LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays

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|20.05.2019
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LG выпустила первый в мире гибкий экран для ноутбуков. Видео
Гибкий, но не для смартфона Компания LG Display, дочернее предприятие LG по производству экранов, заявила о готовности к производству новых гибких OLED-экранов для ноутбуков. Об этом сообщил технический директор LG Display
|12.10.2017
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Названа дата выхода гибкого iPhone
ься в будущих моделях смартфонов Apple iPhone предположительно, уже в 2020 г., сообщил южнокорейский портал The Bell со ссылкой на слова сразу нескольких неназванных индустриальных источников. Помимо LG Display, занятой разработкой непосредственно дисплея, в проекте также принимает участие LG Innotek – еще одна компания концерна LG Electronics. Источники сообщили, что в LG Innotek сформиров
|16.01.2017
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LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов
о мере своего развития экраны смартфонов имели соотношение сторон 4:3, 3:2, 5:3 и 16:9. Недавно появился вариант 17:9. В связи с растущим спросом на устройства с дисплеями больших диагоналей компания LG Display разработала экран с соотношением сторон 18:9.Новое соотношение сторон 18:9 определяет вектор развития продукции компании LG Display и полностью соответствует растущей популярн
|21.08.2013
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LG Display уместила Quad HD в 5,5 дюймов
Компания LG Display представила первый в мире дисплей с диагональю 5,5 дюймов, использующий матрицу с разрешением 2560 на 1440 точек. Дисплей создан на основе технологии ФР-IPS с использованием низкотем
|11.07.2013
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LG Display бьёт рекорды миниатюризации
Компания LG Display представила самый тонкий в мире дисплей с разрешением Full HD, предназначенный для смартфонов. Диагональ панели IPS равна 5,2 дюйма, разрешением – 1920 на 1080 точек, максимальная яр
|29.12.2009
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LG укрепляется на рынке «газетных» дисплеев
LG Display заключила соглашение с Hydis Technologies, корейской дочерней компанией Prime View International, занимающейся выпуском дисплеев типа e-paper. В рамках подписанного соглашения LG Display приобретет ценные бумаги Hydis Technologies на сумму $30,5 млн и получит доступ к ее запатентованным технологиям. Hydis Technologies, в свою очередь, получит доступ к технологиям
|17.07.2009
|LG Display приступит к производству 30-дюймовых OLED-панелей для телевизоров
|19.05.2009
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LG Display выпустила самые тонкие ЖК-панели в мире
Компания LG Display объявила о выпуске самых тонких ЖК-панелей в мире, способных отображать полное разрешение высокой четкости (Full HD), сообщает displayblog. Диагональ новых панелей составляет 42 и 47
|13.01.2009
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Apple подписала 5-летний контракт с LG Display
Второй по величине производитель ЖК-панелей LG Display (Южная Корея) будет поставлять производителю компьютеров, плееров и смартфонов, компании Apple, свою продукцию в течение 5 лет, сообщает Reuters. Новость привела к увеличению стоимос
|14.05.2008
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LG Display удешевит производство ЖК-панелей
Компания LG Display впервые разработала новую технологию производства ЖК-панелей, позволяющую заменить современный процесс фотолитографии, служащий для формирования тонкопленочных транзисторов и слоя цв
|12.02.2008
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Южнокорейская LG.Philips LCD сменит название
сталлических панелей - южнокорейская компания LG.Philips LCD намеревается изменить свое название на LG Display. Свое решение компания объясняет сокращением участия в ее акционерном капитале нид
|16.11.2007
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LG.Philips LCD разработала грязеотталкивающую ЖК-панель
Компания LG.Philips LCD разработала грязеотталкивающую ЖК-панель для ноутбуков. Панель с длиной диагонали
|18.10.2007
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LG.Philips LCD одним из первых перейдет к выпуску тонких панелей
В I квартале 2008 г. компания LG.Philips LCD намерена перейти к массовому производству 42-дюймовых ЖК-панелей, которые будут н
|16.01.2007
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Чистые убытки LG.Philips LCD в 2006 г. составили $833 млн.
Чистые убытки одного из крупнейших в мире производителей ЖК-панелей, южнокорейской LG.Philips LCD в 2006 г. составили 769 млрд. вон ($833 млн.), тогда как годом ранее компания пол
|11.12.2006
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Против LG.Philips LCD начато расследование
начали расследование против одного из крупнейших в мире производителей ЖК-панелей, южнокорейской LG.Philips LCD, по подозрению в недобросовестной конкуренции. По сообщениям компании, 8 декабря
|11.04.2006
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LG.Philips LCD закончила 1 квартал с чистой прибылью
Чистая прибыль второго в мире по величине производителя жидкокристаллических панелей, южнокорейской LG.Philips LCD по US GAAP в 1 квартале 2006 г. составила 48 млрд вон ($49 млн.), тогда как за аналогичный период 2005 г. компания получила чистые убытки в размере 79 млрд вон ($81 млн.), сообща
|26.01.2006
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LG.Philips LCD создаст новое подразделение
LG.Philips LCD заявил о создании нового подразделения, ориентированного на нишу ЖК-панелей средн
|12.01.2006
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Чистая прибыль LG.Philips LCD в 2005 г. уменьшилась более чем в 3 раза
ибыль второго в мире по величине производителя жидкокристаллических панелей — южнокорейской LG.Philips LCD Co. по US GAAP в 2005 г. уменьшилась более чем в 3 раза — до 542 млрд вон ($
|11.04.2005
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LG.Philips LCD закончила первый квартал с убытками
Чистые убытки южнокорейской компании LG.Philips LCD, второго по величине в мире производителя жидкокристаллических дисплеев, в 1-м кв
|20.11.2003
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LG.Philips LCD вложит $5 млрд. в ЖК-производство
Крупнейший в мире производитель ЖК-мониторов LG.Philips LCD - на ее долю приходится 21,5% мирового рынка ЖК-экранов с диагональю более 12 дюймов - к концу 2004 года планирует вдвое увеличить объем инвестиций до $5 млрд., чтобы удовлетвори
|28.10.2003
|LG.Philips LCD достиг рекордного уровня продаж в 3 квартале
|10.12.2002
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LG.Philips LCD представил самую большую ЖК-панель
Корпорация LG.Philips LCD объявила о выпуске новой жидкокристаллической панели с диагональю 52 дюйма. Разра
|07.10.2002
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Новая 42-дюймовая ЖК-панель от LG.Philips LCD
Корейская компания LG.Philips LCD представила новую TFT-жидкокристаллическую панель с диагональю 42 дюйма, предназн
|30.05.2002
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LG.Philips LCD официально открыла новый завод ЖК-панелей
о-пленочной технологии (TFT), тем самым укрепляя ведущие позиции своего совместного предприятия, LG.Philips LCD. Новый завод (известный как Р4), расположенный в г. Куми, Южная Корея, будет прои
|18.03.2002
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LG.Philips LCD сообщил об увеличении поставок ЖК-дисплеев в 2001 году на 148%
Компания LG.Philips LCD сообщила о том, что её поставки ЖК-дисплеев на тонкопленочных транзисторах для на
|31.10.2001
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LG.Philips LCD продала более 4 млн. ЖК-дисплеев
Компания LG.Philips LCD продала более 4 млн. 15,1-дюймовых ЖК-дисплеев для настольных ПК. Корейская фирма
|05.06.2000
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LG.Philips LCD запустила производство на своей фабрике Fab3
Производитель тонкоплёночных ЖК-дисплеев (TTF-LCD) компания LG.Philips LCD начала производство панелей на своей фабрике Fab3. Компания сделала это заявление
|29.05.2000
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LG.Philips LCD инвестирует $1,4 млрд. в производство TFT-LCD пятого поколения
Компания LG.Philips LCD раскрыла свои инвестиционные планы на ближайшее время. Компания намерена инвестир
|31.03.2000
|LG.Philips LCD продал уже 1 млн. 15.1-дюймовых TFT ЖК-дисплеев
LG Display и организации, системы, технологии, персоны:
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