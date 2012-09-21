Получите все материалы CNews по ключевому слову
Qisda BenQ Corp AUO AU Optronics Unipac Optoelectronics
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|21.09.2012
|
Партнер Apple наказан на $500 млн за ценовой сговор
Тайваньский производитель ЖК-панелей AU Optronics оштрафован американскими властями на $500 млн за участие в ценовом сговоре, сооб
|31.10.2011
|
AUO разработала прозрачный AMOLED-экран для киосков самообслуживания
Компания AU Optronics создала первый прозрачный AMOLED-экран для установки в киоски и терминалы самооб
|28.12.2010
|
AUO закроет Европу солнечными панелями
Компания AU Optronics (AUO) прошла процедуру сертификации, позволяющую ей начать поставки в Великобританию мультикри
|08.11.2010
|
AUO показала первую безочковую ЖК-панель с 3D-изображением
а которой не требует нахождения под определенным углом относительно экрана. Ее разработчик компания AUO (AU Optronics) планирует применять данную технологию для выпуска экранов под новые ноутбу
|13.04.2006
|
Quanta Display будет поглощена BenQ
глощении. Дата объединения назначена на 1-ое октября 2006 года, когда QDI будет полностью поглощена AUO. Объединенная компания сохранит название AUO. По результатам поглощения, два места
|18.11.2005
|
AUO прогнозирует увеличение глобальных продаж ЖК-панелей
изоров увеличатся до 17,4 млн. в этом году, при этом их доля на рынке ЖК-телевизоров составит 9,7%. AUO прогнозирует, что как только доля ЖК-телевизоров на рынке перевалит за отметку 10%, произ
|17.11.2005
|
AU Optronics намерена завладеть 21% рынка ЖК-панелей
По сообщению представителя AU Optronics (AUO), по результатам последнего квартала компания владеет 18% мирового рынка телевизионных ЖК
|28.03.2003
|
AU Optronics приобретает 20% Fujitsu Display
AU Optronics (AUO) сообщила об инвестировании 1,48 млрд. йен (около $12,34 млн.) в покупку 20% доли участия
|12.03.2003
|
AU Optronics получил лицензию от Fujitsu на производство ЖК-мониторов
AU Optronics (AUO) сообщает о получении лицензии на различные технологии производства тонкопленочных ЖК-мон
|25.12.2002
|
AU Optronics представила первые в Тайване мониторы пятого поколения
В канун Рождества тайваньская компания AU Optronics (AUO) объявила о выпуске первых моделей жидкокристаллических мониторов пятого поколения (5G) с
|05.06.2002
|
AU Optronics разработала OLED-экран с использованием a-Si и TFT
поскольку требует нанесения девяти слоев маски, вместо пяти для производства a-Si TFT OLED-панелей. AUO пока не объявляет сроков начала выпуска новых панелей, ссылаясь на технические обстоятель
|24.05.2001
|
Тайваньские производители выбираются из кризиса
небольшой рост. Рост продаж Taiwan Semiconductor Manufacturing составил 1%, в то время как продажи Unipac Optoelectronics упали на 12%. Крупнейший производитель чипсетов VIA увеличил объем про
Qisda BenQ Corp и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.