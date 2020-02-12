Microsoft показала новую Windows. Видео

Microsoft открыла доступ к бета-версии ОС Windows 10X – особой версии Windows 10 для устройств с двумя экранами. Система получила ряд ключевых отличий и полностью новое меню «Пуск».

Еще одна Windows

Компании Microsoft выпустила первый эмулятор операционной системы Windows 10X, предназначенной для ноутбуков и планшетных компьютеров с двумя дисплеями. Презентация самой ОС состоялась осенью 2019 г. одновременно с первым двуэкранным гаджетом компании – планшетом Surface Neo.

Эмулятор создавался для разработчиков программного обеспечения, чтобы те могли адаптировать свое ПО под устройства с парой полноценных дисплеев. Скачать его вместе с образом бета-версии Windows 10X Microsoft предлагает со своего официального сайта, но сделать это смогут только участники программы Windows Insider.

Главные отличия от обычной Windows

В Windows 10X Microsoft постаралась решить проблему классической Windows 10, связанной с чрезмерно низкой скоростью загрузки и установки обновлений. По заверениям разработчиков, новая ОС будет тратить на это не более 90 секунд, и это время она не станет отнимать у пользователей, поскольку практически все этапы апдейта будут проходить в фоновом режиме.

Появление новой Windows может стать началом эры двуэкранных гаджетов

От пользователя потребуется лишь одно действие, которое все же отвлечет его от работы и других дел за компьютером – ему придется перезагрузить устройство по завершению обновления. Пока неизвестно, можно ли будет отложить эту перезагрузку на потом.

Microsoft добавила в Windows 10X еще одно важное отличие от Windows 10, на этот раз напрямую связанное с безопасностью системы. Все устанавливаемые приложения лишены доступа к реестру.

Улучшение стабильности и поддержка приложений

Microsoft утверждает, что Windows 10X умеет работать в течение длительного времени без вреда для производительности и стабильности. Представители компании отметили, что даже спустя несколько месяцев после установки система будет работать так же, как и при первом запуске.

Бета-версия Windows 10X способна на многое. Впереди новые функции

Windows 10X будет работать в первую очередь с приложениями из магазина Microsoft Store, но при этом в ней реализована совместимость с обычными Win32-программами. Это даст возможность пользователям работать с тем ПО, к которому они привыкли, даже если его по той или иной причине нет в Store, и установить его можно лишь вручную из дистрибутива. Запуск 32- и 64-битных программ будет осуществляться в отдельном контейнере, с чем могут быть (и будут) связаны те или иные ограничения в их работе. В частности, как пишет ресурс MSPowerUser, эти программы не будут загружаться вместе системой, а их работа в фоновом режиме может быть приостановлена автоматически. Кроме того, системные утилиты не будут «видеть» ничего, что расположено за пределами контейнера, в котором они запущены.

Отличия в интерфейсе

Графическая оболочка Windows 10X имеет определенные отличия от интерфейса Windows 10 – Microsoft стремилась упростить ее с сохранением основных возможностей. Окна, буфер обмена, «drag & drop» и ряд других базовых функций настольной ОС присутствуют в новой системе, и даже кнопку «Пуск» оставили, вот только меню, скрывающееся за нею, изменилось полностью.

Microsoft провела масштабную адаптацию оболочки Windows 10X под управление касаниями

В Windows 10X привычное всем стартовое меню заменено на так называемую «панель запуска». В верхней ее части расположены строка поиска, под ней – список приложений и веб-сайтов пользователя, который можно разворачивать и сворачивать по нажатию кнопки «Показать все» (Show all). Еще ниже находится список недавно открытых документов и веб-сайтов. Кроме того, поддерживается группировка приложений путем помещения их в папки, а также удаление программ с устройства прямо из панели запуска.

Интерфейс Windows 10X поддерживает управление жестами, позволяет быстро включать и выключать беспроводные модули и настраивать ориентацию экрана из меню в правом нижнем углу, а также располагает светлой и темной темами. Microsoft обновила и «Проводник», сделав его более удобным для управления при помощи касаний, а не мышки и клавиатуры.

Специалисты портала The Verge, протестировавшие эмулятор и бета-версию Windows 10X, отметили, что многие функции в ней пока недоступны. Не исключено, что к моменту выхода полноценной стабильной версии ОС в ней появятся дополнительные особенности, отсутствующие в обычной Windows 10. Сроки релиза новой ОС Microsoft пока не раскрывает.

Гаджеты под управлением Windows 10X

Как сообщал CNews, Windows 10X не станет эксклюзивом для устройств Microsoft – в обозримом будущем система появится в составе мобильных ПК с двумя дисплеями производства Asus, Dell и HP. К ним может присоединиться и компания Lenovo, в январе 2020 г. выпустившая ноутбук ThinkPad X1 Fold, лишенный клавиатуры и тачпада. Всю его внутреннюю поверхность занимает гибкий сенсорный экран.

Ноутбук Lenovo с гибким дисплеем

Представители Lenovo сообщили, что ThinkPad X1 Fold поступит в продажу ближе к середине 2020 г., но пока не стали уточнять день или хотя бы месяц. Стоимость необычного ноутбука, тем не менее, известна – $2500 (157,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 февраля 2020 г.).

Surface Neo, первый гаджет под управлением новой ОС

Что касается спецификаций Surface Neo, самого первого устройства на базе Windows 10X, то его спецификации на момент публикации материала Microsoft не разглашала. Известно лишь, что ноутбук получит два сенсорных дисплея с диагональю 9 дюймов каждый и защитным стеклом Gorilla Glass, а также корпус с 360-градусными шарнирами. Surface Neo весит около 655 граммов при толщине чуть меньше 11 мм в сложенном виде и может работать в паре с фирменным стилусом Surface Pen, который можно закрепить сзади устройства. Само перо получило интегрированный аккумулятор с поддержкой беспроводной зарядки.