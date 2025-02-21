Даббах Арсений
Даббах Арсений и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Сергей 242 1
|Соловьев Алексей 89 1
|Тихонов Александр 67 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Лесин Михаил 28 1
|Давлетшин Анвар 5 1
|Кривенко Валерий 3 1
|Луханин Виктор 1 1
|Арсентьев Дмитрий 1 1
|Цуриков Николай 1 1
|Лавров Владимир 70 1
|Crunchbase 74 1
|Ведомости 1021 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
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