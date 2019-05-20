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LG Display LG.Philips LCD LG.Philips Displays

LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays


20.05.2019 LG выпустила первый в мире гибкий экран для ноутбуков. Видео

Гибкий, но не для смартфона Компания LG Display, дочернее предприятие LG по производству экранов, заявила о готовности к производству новых гибких OLED-экранов для ноутбуков. Об этом сообщил технический директор LG Display

12.10.2017 Названа дата выхода гибкого iPhone

ься в будущих моделях смартфонов Apple iPhone предположительно, уже в 2020 г., сообщил южнокорейский портал The Bell со ссылкой на слова сразу нескольких неназванных индустриальных источников. Помимо LG Display, занятой разработкой непосредственно дисплея, в проекте также принимает участие LG Innotek – еще одна компания концерна LG Electronics. Источники сообщили, что в LG Innotek сформиров
16.01.2017 LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов

о мере своего развития экраны смартфонов имели соотношение сторон 4:3, 3:2, 5:3 и 16:9. Недавно появился вариант 17:9. В связи с растущим спросом на устройства с дисплеями больших диагоналей компания LG Display разработала экран с соотношением сторон 18:9.Новое соотношение сторон 18:9 определяет вектор развития продукции компании LG Display и полностью соответствует растущей популярн
21.08.2013 LG Display уместила Quad HD в 5,5 дюймов

Компания LG Display представила первый в мире дисплей с диагональю 5,5 дюймов, использующий матрицу с разрешением 2560 на 1440 точек. Дисплей создан на основе технологии ФР-IPS с использованием низкотем
11.07.2013 LG Display бьёт рекорды миниатюризации

Компания LG Display представила самый тонкий в мире дисплей с разрешением Full HD, предназначенный для смартфонов. Диагональ панели IPS равна 5,2 дюйма, разрешением – 1920 на 1080 точек, максимальная яр
29.12.2009 LG укрепляется на рынке «газетных» дисплеев

LG Display заключила соглашение с Hydis Technologies, корейской дочерней компанией Prime View International, занимающейся выпуском дисплеев типа e-paper. В рамках подписанного соглашения LG Display приобретет ценные бумаги Hydis Technologies на сумму $30,5 млн и получит доступ к ее запатентованным технологиям. Hydis Technologies, в свою очередь, получит доступ к технологиям

17.07.2009 LG Display приступит к производству 30-дюймовых OLED-панелей для телевизоров
19.05.2009 LG Display выпустила самые тонкие ЖК-панели в мире

Компания LG Display объявила о выпуске самых тонких ЖК-панелей в мире, способных отображать полное разрешение высокой четкости (Full HD), сообщает displayblog. Диагональ новых панелей составляет 42 и 47
13.01.2009 Apple подписала 5-летний контракт с LG Display

Второй по величине производитель ЖК-панелей LG Display (Южная Корея) будет поставлять производителю компьютеров, плееров и смартфонов, компании Apple, свою продукцию в течение 5 лет, сообщает Reuters. Новость привела к увеличению стоимос
14.05.2008 LG Display удешевит производство ЖК-панелей

Компания LG Display впервые разработала новую технологию производства ЖК-панелей, позволяющую заменить современный процесс фотолитографии, служащий для формирования тонкопленочных транзисторов и слоя цв
12.02.2008 Южнокорейская LG.Philips LCD сменит название

сталлических панелей - южнокорейская компания LG.Philips LCD намеревается изменить свое название на LG Display. Свое решение компания объясняет сокращением участия в ее акционерном капитале нид
16.11.2007 LG.Philips LCD разработала грязеотталкивающую ЖК-панель

Компания LG.Philips LCD разработала грязеотталкивающую ЖК-панель для ноутбуков. Панель с длиной диагонали
18.10.2007 LG.Philips LCD одним из первых перейдет к выпуску тонких панелей

В I квартале 2008 г. компания LG.Philips LCD намерена перейти к массовому производству 42-дюймовых ЖК-панелей, которые будут н
16.01.2007 Чистые убытки LG.Philips LCD в 2006 г. составили $833 млн.

Чистые убытки одного из крупнейших в мире производителей ЖК-панелей, южнокорейской LG.Philips LCD в 2006 г. составили 769 млрд. вон ($833 млн.), тогда как годом ранее компания пол
11.12.2006 Против LG.Philips LCD начато расследование

начали расследование против одного из крупнейших в мире производителей ЖК-панелей, южнокорейской LG.Philips LCD, по подозрению в недобросовестной конкуренции. По сообщениям компании, 8 декабря

11.04.2006 LG.Philips LCD закончила 1 квартал с чистой прибылью

Чистая прибыль второго в мире по величине производителя жидкокристаллических панелей, южнокорейской LG.Philips LCD по US GAAP в 1 квартале 2006 г. составила 48 млрд вон ($49 млн.), тогда как за аналогичный период 2005 г. компания получила чистые убытки в размере 79 млрд вон ($81 млн.), сообща
26.01.2006 LG.Philips LCD создаст новое подразделение

LG.Philips LCD заявил о создании нового подразделения, ориентированного на нишу ЖК-панелей средн
12.01.2006 Чистая прибыль LG.Philips LCD в 2005 г. уменьшилась более чем в 3 раза

ибыль второго в мире по величине производителя жидкокристаллических панелей — южнокорейской LG.Philips LCD Co. по US GAAP в 2005 г. уменьшилась более чем в 3 раза — до 542 млрд вон ($
11.04.2005 LG.Philips LCD закончила первый квартал с убытками

Чистые убытки южнокорейской компании LG.Philips LCD, второго по величине в мире производителя жидкокристаллических дисплеев, в 1-м кв
20.11.2003 LG.Philips LCD вложит $5 млрд. в ЖК-производство

Крупнейший в мире производитель ЖК-мониторов LG.Philips LCD - на ее долю приходится 21,5% мирового рынка ЖК-экранов с диагональю более 12 дюймов - к концу 2004 года планирует вдвое увеличить объем инвестиций до $5 млрд., чтобы удовлетвори
28.10.2003 LG.Philips LCD достиг рекордного уровня продаж в 3 квартале
10.12.2002 LG.Philips LCD представил самую большую ЖК-панель

Корпорация LG.Philips LCD объявила о выпуске новой жидкокристаллической панели с диагональю 52 дюйма. Разра
07.10.2002 Новая 42-дюймовая ЖК-панель от LG.Philips LCD

Корейская компания LG.Philips LCD представила новую TFT-жидкокристаллическую панель с диагональю 42 дюйма, предназн
30.05.2002 LG.Philips LCD официально открыла новый завод ЖК-панелей

о-пленочной технологии (TFT), тем самым укрепляя ведущие позиции своего совместного предприятия, LG.Philips LCD. Новый завод (известный как Р4), расположенный в г. Куми, Южная Корея, будет прои
18.03.2002 LG.Philips LCD сообщил об увеличении поставок ЖК-дисплеев в 2001 году на 148%

Компания LG.Philips LCD сообщила о том, что её поставки ЖК-дисплеев на тонкопленочных транзисторах для на
31.10.2001 LG.Philips LCD продала более 4 млн. ЖК-дисплеев

Компания LG.Philips LCD продала более 4 млн. 15,1-дюймовых ЖК-дисплеев для настольных ПК. Корейская фирма
05.06.2000 LG.Philips LCD запустила производство на своей фабрике Fab3

Производитель тонкоплёночных ЖК-дисплеев (TTF-LCD) компания LG.Philips LCD начала производство панелей на своей фабрике Fab3. Компания сделала это заявление
29.05.2000 LG.Philips LCD инвестирует $1,4 млрд. в производство TFT-LCD пятого поколения

Компания LG.Philips LCD раскрыла свои инвестиционные планы на ближайшее время. Компания намерена инвестир
31.03.2000 LG.Philips LCD продал уже 1 млн. 15.1-дюймовых TFT ЖК-дисплеев

Публикаций - 247, упоминаний - 300

LG Display и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3613 122
Samsung Electronics 10233 99
Apple Inc 12053 55
Philips 2051 41
Sharp Corporation 1041 29
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 93 24
Sony 6541 23
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 16
CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems 64 15
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 10
Intel Corporation 12176 9
Toshiba Corporation 2925 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 9
JDI - Japan Display Inc 25 9
Lenovo Group 2286 8
Microsoft Corporation 24587 8
Qualcomm Technologies 1813 8
Dell EMC 5024 7
Hitachi - Хитачи 1464 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 888 7
BOE Technology 34 7
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 6
Google LLC 11745 6
LG Group 24 6
Amazon Inc - Amazon.com 2989 5
Xiaomi 1711 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5676 5
LG Innotek - LG Precision 13 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1572 4
CSOT 5 4
Huawei 3912 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 295 3
BBK OPPO Electronics 381 3
IBM - International Business Machines Corp 9435 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2044 3
HP Inc. 5682 3
Dell Technologies - Dell Computer 2134 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 209 3
HMD Global - Nokia 132 3
Lenovo Motorola 3501 3
HP - Hewlett-Packard 3622 3
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 60 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 426 3
Nvidia Corp 3474 3
ZTE Corporation 747 2
AMD - Advanced Micro Devices 4215 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 388 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 405 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2539 2
MediaTek - Ralink 524 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 385 2
AT&T Inc 1676 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
TI - Texas Instruments Incorporated 815 2
Wistron 73 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 2
Quanta Computer 210 2
AUO Fab 8A 2 2
AUO Fab 6B 2 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 425 2
Samsung SDI 84 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 691 2
Toshiba Matsushita Display Technology - TM Display 28 2
Cisco Systems 5111 1
X Corp - Twitter 2843 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12432 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2216 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 517 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1460 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 22 1
Razer Inc 75 1
BBK Electronics Corp 311 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Fujitsu 2040 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 1
HTC Corporation 1499 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Цифра ГК 2416 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1362 1
Samsung - Harman - JBL 215 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Canalys 231 1
ViewSonic 311 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 1
Leica Camera 261 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
LeEco - LeTV 61 1
Seiko Epson Corporation 895 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
Digma 181 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1246 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 1
Pioneer Corporation 423 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
Прогноз 1647 1
Philips Consumer Electronics 31 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 28 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 41 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 1
Best Buy 214 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
TeXet 55 1
iRiver 181 1
Applied Materials 293 1
Technicolor - Thomson 185 1
Motorola Inc 1140 1
Cowon Systems 72 1
IDT 59 1
Victor Hasselblad AB 52 1
Hitachi Fujitsu Plasma Display 32 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 1
LG Electronics Mobile Communications - LG Electronics MobileComm - LG Mobile Phones - LG Mobile Communication Company 24 1
Largan Precision 4 1
Hitachi Displays - Hitachi Display Device 9 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 46 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Unimicron Technology Corporation 2 1
OmniVision Technologies 30 1
BBK OnePlus 215 1
Lumileds 8 1
Samsung Mobile Display 2 1
Sintek 6 1
Sintek Photronic 4 1
TCL Communication Technology 14 1
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Россети Ленэнерго 1700 2
7G 7 2
LG Chem 27 2
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Связной ГК 1369 1
НСПК - Национальная система платежных карт 809 1
BMW Group 443 1
LinkedIn 633 1
Hyundai Motor Company 383 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 268 1
Volvo Cars 253 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2720 1
Volkswagen Group - VW 278 1
Carl Zeiss AG 294 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Ford 410 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Верный - торговая сеть 291 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
DuPont - Дюпон 100 1
Honda Motor Company 233 1
Ferrari NV 157 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 107 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Olixar 3 1
Меркури - Mercury 213 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 17 1
KGI Securities 50 1
Barnes & Noble 129 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
101Hotels.com 456 1
Woori Financial Group - Woori Securities - Woori Investment & Securities - Woori Bank - Ури Банк 5 1
Hyundai Securities 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4708 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1194 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 549 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2979 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 635 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 999 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
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SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 3
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9566 10
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 958 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8031 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1191 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25227 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4140 8
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1034 8
Gen V - кибератаки пятого поколения 1178 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3257 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17020 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5253 7
Контрастность 2818 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12507 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4588 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6561 6
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1471 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3799 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2996 6
Аксессуары 3868 6
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 643 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7276 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2169 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6032 5
NAND flash memory - флеш-память 626 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16100 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6432 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3449 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12989 5
Освещение - яркость источника света 674 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1238 5
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 309 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1879 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2479 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1119 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1313 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13906 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 503 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1122 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2341 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1021 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2104 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2680 4
Smartphone Flexible - Смартфон гибкий - Smartphone Roll-up - Рулонный смартфон - Смартфон-рулон 31 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3197 3
Умные платформы 1670 3
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 93 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 308 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 998 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1386 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9159 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 525 3
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 125 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1627 3
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 575 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11585 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2166 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3408 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6383 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5878 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2071 3
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 356 3
SXGA - Super eXtended Graphics Array - суперрасширенная графическая матрица 111 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2800 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5661 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4629 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1783 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7361 3
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 456 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9961 2
ARM64 - Архитектура процессора 533 2
DDR - Double data rate 2721 2
Оцифровка - Digitization 4514 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1550 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2226 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3830 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3978 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4242 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 273 2
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 52 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 986 2
Наушники - Headphones 3978 2
TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 110 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 232 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1595 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 402 2
Моноблок - Monoblock PC 923 2
In-Cell - Сенсорная технология 19 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3503 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3694 2
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 533 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5575 2
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 210 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 546 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 2
ТВ-тюнер - TV tuner 517 2
UXGA - Ultra XGA - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 54 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20514 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5273 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10115 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 772 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование 247 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 581 2
Оповещение и уведомление - Notification 4560 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2351 2
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 147 2
Компьютеризация - Клавиатура - Bluetooth-клавиатура 48 2
LED-micro 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65480 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8517 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1386 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13100 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6506 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 889 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2937 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15746 1
Microsoft Windows API 302 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8161 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
Microsoft WMV - Windows Media Video 370 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2704 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 843 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1305 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2937 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7911 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11951 1
6G - Шестое поколение мобильной связи 87 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2922 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1818 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29507 1
VRR - Variable refresh rates - Переменная частота обновления экрана 33 1
Dolby Vision 182 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 385 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 949 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1022 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1499 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21010 1
LED-mini экраны 43 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 947 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3203 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 31 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 681 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4737 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2460 1
ARM - Advanced RISC Machine 436 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1281 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 275 1
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 257 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10896 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 89 1
SIM-card - Nano-SIM 254 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 681 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 55 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7062 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 146 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 234 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6179 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12708 1
Google Android - приложения и разработчики 587 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2125 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 59 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 237 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 86 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1038 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 635 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 352 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1395 1
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 160 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3977 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1778 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 250 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 244 1
WVGA - Wide Video Graphics Array - разрешение экрана 800x480 152 1
DivX - видеокодек 430 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 534 1
Edge LED - боковая подсветка матрицы 28 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 489 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 260 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 774 1
Электроника - LCOS - Liquid Crystal on Silicon - жидкий кристалл на кремнии 62 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1043 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 253 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1076 1
AMLCD - Active Matrix Liquid Crystal Display 5 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2227 1
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 177 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10015 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2524 1
Микрофон - Microphone 2482 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9766 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10728 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1853 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3711 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1043 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 992 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 924 1
Аналоговые технологии 2765 1
Видеокамера - Camcorder 2259 1
Видеокамера HD - Видеокамера Full HD Видеокамера HDV - Видеокамера AVCHD 126 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2258 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2322 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2095 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 217 1
Цвет - Цветность 209 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2375 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 206 1
Google Android устройства-девайсы 718 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1462 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1415 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1026 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1076 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 149 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2885 1
USB mini 337 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1885 1
Application store - магазин приложений 1186 1
Поляризатор - Поляризационный фильтр - Polarizer - Polarizing filter 29 1
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Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 501 1
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ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 827 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 975 1
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Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 446 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 472 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 378 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 487 1
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 1
HDD iVDR - Information Versatile Disk for Removable portable HDD cartridge standard 7 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 436 1
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 70 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 151 1
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 133 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7067 34
Apple iPad 3852 26
Apple iPhone 6 4861 12
Google Android 13962 10
Samsung Galaxy 955 8
Apple iPhone 4 782 8
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 8
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 127 7
Apple iPhone 5 772 7
Apple iPad mini 417 7
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 500 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1548 6
Apple iOS 7709 6
Apple iPhone 7 281 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 485 6
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 5
LG OLED - серия телевизоров 27 5
Microsoft Windows 10 1750 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 481 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 437 4
Samsung Galaxy Note 695 4
Apple iPhone 8 181 4
Apple iPod 1536 4
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 4
Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 60 4
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 4
Apple MacBook Pro 525 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 772 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2974 3
Microsoft Windows 15618 3
Intel Core - Семейство процессоров 1200 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 253 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 928 3
Apple iPod Touch 744 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 284 3
Sony XEL 15 3
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 362 2
Huawei Mate - серия смартфонов 348 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 459 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 495 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 346 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1338 2
Nokia PureView - Смартфон 110 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 243 2
Apple iMac - Серия моноблоков 456 2
LG OLED Signature 26 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 359 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 2
LG Nanocell 29 2
Intel Tiger Lake 63 2
Nokia 6 - серия 34 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 2
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 64 2
Sony Bravia 246 2
TCL NXTpaper 12 2
LG ROLED 5 2
HTC Sense 188 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 352 2
Samsung Galaxy Gear 141 2
Amazon Kindle 183 2
Lenovo Pen - серия стилусов 26 2
Dropbox Paper 77 2
Samsung Super AMOLED 134 2
LG Optimus G 28 2
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 2
LG Optimus 67 2
Samsung The Sero 6 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 354 1
Intel x86 - архитектура процессора 1846 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Microsoft Windows 7 1976 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 367 1
Google Play - Google Store - Android Market 3279 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 425 1
Microsoft Surface - Планшет 429 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 258 1
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 172 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
Dell Alienware 135 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 1
Honor - серия смартфонов 204 1
Oracle Java - язык программирования 3069 1
JavaScript - JS - язык программирования 1182 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2018 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2733 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 71 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 189 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 422 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 262 1
Яндекс.Маркет 924 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - мини-ПК 37 1
Google Android Auto 33 1
Google Android 7 - Android Nougat 214 1
Apple Face ID 208 1
Apple iPhone 12 215 1
Apple iPhone 2018 34 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1821 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Rouyu Technology - FlexPai - Смартфон 17 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 95 1
Samsung The Frame - Телевизор 24 1
Apple FaceTime 175 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 270 1
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 26 1
BBK OPPO Find - серия смартфонов 50 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 351 1
Samsung S-Pen - Стилус 136 1
Apple Pencil 108 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Kingston HyperX 47 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Nestle KitKat 165 1
Kitty Hawk Flyer 24 1
Microsoft DirectX 707 1
NVision Барьер 641 1
Intel Foveros 3D 11 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 227 1
Samsung Galaxy X - Серия смартфонов 12 1
Nvidia Optimus 182 1
Microsoft Surface Phone 20 1
Apple TrueDepth 16 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 17 1
BlackBerry Priv 11 1
BlackBerry Passport 13 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 1
LG OLED P - LG P-OLED Digital Cockpit Solution 19 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Intel Pentium III 780 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 66 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 12 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4960 1
Kingston HyperX Pulsefire 6 1
Samsung One Connect 25 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Amedia Premium HD 28 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
LeEco Le - LeEco Y - серия смартфонов 26 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 1
Lenovo Folio - серия планшетов 2 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Samsung Series 9 19 1
Samsung Galaxy Round 15 1
BlackBerry PlayBook 103 1
Motorola XOOM 52 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 659 1
Microsoft Zune 162 1
Samsung SVR-диктофон 453 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 1
Acer Iconia 98 1
BlackBerry PlayBook OS - BlackBerry Tablet OS 26 1
LG WRGB OLED 6 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 404 1
Dell Streak 49 1
Nokia Nseries 536 1
LG Optimus 3D - LG Optimus 3D Max - LG Optimus 3D Cube 34 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit X 1 1
Xiaomi Fast - Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 10 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 164 1
Google Android 3 - Android Honeycomb 186 1
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 53 1
Hitachi Wooo UT - ЖК-телевизоры 1 1
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 1
Dell Looking Glass 22 1
Недобросовестная конкуренция 44 1
Sony SmartWatch 42 1
Razer Iskur 1 1
BBK OPPO Real 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 10
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 86 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 427 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1007 2
Симонов Игорь 102 2
Okuda Takashi - Окуда Такаши 4 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 67 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Рогозин Дмитрий 100 1
Wang Anita - Вон Анита 1 1
In-byeong Kang - Ин-бень Канг 1 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Савин Сергей 95 1
Мочар Василий 19 1
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 1
Machida Katsuhiko - Матида Кацухико 4 1
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 1
Plyming Tim - Плайминг Тим 1 1
Alioto Joseph - Алиото Джозеф 1 1
Jeong Stanley - Чжон Стэнли 3 1
Munster Gene - Манстер Джин 59 1
Min Michael - Мин Майкл 3 1
Южная Корея - Республика 6627 93
Китай - Тайвань 3975 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52004 36
Япония 13268 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16947 20
Россия - РФ - Российская федерация 143443 18
Европа 21737 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14170 10
Нидерланды 3508 8
Азия - Азиатский регион 5516 7
Германия - Федеративная Республика 12657 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13303 4
Франция - Французская Республика 7833 4
Южная Корея - Сеул 364 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5170 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 787 3
Индия - Bharat 5421 3
Сингапур - Республика 1847 3
Канада 4871 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3328 3
США - Калифорния 4622 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 803 3
Ирландия - Республика 1008 2
Польша - Республика 1956 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3519 2
Бельгия - Королевство 1038 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1729 2
Италия - Итальянская Республика 4343 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1358 2
Австрия - Австрийская Республика 1306 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 276 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 357 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2870 1
Швеция - Королевство 3616 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43002 1
Казахстан - Республика 5505 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1260 1
США - Нью-Йорк 3094 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2486 1
Ближний Восток 2935 1
Бразилия - Федеративная Республика 2355 1
Великобритания - Лондон 2385 1
Индонезия - Республика 954 1
Испания - Королевство 3701 1
Узбекистан - Республика 1716 1
Америка Латинская 1807 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Россия - ЦФО - Калужская область 974 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1411 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 985 1
Малайзия 863 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 329 1
Германия - Берлин 713 1
Новая Зеландия 719 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Люксембург Великое Герцогство 432 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 156 1
Мальта - Республика 116 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Китай - Чунцин 23 1
Китай - Тайнань 12 1
Китай - Гуандун 65 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Китай - Гуандун - Дунгуань 9 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Ахен 16 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16241 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14182 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7467 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23941 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5491 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1324 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4928 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6158 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1570 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2237 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6879 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4637 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47816 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2461 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1543 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1646 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2757 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4844 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50775 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3648 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3643 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 826 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10923 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2380 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3981 2
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Углерод - Сarboneum - химический элемент 326 2
Reference - Референс 181 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 883 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1729 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2260 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1366 2
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 145 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 523 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3980 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4789 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1632 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3405 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18350 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 386 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4433 1
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