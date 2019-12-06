Samsung выпустила 7-метровый телевизор для миллиардеров и мультимиллионеров. Видео

Samsung начала продажи телевизоров The Wall с экранами MicroLED по цене до $1,7 млн. Максимальная диагональ таких ТВ составляет 730 см, а минимальная – 365 см. Целевая аудитория Samsung – миллионеры и миллиардеры.

Размер имеет значение

Компания Samsung выпустила новейшие телевизоры линейки The Wall, претендующие на звание самых больших и одновременно самых дорогих в мире. Стоимость одного такого телевизора может достигать $1,7 млн (108,5 млн руб. по курсу ЦБ на 6 декабря 2019 г.), и даже для самого компактного из них едва ли найдется место в среднестатистической квартире.

Серия The Wall («Стена» - англ.) на момент презентации состояла всего из трех моделей, каждая из которых в точности соответствует названию линейки. Базовая версия получила диагональ 146 дюймов (365 см), средняя – 219 дюймов (548 см), а старшая – невероятные 292 дюйма (730 см).

Samsung The Wall в домашнем интерьере

Первой страной, в которой Samsung начала продажи телевизоров The Wall, стала Индия, а сроки релиза в других регионах корейский вендор не уточняет. Покупателям из Индии такой телевизор обойдется минимум в $490 тыс. за младшую модель и максимум в $1,7 млн за старшую – цена 219-дюймового ТВ неизвестна. Стоимость указана без учета налогов.

Технические особенности

Серия The Wall сама по себе не новая – Samsung впервые показала ее широкой публике практически два года назад, в январе 2018 г. На тот момент представители компании продемонстрировали лишь 146-дюймовую модель – две другие остались «за кадром».

Премьера Samsung The Wall с диагональю 146 дюймов

Все телевизоры линейки основаны на технологии MicroLED, к которой сейчас проявляет интерес компания Apple для возможного использования в своих ноутбуках и десктопах следующих поколений. Данная технология подразумевает использование в панели экрана микроскопических светодиодов, при этом размер каждого из них не превышают нескольких микрон, и это намного меньше, чем в светодиодах современных LED телевизоров.

В отличие от традиционных ЖК-телевизоров, модели с MicroLED не нуждаются в дополнительной подсветке, поскольку каждый пиксель такого экрана излучает свет самостоятельно, не нуждаясь также в цветовых фильтрах. За счет этого, несмотря на свои гигантские размеры, телевизоры The Wall потребляют минимум энергии.

По аналогии с технологией OLED, дисплеи MicroLED обеспечивают высокую яркость, широкий динамический диапазон, минимальную инерцию при огромных показателях контрастности.

Все телевизоры The Wall, по заверениям представителей Samsung, имеют модульную систему, что в будущем может привести к появлению как еще более крупных, так и, наоборот, более компактных моделей с привычными для большинства потребителей габаритами. Конструкция телевизоров состоит из отдельных безрамочных 9,37-дюймовых настроенных модулей MicroLED.

Базовые спецификации

Самый доступный представитель серии поддерживает разрешение 4К, средняя по цене модель выводит изображение в 6К, а старшая версия – в 8К. Все телевизоры оснащены фирменным процессором Quantum Processor Flex, предназначенным для оптимизации изображения и подгонки его под столь внушительные диагонали.

Модульный телевизор The Wall состоит из множества отдельных MicrolED-дисплеев

Заявленный срок службы используемых в этих телевизоров светодиодов составляет 100 тыс. часов или приблизительно 11,4 года. Частота обновления здесь достигает 120 Гц, а максимальная яркость – 2000 нит.

Толщина любого из трех телевизоров The Wall не превышает 30 мм, и каждый отличается практически полным отсутствием рамок экрана по всему периметру. Samsung предлагает дополнительно оснащать их декоративными рамками – в этом случае они превратятся в гигантские аналоги интерьерных телевизоров Samsung The Frame, стилизованных под картину и доступных в России с июня 2019 г. Сходство усилит и отключаемая функция отображения на экране выключенного телевизора картин известных (или неизвестных) художников.

Позиционирование на рынке и планы Samsung

Samsung разделила всю серию The Wall на две отдельные линейки – Luxury и Pro, где первая нацелена на обычных потребителей, а вторая ориентирована на корпоративный сегмент рынка. При этом компания не стала вдаваться в подробности об отличиях между ними не уточнила, к какой из двух линеек относится каждый из продемонстрированных телевизоров.Не исключено, что подобное разделение – это задел на будущее, в котором телевизоров The Wall может стать больше.

Samsung The Wall в рабочем кабинете

Samsung понимает, что огромного спроса на актуальные модели The Wall не будет – в первую очередь из-за их габаритов и стоимости, во вторую – по причине ограниченной географии распространения. Тем не менее, определенные планы по продажам у компании все же есть.

По словам вице-президента индийского представительства Samsung по вопросам потребительской электроники Пунита Сети (Puneet Sethi), до конца 2020 г. компания планирует продать 25-30 таких телевизоров. «Мы уверены, в стабильном спросе на телевизоры The Wall в Индии. В этой стране проживают 140 миллиардеров и более 950 мультимиллионеров», – отметил Сети.

В планы Samsung входит наращивание объемов продаж The Wall – от 25-30 телевизоров в 2020 г. к 100 единицам до конца 2021 г. Пунит Сети также высказал предположение, что к концу 2022 г. суммарное число проданных экземпляров достигнет 200.