Qisda BenQ Corp AUO AU Optronics Unipac Optoelectronics

21.09.2012 Партнер Apple наказан на $500 млн за ценовой сговор

Тайваньский производитель ЖК-панелей AU Optronics оштрафован американскими властями на $500 млн за участие в ценовом сговоре, сооб
31.10.2011 AUO разработала прозрачный AMOLED-экран для киосков самообслуживания

Компания AU Optronics создала первый прозрачный AMOLED-экран для установки в киоски и терминалы самооб
28.12.2010 AUO закроет Европу солнечными панелями

Компания AU Optronics (AUO) прошла процедуру сертификации, позволяющую ей начать поставки в Великобританию мультикри
08.11.2010 AUO показала первую безочковую ЖК-панель с 3D-изображением

а которой не требует нахождения под определенным углом относительно экрана. Ее разработчик компания AUO (AU Optronics) планирует применять данную технологию для выпуска экранов под новые ноутбу
13.04.2006 Quanta Display будет поглощена BenQ

глощении. Дата объединения назначена на 1-ое октября 2006 года, когда QDI будет полностью поглощена AUO. Объединенная компания сохранит название AUO. По результатам поглощения, два места
18.11.2005 AUO прогнозирует увеличение глобальных продаж ЖК-панелей

изоров увеличатся до 17,4 млн. в этом году, при этом их доля на рынке ЖК-телевизоров составит 9,7%. AUO прогнозирует, что как только доля ЖК-телевизоров на рынке перевалит за отметку 10%, произ
17.11.2005 AU Optronics намерена завладеть 21% рынка ЖК-панелей

По сообщению представителя AU Optronics (AUO), по результатам последнего квартала компания владеет 18% мирового рынка телевизионных ЖК
28.03.2003 AU Optronics приобретает 20% Fujitsu Display

AU Optronics (AUO) сообщила об инвестировании 1,48 млрд. йен (около $12,34 млн.) в покупку 20% доли участия
12.03.2003 AU Optronics получил лицензию от Fujitsu на производство ЖК-мониторов

AU Optronics (AUO) сообщает о получении лицензии на различные технологии производства тонкопленочных ЖК-мон
25.12.2002 AU Optronics представила первые в Тайване мониторы пятого поколения

В канун Рождества тайваньская компания AU Optronics (AUO) объявила о выпуске первых моделей жидкокристаллических мониторов пятого поколения (5G) с
05.06.2002 AU Optronics разработала OLED-экран с использованием a-Si и TFT

поскольку требует нанесения девяти слоев маски, вместо пяти для производства a-Si TFT OLED-панелей. AUO пока не объявляет сроков начала выпуска новых панелей, ссылаясь на технические обстоятель
24.05.2001 Тайваньские производители выбираются из кризиса

небольшой рост. Рост продаж Taiwan Semiconductor Manufacturing составил 1%, в то время как продажи Unipac Optoelectronics упали на 12%. Крупнейший производитель чипсетов VIA увеличил объем про

Samsung Electronics 10688 54
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 252 34
LG Electronics 3684 33
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 25
Sharp Corporation 1050 17
Philips 2076 15
Apple Inc 12717 13
Toshiba Corporation 2957 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 12
Hitachi - Хитачи 1481 12
Sony 6640 11
Acer Group - Acer Inc 2670 9
Intel Corporation 12570 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 7
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 54 7
Microsoft Corporation 25318 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 5
Fujitsu 2067 5
HP - Hewlett-Packard 3644 5
BOE Technology 42 5
Quanta Computer 211 5
HannStar Display Corporation - Hannspree - Hanns·G - I-INC 18 4
Dell EMC 5104 4
IBM - International Business Machines Corp 9564 4
Lenovo Motorola 3530 4
Seiko Epson Corporation 902 4
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 430 4
Fujitsu Display Technologies 5 3
Sharp Microelectronics 4 3
Dell Technologies - Dell Computer 2161 3
HP Inc. 5767 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 215 3
ViewSonic 322 3
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 3
CSOT 5 3
AUO Fab 8A 2 2
AUO Fab 6B 2 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 2
Yamaha - Ямаха 107 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
7G 8 2
Белый Ветер 362 1
Barnes & Noble 170 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 15 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Русский Стиль 44 1
Hyundai Securities 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Assist - Ассист 215 1
Верный - торговая сеть 310 1
Merrill Lynch 454 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 68
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 35
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 10
Контрастность 2953 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 7
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 469 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6178 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4058 7
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1238 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2825 6
Микрофон - Microphone 2705 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13042 6
DDR - Double data rate 2934 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2015 6
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 6
Наушники - Headphones 4305 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1041 5
Apple iPad 3943 6
Intel HD Graphics - графический процессор 233 5
Microsoft Windows 16415 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 4
Microsoft Windows 7 1997 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 4
Apple iPad mini 425 4
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 3
Intel Core i - Cерия процессоров 530 3
Intel Celeron - Серия процессоров 974 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1360 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 3
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 43 3
Apple Beats - Apple Beats Flex 114 2
Microsoft Windows Embedded 202 2
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 2
Samsung Galaxy Round 20 2
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
AMD Radeon HD 281 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 2
HP - palmOne - Handspring Treo 109 2
HP Compaq Jornada Pocket PC 55 2
Lenovo EMC - Iomega Microdrive 3 2
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 2
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 2
Midbar Tech - Cactus Data Shield 6 2
Philips LightFrame 15 2
Google Android 14802 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2023 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 2
Apple iPhone 6 4861 2
Jeong Stanley - Чжон Стэнли 6 3
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Hsieh David - Хси Дэвид 9 2
Чубайс Анатолий 218 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 623 2
Сергеев Иван 74 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Мишко Сергей 5 1
Крундышев Михаил 4 1
Исаков Иван 1 1
Передня Сергей 2 1
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 1
Лазутина Татьяна 1 1
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 1
Alioto Joseph - Алиото Джозеф 1 1
Jap Lily - Джэп Лили 1 1
Splinter Mike - Сплинтер Майк 5 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 417 1
Низовский Григорий 36 1
Wang Anita - Вон Анита 1 1
Мишин Глеб 70 1
Китай - Тайвань 4143 50
Южная Корея - Республика 6874 34
Япония 13564 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 13
Россия - РФ - Российская федерация 158076 12
Европа 24672 8
Азия - Азиатский регион 5761 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 3
Индия - Bharat 5725 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1439 3
Франция - Канны 112 2
Израиль 2786 2
Италия - Итальянская Республика 4434 2
Франция - Французская Республика 7994 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14534 2
Япония - Токио 1011 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 38 1
Казахстан - Республика 5834 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4110 1
Земля - планета Солнечной системы 10689 1
Беларусь - Белоруссия 6070 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Европа Восточная 3124 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1363 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Африка - Африканский регион 3578 1
Ближний Восток 3049 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 1
Узбекистан - Республика 1888 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1031 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1188 1
Нидерланды 3643 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 4
Йена - денежная единица Японии 499 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 3
Ergonomics - Эргономика 1690 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 690 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2971 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
DigiTimes - Издание 1327 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6032 11
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
NE Asia Online 313 3
Commercial Times 104 3
Bloomberg 1554 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 3
ZDnet 662 2
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2006 2
AppleInsider 398 2
PCWorld - PC World 46 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Times 644 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 1
iMore 22 1
Unwired View 39 1
Economic Daily News 30 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
FT - Financial Times 1262 1
Korea Herald 44 1
NPD DisplaySearch 284 12
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
IDC - International Data Corporation 4943 5
WitsView Technology Coperation 7 4
Displaybank 15 3
TrendForce 145 3
Gartner - Dataquest 353 1
DigiTimes Research 23 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
PMA - Pacific Media Associates 7 1
Reuters Estimates 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
ABI Research 235 1
Informa - Ovum - Omdia 140 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
CeBIT 612 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
