
Adobe Systems 1594 1
Garmin - Гармин 231 1
Sharp Corporation 1062 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Bang&Olufsen - B&O 147 1
Tobii Technology 23 1
Royole 5 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 919 1
SteelSeries 30 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 1
Beko - Beko Electronics 83 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5623 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15401 11
Notebook gaming - Игровой ноутбук 366 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10274 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22489 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3764 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18276 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10571 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6389 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4576 7
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1104 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13205 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14730 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3925 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6451 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2705 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4193 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3135 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3036 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2475 5
DDR - Double data rate 3074 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2300 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13440 3
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 360 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2363 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4408 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1211 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13023 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8477 3
Наушники - Headphones 4452 3
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1052 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3628 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 3
Док-станция - Docking station 557 3
Микрофон - Microphone 2799 3
Вентилятор - Fan 1073 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10087 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 902 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26648 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1369 10
Nvidia GeForce GTX 523 8
MSI - серия игровых ноутбуков 73 7
Intel Core - Семейство процессоров 1249 6
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 457 5
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 63 5
Nvidia G-Sync 173 4
Intel Core i - Cерия процессоров 534 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 868 4
Acer Predator 224 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 3
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 150 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 305 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2170 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 631 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1442 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 2
Asus ROG - Republic of Gamers 32 2
Nvidia Optimus 196 2
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 2
Nvidia SLI 164 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 371 2
Garmin Coach 2 1
Apple AirPlay 132 1
Google Android 15199 1
Microsoft Surface - Планшет 449 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 331 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 152 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 248 1
Microsoft Windows 16849 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Acer ConceptD 34 1
Google Android 9 - Android Pie 217 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 187 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 5
Россия - РФ - Российская федерация 165371 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 2
Китай - Тайвань 4238 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 7034 1
Дания - Королевство 1333 1
Канада 5069 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1091 1
Германия - Берлин 731 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5482 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1510 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11669 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10272 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5552 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6141 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9096 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 223 1
Английский язык 7020 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7459 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6715 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1915 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1713 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1114 1
Дневной свет - Дневное освещение 145 1
Металлы - Медь - Copper 858 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 530 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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