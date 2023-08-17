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Innolux Corporation Pioneer Corporation Pioneer Electronics
УПОМИНАНИЯ
|17.08.2023
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«Корус консалтинг» запустил новый интранет K-Team для компании Pioneer
Команда ГК «Корус консалтинг» внедрила брендированный корпоративный портал K-Team для компании Pioneer, с запуском которого работа персонала из разных подразделений и удаленных офисов стал
|08.08.2023
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На Московском Урбанистическом Форуме девелопер PIONEER показал цифровую версию района Москвы
Девелоперская компания PIONEER, участник Московского Урбанистического Форума, на собственном стенде представила дета
|24.07.2018
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Asus, Philips, Pioneer пойманы на завышении цен и шантаже ритейлеров
Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer оштрафованы Европейская комиссия оштрафовала производителей потребительской электроники Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer за то, что они фиксировали минимальные розничные
|05.10.2017
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«Умные наушники Pioneer Rayz с разъемом Lightning доступны в России. Цена
Умные наушники Rayz от компании Pioneer с разъемом Lightning уже поступили в продажу. Новинки представлены двумя моделями: SE-LTC5R «Rayz Plus» и SE-LTC3R «Rayz». Рекомендуемая розничная цена уникальных наушников составляет 2
|18.08.2017
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Наушники "ретро", освоившие Hi-Res-формат
Подчеркнуть свой стиль, не потеряв в качестве звука помогут новые наушники Pioneer SE-MS5T и Pioneer SE-MS7BT из линейки Style компании Pioneer & Onkyo Europe. Обе новые модели способны воспроизводить музыку с в Hi-Res-форматах. Их оформление заимствует
|10.08.2017
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Колонок Pioneer не бывает много
Беспроводные колонки Pioneer MRX-3 и Pioneer MRX-5 отлично впишутся в состав любой качественной аудиосистемы. Даже разнесенные по разным комнатам дома колонки Pioneer MRX-3 и Pioneer MRX-5 буду
|10.08.2017
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Pioneer завлекает в сети музыки
Новые сетевые аудиоплееры Pioneer N-50AE и Pioneer N-70AE используют высококачественный ЦАП SABRE32 Ultra и умеют воспроизводить файлы DSD с разрешением до 11,2 мегагерц. Конструкция Pioneer N-50AE и Pi
|31.05.2017
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Konica Minolta и Pioneer будут производить органические светодиоды для автомобилей
Konica Minolta и Pioneer Corporation (Pioneer) заключили соглашение об учреждении совместного предприят
|23.05.2017
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Pioneer хочет быть первым на дороге
В автомобилях ближайшего будущего могут появиться лазерный проекционный дисплей и локатор окружающего пространства, которые недавно разработаны компанией Pioneer. В 2017 году Pioneer представила технологии, которые позволяют условно автоматизировать процесс руления, торможения и ускорения автомобиля, а также позволяют автомобилю самостоят
|16.05.2017
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Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество
Новая аудиосистема Pioneer X-HM76 – отличный образец японских принципов. Она имеет традиционную модульную конструкцию, при которой колонки получают собственные корпуса и отделены от центрального модуля. При этом,
|28.04.2017
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Pioneer отметил улучшения на рынке
Автомобильную электронику стали покупать более активно – отмечают аналитики компании Pioneer. Согласно отчётным документам компании Pioneer, в I квартале 2017 года в отмечен рост продаж головных аудиоустройств. Так, спрос на автомобильные аудиосистемы с приводом CD вырос
|28.02.2017
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Pioneer представил поддержку технологии FireConnect в февральском обновлении ПО
дным защищенным доступом, работающая через Wi-Fi. Она позволяет пользователям транслировать аудио из локальной сети на основную аудиосистему с колонками, которые поддерживают FireConnect (например, Pioneer MRX-3 и MRX-5 с частотой семплирования 44.1 Кгц и 48 Кгц). Управлять воспроизведением треков, группировать акустику и выбирать музыку можно через приложение Pioneer Remote App дл
|06.02.2017
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Представлен новый король медиаплееров
Звуковой поток a формате DSD с частотой дискретизации до 11,2 МГц способен воспроизводить новый медиаплеер Pioneer XDP-300R. Pioneer XDP-300R также работает с файлами FLAC/WAV размерностью до 24 бит/384 кГц, и файлами новейшего формата высокого разрешения MQA. Медиаплеер обладает двойным ЦАП
|01.04.2016
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Обзор Pioneer X-CM42BT: самая универсальная музыкальная микросистема на рынке
Внешний вид и описание Устройство от японской фирмы Pioneer состоит из главного блока управления и двух фазоинверторных колонок, оснащенных цифровым усилителем D-класса (мощность — 2х15 Вт). Вся система весит около двух килограммов и легко помес
|16.02.2015
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Обзор линейки Bluetooth-микросистем Pioneer. Простое управление музыкой без проводов.
другие сбои. Поэтому мировые производители, идущие в ногу со временем, такие как японская компания Pioneer, предлагают своим потребителям не только большой выбор микросистем с поддержкой интер
|13.10.2014
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В Pioneer придумали зеркало заднего вида с тачскрином и LTE
Производитель автомобильной и домашней аудиоэлектроники Pioneer представил салонное зеркало заднего вида, оснащенное ЖК-экраном, спутниковой навигацией, камерой и встроенным модулем сотовой связи. Новинка способна не только выполнять развлекательные
|14.04.2014
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Pioneer привезла на московскую выставку лучшие новинки
Компания Pioneer посетила московскую выставку Consumer Electronics & Photo Expo 2014 и провела в её ра
|19.11.2013
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Саундбары Pioneer - хорошее решение для домашнего кинотеатра
Компания Pioneer представила на российском рынке три акустические системы форм-фактора «саундбар»: SBX
|18.11.2013
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Серия колонок Pioneer S-DJ X доступна российский ди-джеям
Компания Pioneer представила на российском рынке серию колонок (активных мониторов) S-DJ X. Серия P
|12.11.2013
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Pioneer возвращается к производству телевизоров
Уйдя в 2010 году с рынка производства и продажи телевизоров под маркой Dixnos, компания Pioneer объявила о своём возвращении. Из новой линейки Dixons исчезнут модели с плазменным эк
|12.11.2013
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Легендарные ТВ Pioneer возвращаются на рынок после 5 лет небытия
крупнейших европейских ритейлеров Dixons Retail в декабре планирует возобновить продажи телевизоров Pioneer в скандинавских странах. Затем продажи планируется начать в Великобритании. Речи о пр
|19.09.2013
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Pioneer объединила Wi-Fi, USB и Blu-ray
Компания Pioneer представила на рынке первый в мире внешний пишущий привод Blu-ray, использующий беспр
|06.09.2013
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Pioneer выпустил устройство для вывода навигации на лобовое стекло
Известный производитель автомобильной и домашней аудиоэлектроники Pioneer анонсировал навигационную систему NavGate HUD, в которой используется технология Head-Up Display. Устройство оснащено DLP-проектором, который крепится на солнцезащитный козырек внутри с
|13.05.2013
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Pioneer печатает голограммы будущих детей
Компания Pioneer представила на японском рынке услугу печати голографических изображений плода, получа
|16.04.2013
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Pioneer на Consumer Electronics and Photo Expo 2013
В рамках международной выставки Consumer Electronics and Photo Expo 2013 компания Pioneer представила новейшие модели своей бытовой электроники. Новинки были представлены в ка
|28.05.2012
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Новая модель CD автомагнитолы Pioneer
Компания Pioneer позаботилась о том, чтобы 2012 год запомнился все любителям автомобильных аудио систе
|21.10.2011
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Pioneer показала аудио- видеомикросистемы с поддержкой iPod
Компания Pioneer выпустила новый модельный ряд многофункциональных AV-микросистем форм-фактора Slim. Л
|20.10.2011
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Pioneer показала проигрыватели Steez
Компания Pioneer вывела на рынок три модели портативных аудиоплееров в линейке Steez. Речь идет о моде
|05.10.2011
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Pioneer представляет новую линейку проигрывателей BDP-440 и BDP-LX55
Компания Pioneer дополняет новую линейку проигрывателей 3D Blu-ray выпуском двух моделей — BDP-440 и B
|03.10.2011
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Обзор ресивера Pioneer VSX-921-K: с претензией на Hi-End
За свою почти 80-тилетнюю историю компания Pioneer производила множество различных видов техники. Также компании принадлежит немало паль
|28.09.2011
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Pioneer представляет четыре новых автомагнитолы
максимальной функциональности у новых магнитол есть гнездо Aux-in для совместимости с любыми видами аудиоплееров. Магнитолы имеют яркую подсветку белого цвета 10-значного LCD-дисплея. Новые магнитолы Pioneer оснащена различными вариантами подсветки кнопок – красная для DEH-140UB, янтарная - для DEH 141UB, зеленая – для DEH-142UB, и красные кнопки на синем фоне - для DEH 140UBB. Такое решени
|15.09.2011
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Pioneer объявляет о выпуске 3D Blu-ray проигрывателя BDP-140
о модельного ряда 3D Blu-ray проигрывателей, которые поддерживают формат 3D, сетевые подключения, а также воспроизводят звук в различных популярных форматах, включая SACD. Речь идет о модели BDP-140. Pioneer оснащает новый Blu-ray-проигрыватель BDP-140 полной поддержкой воспроизведения 3D Blu-ray-дисков. Плеер может легко подсоединяться как к проводной, посредством порта Ethernet, так и к б
|12.09.2011
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Pioneer показала две аудиосистемы с поддержкой AirPlay
Компания Pioneer анонсировала выхода двух аудиосистем, поддерживающих технологию Apple AirPlay. Речь и
|08.09.2011
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Уличная музыка Pioneer
Японское отделение компании Pioneer выпустило линейку медиаплееров STEEZ AUDIO, предназначенных для любителей вечеринок на природе. Помимо стильного внешнего вида, ярких цветов корпуса и продуманной эргономики, STEEZ AUDI
|08.08.2011
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Pioneer анонсировал новый флагманский ресивер
Компания Pioneer анонсировала выпуск новейшего флагманского аудио-видеоресивера, Elite SC-57. Модель и
|11.07.2011
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Pioneer показала новые ресиверы
Компания Pioneer вывела в продажу пять новых моделей 5.1- и 7.1-канальных AV-ресиверов. Новинки 2011 г
|11.07.2011
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Pioneer показала настольные колонки для компьютеров
Компания Pioneer анонсировала новую линейку настольных колонок для десктопов. В нее входят модели S-MM
|16.06.2011
|Pioneer сделала моющиеся наушники
|09.06.2011
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Pioneer выпустила новые ресиверы с поддержкой AirPlay
Компания Pioneer представила новую линейку ресиверов Elite. Устройства получили поддержку технологии A
|31.05.2011
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Обзор медиасистемы Pioneer XW-NAV1: превращаем iPhone в медиацентр
та ниша продуктов так разрослась, что зачастую качественный функциональный аксессуар может стоить дороже материнского продукта. Аналогичная ситуация сложилась и с мультимедийной акустической системой Pioneer XW-NAV1. Несмотря на то, что номинально это аксессуар к продукции Apple, Pioneer XW-NAV1 является абсолютно самостоятельным устройством, в котором работа с плеерами и телефонами
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