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Даббах Арсений



21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 1
26.06.2024 Softline купил разработчика ПО для проверки розничных сетей 1
24.09.2020 В центре инноваций «Лаборатории Касперского» проанализировали, как развивался венчурный рынок в первом полугодии 2020 года 1
17.02.2017 RB Partners закрыла сделку по привлечению инвестиций в российского разработчика промышленных дронов 1
25.03.2014 В четвертом квартале 2013 г. российские венчурные проекты привлекли $99 млн в ходе 126 сделок 1
03.12.2013 Российский венчурный рынок: в 3 квартале 2013 г. было закрыто 98 инвестиционных раундов на $163 млн 1
10.02.2003 Носители информации: многообразие форматов 1
06.03.2002 ERGODATA стала мастер-дистрибьютором Memorex в России 1
22.02.2002 Ergodata расширила ассортимент DVD-носителей от Verbatim 1
17.01.2001 Ergodata сообщила результаты финансовой деятельности по итогам 2000 года 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Даббах Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

Ergodata - Эргодата 45 4
Dell EMC 5036 2
Apple Inc 12149 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
HP Inc. 5693 2
Toshiba Corporation 2931 2
Philips 2056 2
Sony 6552 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Verbatim 67 2
Pioneer Corporation 423 2
Samsung Electronics 10289 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4915 1
Microsoft Corporation 24667 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Acronis - Акронис 449 1
Fujitsu 2043 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Seagate Technology 741 1
Canon 1400 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Lenovo Motorola 3502 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
SanDisk 317 1
Olympus 467 1
AOL Inc - America Online 1868 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
LaCie 74 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 7 1
JVC Kenwood 416 1
Polaroid 66 1
Lenovo EMC - Iomega 175 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
TDK 110 1
GlassBridge Enterprises - Imation 56 1
Softline - Софтлайн 2847 1
Rye, Man and Gor Securities - RMG - Рай Ман энд Гор Секьюритиз - РМГ 8 2
Pony Express - Фрейт линк 69 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Yamaha - Ямаха 107 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Prostor Capital - Простор Капитал 28 1
Sony BMG 183 1
EMI Group 60 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 25 1
Warner 534 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
НАУРАН - Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 4
Аксессуары 3902 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5582 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10812 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4512 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9366 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5914 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7139 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16198 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2265 2
Floppy Disk - Дискета 126 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 317 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1500 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4423 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9436 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3232 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16015 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3490 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13854 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1010 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2950 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7917 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11116 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4776 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3469 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 2
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
Morpheus 43 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 109 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
Verbatim DVD+R 2 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Microsoft Windows 15722 1
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 1
Sony u-Matic Betamax 29 1
Quantum Corp - DLT - Digital Linear Tape - CompacTape 6 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 95 1
Белоусов Сергей 242 1
Соловьев Алексей 89 1
Тихонов Александр 67 1
Мзоков Виталий 12 1
Лесин Михаил 28 1
Давлетшин Анвар 5 1
Кривенко Валерий 3 1
Луханин Виктор 1 1
Арсентьев Дмитрий 1 1
Цуриков Николай 1 1
Лавров Владимир 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14222 2
Европа 21808 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 2
Япония 13307 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3970 2
Германия - Федеративная Республика 12707 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1121 2
Украина 7627 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17131 1
Казахстан - Республика 5564 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13344 1
Армения - Республика 2294 1
Беларусь - Белоруссия 5709 1
Индия - Bharat 5470 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2951 1
Франция - Французская Республика 7861 1
Великобритания - Лондон 2388 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2511 1
Грузия 1244 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1894 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2134 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3561 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2446 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4683 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8662 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 806 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7037 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 888 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 1
Образование в России 2215 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 622 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1649 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 1
Аудит - аудиторский услуги 2688 1
Crunchbase 74 1
Ведомости 1021 1
Forrester Research 821 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
In-Stat/MDR 70 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
Kaspersky Open Innovation Program 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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