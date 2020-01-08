Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена

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Lenovo разработала ноутбук ThinkPad X1 Fold, лишенный клавиатуры и тачпада. Всю его внутреннюю панель занимает гибкий сенсорный экран, что делает его уникальным предложением – подобного рода лэптопы пока не выпускает ни один другой производитель. Начало продаж назначено на середину 2020 г.

Ноутбук без клавиатуры

Компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким дисплеем – ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле смартфона Samsung Galaxy Fold, но Lenovo позиционирует его именно как ноутбук – складной дисплей в данном случае может выполнять роль клавиатуры и тачпада. На момент публикации материала ни один производитель мобильных ПК не располагал подобными устройствами в своем модельном ряду.

Представители Lenovo сообщили, что ThinkPad X1 Fold поступит в продажу ближе к середине 2020 г., но пока не стали уточнять день или хотя бы месяц. Стоимость необычного ноутбука, тем не менее, известна – $2500 (154,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 января 2020 г.) за минимальную конфигурацию. Верхний предел стоимости пока не установлен.

Lenovo X1 Fold не нужна обычная клавиатура

Презентация ThinkPad X1 Fold прошла на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе (США), и это второе по счету появление необычного ноутбука на публике. Впервые Lenovo показала в его в ноябре 2019 г., но на тот момент, как сообщал CNews, он больше напоминал концепт, нежели готовое к производству устройство. Теперь же Lenovo продемонстрировала финальный вариант своего нового детища.

Аппаратные спецификации

Несмотря на то, что ThinkPad X1 Fold готов к массовому производству, Lenovo, как и раньше, не раскрывает основные возможности его электронной составляющей. Неизвестны ни объем оперативной памяти, ни емкость встроенного накопителя, ни параметры центрального процессора. Lenovo уточнила лишь, что не намерена использовать в нем чипы производства AMD, она отдаст предпочтение продукции Intel.

Экран новинки Lenovo может сгибаться практически под любым углом

В то же время раскрыты параметры самой главной составляющей ThinkPad X1 Fold – его экрана. Lenovo остановила свой выбор на pOLED-панели производства LG Display, и она поддерживает разрешение 2048х1536 точек при диагонали 13,3 дюйма и соотношении сторон 4:3. Производитель утверждает, что дисплей прошел множество проверок на прочность.

В состав ноутбука входит особый шарнирный механизм, который, по заверениям Lenovo, способен выдерживать повышенные нагрузки и значительное количество открытий и закрытий лэптопа. Он состоит из множества звеньев для более плавного срабатывания, и в нем применяется углеродное волокно (карбон). Lenovo выбирала из 26 разработанных ею вариантов механизма, разработанных ее специалистами, прежде чем остановиться на этом.

Основные особенности Lenovo ThinkPad X1 Fold

В закрытом положении шарнир не обеспечивает плотное прилегание половинок дисплея друг к другу – такая же проблема обнаружилась и в смартфоне Samsung Galaxy Fold. Также в шарнир этого аппарата за счет его негерметичности могут попадать пыль и даже крупные частички грязи, что приводит к выводу его из строя и риску повреждения дисплея. На момент публикации материала не было известно, Как Lenovo смогла (и смогла ли) решить проблему надежности шарнирного механизма.

ThinkPad X1 Fold весит около 1 кг, у него есть акустика Dolby Audio, а в качестве опции для него будет предложен 5G-модем для доступа к сотовым сетям пятого поколения. Производитель модемов пока не назван – напомним, что Intel продала часть своего модемного бизнеса компании Apple летом 2019 г., хотя потом признала, что сделка не принесла ей выгоды.

Программное обеспечение

Lenovo выпустит ThinkPad X1 Fold с двумя операционными системами – классической Windows 10 и новой Windows 10X, рассчитанной на устройства с двумя стандартными экранами или одним гибким. Впервые Microsoft показала ее в октябре 2019 г., и в настоящее время на ней работает только ее собственный планшет Surface Neo.

Lenovo не удалось избавиться от зазора между половинками дисплея X1 Fold

Windows 10X хоть и была разработана специально для устройств с двумя экранами, но от обычной Windows 10 она отличается не очень сильно. Microsoft не стала демонстрировать все ее особенности, намекнув лишь, что в меню «Пуск» больше не осталось «живых» плиток. По словам представителей Microsoft, новая Windows 10X получила улучшенную поддержку сенсорных дисплеев, и она в целом больше ориентирована на управление пальцами и стилусом, чем мышкой и клавиатурой. Информация о том, что новая ОС не сможет запускать приложения Win32, получила опровержение – поддержка этих программ в системе сохранена.

Подставка, встроенная в корпус ноутбука

Сперва в продажу поступит версия ThinkPad X1 Fold с обычной Windows 10 – желающим опробовать возможности Windows 10X придется подождать еще немного. Специально для Windows 10 Lenovo разработала фирменное ПО, наделяющее данную ОС полноценной поддержкой гибких дисплеев.

Дополнительные особенности

В корпус ThinkPad X1 Fold встроена специальная откидная подставка, позволяющая использовать ноутбук в качестве настольного моноблочного ПК. Lenovo сделала акцент на том, что к нему можно подключать проводные клавиатуру и мышь по USB-C, а также беспроводные устройства ввода с поддержкой Bluetooth.

Фирменная подставка Lenovo ThinkPad X1 Fold Stand

В дополнение к этому Lenovo выпустит для ThinkPad X1 Fold специальный кожаный чехол-обложку с интегрированной Bluetooth-клавиатурой, которая при закрытии ноутбука будет заряжаться от него беспроводным способом. В список аксессуаров также войдут стилус Active Pen и дополнительная подставка ThinkPad X1 Fold Stand, позволяющая располагать ноутбук в портретном и ландшафтном режимах (нечто подобное Samsung реализовала в своем новом интерьерном телевизоре The Sero). Стоимость этих аксессуаров остается неизвестной. Active Pen появится одновременно с самим ноутбуком, а релиз многофункциональной подставки назначен на вторую половину 2020 г. Сроки релиза чехла-обложки неизвестны.