Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации

Microsoft хотела продемонстрировать возможности смартфона Surface Duo в прямом эфире, но он завис. В дальнейшем на записи презентации этот момент был заменен кадрами с работающим смартфоном.

Небольшой сбой

Корпорация Microsoft продемонстрировала возможности своего нового смартфона Surface Duo с двумя экранами разработчикам ПО и журналистам. Целью мероприятия был показ принципа работы приложений на обоих дисплеях одновременно, но в процессе смартфон ненадолго завис. Это был первый показ данного смартфона в действии.

Как пишет The Verge, Microsoft вела прямую трансляцию своего мероприятия, но позже выложила в Сеть запись, на которой момент с зависанием Surface Duo был вырезан. Его заменили кадрами, где аппарат исправно работает и не тормозит.

Microsoft придется поработать над стабильностью Surface Duo

Причина, по которой в Surface Duo произошел сбой, на момент публикации материала установлена не была. Напомним, что смартфон работает на базе ОС Android, и проблема может скрываться в плохой оптимизации прошивки под работу на двух дисплеев. Стоит отметить, что у Microsoft есть собственная ОС Windows 10X, которая изначально разрабатывалась для устройств подобного рода – в середине февраля она выложила ее на своем сайте для свободного скачивания.

Сравнение прямой трансляции и отредактированного видео

К тому же, другие компании, производящие смартфоны в нестандартном форм-факторе, добились определенных успехов в адаптации Android под оригинальные дисплеи. И если у Royole, разработавшей первый в мире смартфон с гибким экраном FlexPai, так и не удалось сделать его прошивку стабильной, то Huawei успешно обучила Android корректной работы системы своего гибкого смартфона Mate X.

Как работает Surface Duo

В опубликованном Microsoft видео смартфон Surface Duo начал работать исправно, что представитель компании продемонстрировал на примере Google Maps. Как стало известно, для обеспечения «стабильной» работы Android на двуэкранных устройствах Microsoft внесла в систему определенные изменения, в первую очередь затронувшие поддержку жестов и систему управления.

Surface Duo вполне способен без сбоев выводить одно приложение на два экрана

Приложение Google Maps сперва было открыто на одном дисплее, затем его развернули на два. Во время демонстрации карта действительно отображалась корректно, без неожиданных сбоев, и можно было единым касанием управлять ею сначала на одном экране и затем сразу на другом.

При отображении карты на двух экранах их боковые рамки закрывали часть изображения, что может мешать при работе с приложениями, требующими полноэкранного режима, например, при просмотре фильмов. Разработчики предложили вариант выхода из этой ситуации – они продемонстрировали одновременную работу потокового видеоролика на одном дисплее и другого приложения на втором.

«Засекреченный» смартфон

В качестве рабочего прототипа, готового к производству, Surface Duo существует как минимум с октября 2019 г., когда Microsoft провела его дебютный показ. Его релиз должен был состояться еще в декабре 2019 г., однако на момент публикации материала купить его по-прежнему было нельзя.

Microsoft создает интригу вокруг Surface Duo

Спустя четыре месяца со дня анонса Microsoft так и не раскрыла сведения о его аппаратной составляющей. Пока что известны лишь размеры экранов – 5,6 дюйма по диагонали каждый, в ландшафтном режиме образующие один большой 8,3-дюймовый тачскрин. Вертикальная полоска из двух рамок прямо по центру – неотъемлемая составляющая данного смартфона.

Surface Duo – это первый смартфон Microsoft, выпущенный ею с 2016 г., когда она продала мобильный бизнес Nokia китайскому холдингу HMD Global. Кроме того, это первый Android-смартфон компании, выпущенный под собственным брендом. Раньше подобные гаджеты выпускала Nokia (смартфоны линейки X и планшет N1), плюс у самой Microsoft была своя мобильная ОС Windows Phone, позже эволюционировавшая в Windows 10 Mobile. В настоящее время разработка этой платформы не ведется.