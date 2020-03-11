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Royole

Royole

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.03.2020 Сверхдешевый гибкий смартфон, созданный братом знаменитого наркобарона, оказался грандиозным обманом 1
14.02.2020 Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации 1
04.12.2019 Брат знаменитого наркобарона выпустил сверхдешевый гибкий смартфон и объявил войну Samsung и Apple 1
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019 1
09.01.2019 Первый в мире гибкий смартфон оказался барахлом. Видео 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Royole и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11056 4
Dell Alienware Corp 149 1
Amazon Inc - Amazon.com 3273 1
X Corp - Twitter 2937 1
Microsoft Corporation 25767 1
Huawei 4668 1
Lenovo Group 2446 1
Apple Inc 13143 1
LG Electronics 3734 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Razer Inc 88 1
Acer Group - Acer Inc 2773 1
Sony 6738 1
HMD Global - Nokia 144 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 739 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 421 1
Google LLC 12679 1
Nvidia Corp 3996 1
Rouyu Technology 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5648 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13235 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8507 3
Smartphone Flexible - Смартфон гибкий - Smartphone Roll-up - Рулонный смартфон - Смартфон-рулон 31 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13469 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6459 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22547 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10307 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2760 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10680 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4600 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 633 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 556 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18318 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3049 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2810 1
Док-станция - Docking station 559 1
Микрофон - Microphone 2807 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14761 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 697 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2310 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1686 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1479 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1153 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 253 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9910 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22447 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3936 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7925 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10587 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 907 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 362 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3779 1
Rouyu Technology - FlexPai - Смартфон 18 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2182 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 153 2
Huawei Mate - серия смартфонов 452 2
Escobar Fold - Серия смартфонов 4 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 2
Lenovo Smart Clock 1 1
Samsung Quantum Processor 8 1
TLC Quantum Contrast 2 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 406 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Razer Blade 12 1
MSI - серия игровых ноутбуков 73 1
Google YouTube - Видеохостинг 3001 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7617 1
Apple AirPlay 133 1
Google Android 15232 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 308 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Surface - Планшет 450 1
Nvidia G-Sync 175 1
Samsung Galaxy 1035 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 465 1
Microsoft Surface Duo - Планшет 14 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 635 1
Google Android 9 - Android Pie 217 1
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 64 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 870 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 1
Dolby Vision 282 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Asus ROG Mothership - Ноутбук 2 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 2
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 5 2
Brownlee Marques - Браунли Маркес 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 5
Россия - РФ - Российская федерация 165938 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 2
Земля - планета Солнечной системы 10859 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 7047 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8245 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18124 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1722 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
The Verge - Издание 617 2
TNW - The Next Web 90 1
Digital Trends - Издание 35 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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