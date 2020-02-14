Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации
Microsoft хотела продемонстрировать возможности смартфона Surface Duo в прямом эфире, но он завис. В дальнейшем на записи презентации этот момент был заменен кадрами с работающим смартфоном.
Небольшой сбой
Корпорация Microsoft продемонстрировала возможности своего нового смартфона Surface Duo с двумя экранами разработчикам ПО и журналистам. Целью мероприятия был показ принципа работы приложений на обоих дисплеях одновременно, но в процессе смартфон ненадолго завис. Это был первый показ данного смартфона в действии.
Как пишет The Verge, Microsoft вела прямую трансляцию своего мероприятия, но позже выложила в Сеть запись, на которой момент с зависанием Surface Duo был вырезан. Его заменили кадрами, где аппарат исправно работает и не тормозит.
Причина, по которой в Surface Duo произошел сбой, на момент публикации материала установлена не была. Напомним, что смартфон работает на базе ОС Android, и проблема может скрываться в плохой оптимизации прошивки под работу на двух дисплеев. Стоит отметить, что у Microsoft есть собственная ОС Windows 10X, которая изначально разрабатывалась для устройств подобного рода – в середине февраля она выложила ее на своем сайте для свободного скачивания.
К тому же, другие компании, производящие смартфоны в нестандартном форм-факторе, добились определенных успехов в адаптации Android под оригинальные дисплеи. И если у Royole, разработавшей первый в мире смартфон с гибким экраном FlexPai, так и не удалось сделать его прошивку стабильной, то Huawei успешно обучила Android корректной работы системы своего гибкого смартфона Mate X.
Как работает Surface Duo
В опубликованном Microsoft видео смартфон Surface Duo начал работать исправно, что представитель компании продемонстрировал на примере Google Maps. Как стало известно, для обеспечения «стабильной» работы Android на двуэкранных устройствах Microsoft внесла в систему определенные изменения, в первую очередь затронувшие поддержку жестов и систему управления.
Приложение Google Maps сперва было открыто на одном дисплее, затем его развернули на два. Во время демонстрации карта действительно отображалась корректно, без неожиданных сбоев, и можно было единым касанием управлять ею сначала на одном экране и затем сразу на другом.
При отображении карты на двух экранах их боковые рамки закрывали часть изображения, что может мешать при работе с приложениями, требующими полноэкранного режима, например, при просмотре фильмов. Разработчики предложили вариант выхода из этой ситуации – они продемонстрировали одновременную работу потокового видеоролика на одном дисплее и другого приложения на втором.
«Засекреченный» смартфон
В качестве рабочего прототипа, готового к производству, Surface Duo существует как минимум с октября 2019 г., когда Microsoft провела его дебютный показ. Его релиз должен был состояться еще в декабре 2019 г., однако на момент публикации материала купить его по-прежнему было нельзя.
Спустя четыре месяца со дня анонса Microsoft так и не раскрыла сведения о его аппаратной составляющей. Пока что известны лишь размеры экранов – 5,6 дюйма по диагонали каждый, в ландшафтном режиме образующие один большой 8,3-дюймовый тачскрин. Вертикальная полоска из двух рамок прямо по центру – неотъемлемая составляющая данного смартфона.
Surface Duo – это первый смартфон Microsoft, выпущенный ею с 2016 г., когда она продала мобильный бизнес Nokia китайскому холдингу HMD Global. Кроме того, это первый Android-смартфон компании, выпущенный под собственным брендом. Раньше подобные гаджеты выпускала Nokia (смартфоны линейки X и планшет N1), плюс у самой Microsoft была своя мобильная ОС Windows Phone, позже эволюционировавшая в Windows 10 Mobile. В настоящее время разработка этой платформы не ведется.