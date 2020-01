Samsung первым в мире выводит на рынок вертикальный телевизор для интернет-контента. Видео

Samsung готовит к релизу телевизор The Sero, способный работать в портретном режиме. Он создан для любителей смотреть вертикальные видео в YouTube и других сервисах и листать бесконечные ленты социальных сетей.

Телевизор для соцсетей

Компания Samsung продемонстрировала свой новейший телевизор The Sero с уникальной функцией поворота дисплея на 90 градусов – из ландшафтного режима в портретный. Модель создавалась с прицелом на аудиторию, снимающую и смотрящую вертикальные видеоролики, количество которых растет как в YouTube, так в Instagram вместе с TikTok, а также в других видеосервисах и социальных сетях, без широких черных полос по бокам.

The Sero позволяет просматривать в вертикальном режиме любой контент, в том числе документы и веб-страницы – в этом плане он вполне может заменить планшетный компьютер или смартфон. Глобальная премьера телевизора состоялась в Лас-Вегасе (США) на международной выставке потребительской электроники CES 2020, однако это второй по счету его дебют.

Вертикальный режим работы The Sero

Впервые Samsung показал The Sero, по данным ресурса The Verge, в апреле 2019 г. в Южной Корее, и изначально он был ориентирован исключительно на внутренний рынок этой страны. В продажу он поступил в мае 2019 г. по цене около $1600 (99,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 января 2020 г.). Его появление на CES 2020 означает готовность Samsung к выводу его на глобальный рынок, но на момент публикации материала сроки начала продаж и рекомендованная стоимость ТВ не были установлены.

Особенности конструкции

Глобальная версия The Sero не отличается от южно-корейской и представляет собой напольный телевизор с массивной подставкой. Она неотделима от дисплея, что исключает возможность его настенного монтажа. Экран размещается на определенной высоте от пола, для большего комфорта при просмотре в любом из режимов и защиты его (и самого механизма крепления) от возможных повреждений при соприкосновении с полом во время поворота.

Премьера телевизоров The Sero на CES 2020

Подставка выполняет еще одну функцию, помимо опорной – Samsung встроил в нее многоканальную акустическую систему, состоящую из четырех динамиков и одного сабвуфера (формат 4.1). Совокупная мощность акустики – 60 Вт.

Параметры экрана и получение контента

Samsung The Sero на 6 января 2020 г. существовал в единственной версии – с экраном диагональю 43 дюйма (108 см). Он основан на «квантовых точках» (QLED), фирменной технологии Samsung для улучшения качества изображения, и поддерживает разрешение Ultra HD или 4К.

Экран защищен от повреждений при повороте

Экран The Sero не сенсорный, так что управлять контентом при помощи касаний не получится, но можно будет превратить в пульт управления практически любой современный смартфон. К примеру, планшеты и смартфоны Samsung на базе Android могут автоматически активировать беспроводную передачу контента на экран ТВ, и поворот дисплея из портретного режима в ландшафтный и обратно тоже будет доступен непосредственно с них.

The Sero за счет своей конструкции допускает только напольное расположение

С Apple iPhone и iPad все немного сложнее – для смены режима отображения на The Sero придется пользоваться комплектным пультом управления. В то же время сам контент можно будет передавать по воздуху – в телевизоре реализована полноценная поддержка AirPlay второго поколения.

Позиционирование новой модели

Samsung относит свой новый ТВ The Sero к числу интерьерных моделей. Фактически, подобных линеек телевизоров у компании на данный момент четыре – помимо самой The Sero, у нее также есть The Serif, The Wall и The Frame 2019.

Интерьерные ТВ Samsung

Телевизоры The Serif, доступные в России в двух цветах корпуса (черный и белый) и трех модификациях (43, 49 и 55 дюймов) позиционируются в качестве арт-объекта, представителя современного индустриального дизайна. Облик модели разработан французской дизайн-студией Bouroullec. Российские цены на Samsung The Serif варьируются от 70 до 110 тыс. руб. в зависимости от размера дисплея.

Линейка The Frame 2019 выделяется дизайном, стилизованным под картину, в том числе и за счет оригинальных рамок дисплея. Телевизоры этой серии доступны в России с июня 2019 г., и во выключенном состоянии они выводят на экран шедевры знаменитых художников всего мира. Серия включает четыре модели (43, 49, 55 и 65 дюймов) по цене от 70 до 190 тыс. руб.

Samsung The Wall

Телевизоры серии The Wall, оправдывая свое название (wall – стена, англ.) занимают всю стену и даже могут не поместиться в стандартной квартире. Максимальная диагональ таких ТВ составляет 730 см, а минимальная – 365 см. Все телевизоры серии основаны на современной технологии MicroLED, и их стоимость может достигать $1,7 млн.