Samsung первым в мире выводит на рынок вертикальный телевизор для интернет-контента. Видео
Samsung готовит к релизу телевизор The Sero, способный работать в портретном режиме. Он создан для любителей смотреть вертикальные видео в YouTube и других сервисах и листать бесконечные ленты социальных сетей.
Телевизор для соцсетей
Компания Samsung продемонстрировала свой новейший телевизор The Sero с уникальной функцией поворота дисплея на 90 градусов – из ландшафтного режима в портретный. Модель создавалась с прицелом на аудиторию, снимающую и смотрящую вертикальные видеоролики, количество которых растет как в YouTube, так в Instagram вместе с TikTok, а также в других видеосервисах и социальных сетях, без широких черных полос по бокам.
The Sero позволяет просматривать в вертикальном режиме любой контент, в том числе документы и веб-страницы – в этом плане он вполне может заменить планшетный компьютер или смартфон. Глобальная премьера телевизора состоялась в Лас-Вегасе (США) на международной выставке потребительской электроники CES 2020, однако это второй по счету его дебют.
Впервые Samsung показал The Sero, по данным ресурса The Verge, в апреле 2019 г. в Южной Корее, и изначально он был ориентирован исключительно на внутренний рынок этой страны. В продажу он поступил в мае 2019 г. по цене около $1600 (99,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 января 2020 г.). Его появление на CES 2020 означает готовность Samsung к выводу его на глобальный рынок, но на момент публикации материала сроки начала продаж и рекомендованная стоимость ТВ не были установлены.
Особенности конструкции
Глобальная версия The Sero не отличается от южно-корейской и представляет собой напольный телевизор с массивной подставкой. Она неотделима от дисплея, что исключает возможность его настенного монтажа. Экран размещается на определенной высоте от пола, для большего комфорта при просмотре в любом из режимов и защиты его (и самого механизма крепления) от возможных повреждений при соприкосновении с полом во время поворота.
Подставка выполняет еще одну функцию, помимо опорной – Samsung встроил в нее многоканальную акустическую систему, состоящую из четырех динамиков и одного сабвуфера (формат 4.1). Совокупная мощность акустики – 60 Вт.
Параметры экрана и получение контента
Samsung The Sero на 6 января 2020 г. существовал в единственной версии – с экраном диагональю 43 дюйма (108 см). Он основан на «квантовых точках» (QLED), фирменной технологии Samsung для улучшения качества изображения, и поддерживает разрешение Ultra HD или 4К.
Экран The Sero не сенсорный, так что управлять контентом при помощи касаний не получится, но можно будет превратить в пульт управления практически любой современный смартфон. К примеру, планшеты и смартфоны Samsung на базе Android могут автоматически активировать беспроводную передачу контента на экран ТВ, и поворот дисплея из портретного режима в ландшафтный и обратно тоже будет доступен непосредственно с них.
С Apple iPhone и iPad все немного сложнее – для смены режима отображения на The Sero придется пользоваться комплектным пультом управления. В то же время сам контент можно будет передавать по воздуху – в телевизоре реализована полноценная поддержка AirPlay второго поколения.
Позиционирование новой модели
Samsung относит свой новый ТВ The Sero к числу интерьерных моделей. Фактически, подобных линеек телевизоров у компании на данный момент четыре – помимо самой The Sero, у нее также есть The Serif, The Wall и The Frame 2019.
Телевизоры The Serif, доступные в России в двух цветах корпуса (черный и белый) и трех модификациях (43, 49 и 55 дюймов) позиционируются в качестве арт-объекта, представителя современного индустриального дизайна. Облик модели разработан французской дизайн-студией Bouroullec. Российские цены на Samsung The Serif варьируются от 70 до 110 тыс. руб. в зависимости от размера дисплея.
Линейка The Frame 2019 выделяется дизайном, стилизованным под картину, в том числе и за счет оригинальных рамок дисплея. Телевизоры этой серии доступны в России с июня 2019 г., и во выключенном состоянии они выводят на экран шедевры знаменитых художников всего мира. Серия включает четыре модели (43, 49, 55 и 65 дюймов) по цене от 70 до 190 тыс. руб.
Телевизоры серии The Wall, оправдывая свое название (wall – стена, англ.) занимают всю стену и даже могут не поместиться в стандартной квартире. Максимальная диагональ таких ТВ составляет 730 см, а минимальная – 365 см. Все телевизоры серии основаны на современной технологии MicroLED, и их стоимость может достигать $1,7 млн.