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Royole
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Royole и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 11056 4
|Dell Alienware Corp 149 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3273 1
|X Corp - Twitter 2937 1
|Microsoft Corporation 25767 1
|Huawei 4668 1
|Lenovo Group 2446 1
|Apple Inc 13143 1
|LG Electronics 3734 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
|Razer Inc 88 1
|Acer Group - Acer Inc 2773 1
|Sony 6738 1
|HMD Global - Nokia 144 1
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 739 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
|Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 421 1
|Google LLC 12679 1
|Nvidia Corp 3996 1
|Rouyu Technology 5 1
|Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 2
|Escobar Pablo - Эскобар Пабло 5 2
|Brownlee Marques - Браунли Маркес 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.