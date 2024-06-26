Softline купил разработчика ПО для проверки розничных сетей

SL Soft, входящая в ГК Softline, объявила о покупке «МД Аудит», разработчика и поставщика решений для управления операционными процессами в розничных сетях. Компания планирует продолжить поглощения и занять нишу софта для ритейл-отрасли.



ПО для ритейла

ГК Softline приступила к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли. Входящая в группу компания SL Soft (разработчик бизнес-приложений) приобрела контролирующую долю в «МД Аудит», как сообщили CNews представители Softline. Другие подробности сделки не уточняются.

«Мы видим большой потенциал в разработке отраслевых ИТ-решений и фиксируем растущий спрос на автоматизацию узконаправленных бизнес-процессов в зависимости от особенностей вертикальных рынков. В связи с этим начинаем формировать отраслевые кластеры решений, первым из которых станет ритейл. Эта индустрия — одна из ключевых в потреблении продуктов для автоматизации бизнес-процессов наряду с банковской сферой и телекоммуникациями», — сказал Виктор Вайнштейн, управляющий директор SL Soft.

«МД Аудит» специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций в розничных сетях.

Нишевый продукт

У Softline уже есть в портфеле Softline Digital Grosa, использующий искусственный интеллект для улучшения операционных процессов внутри магазинов и офисов крупных и средних торговых сетей. В компании планируют объединить сервисы для создания комплексного решения на рынке ритейла, целостной экосистемы для глобальной оптимизации бизнес-процессов и работы сотрудников.

Softline Softline продолжает скупать российских разработчиков ПО

Рынок ПО для аудита торговых сетей нишевый, сказал «Ведомостям» партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «За последнее время среди российских компаний не наблюдалось тех, кто непрерывно оказывал подобные услуги в течение хотя бы пяти лет».

У таких решений есть альтернатива — услуги по аудиту точек продаж, широко представленные российском рынке. Автоматизированные же решения нужны зрелым компаниям, например крупной розничной сети, имеющей собственный штат аудиторов, считает эксперт.

Основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах оценил стоимость «МД Аудит» в $5–6 млн «на фоне подобной выручки с учетом консервативного мультипликатора x3».

Стратегия поглощений

SL Soft планирует продолжить поглощения для дальнейшего расширения своего портфеля в сфере ритейла, говорится в сообщении компании. «Сделки M&A призваны укреплять экосистему собственных продуктов ГК и входят в число ключевых стратегических задач до 2030 г.», — заявил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

В марте 2024 г. Softline предложила всем желающим игрокам ИТ-рынка стать частью группы. Для взаимодействия с потенциальными кандидатами на ее сайте создан раздел M&A (Mergers & Acquisitions, слияние и поглощение), где нужно заполнить небольшую анкету. Первые M&A компания начала проводить еще в 2009 г. За последние два года было проведено 13 таких сделок.

С начала 2024 г. CNews стало известно, например, о приобретении компанией вендора платежного оборудования «Инверсум», доли в интеграторе R.Partner, российской платформы для запуска голосовых ботов на базе ИИ Robovoice. А в мае 2024 г. SL Soft уже купила компанию «Визитек», специализирующуюся на разработке ПО для охраны труда под брендом Visitech.

