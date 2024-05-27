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Softline купила создателя ПО для охраны труда

SL Soft, входящая в ГК Softline, купила компанию «Визитек». Она специализируется на разработке ПО для охраны труда под брендом Visitech.

Приобретение Softline

Компания SL Soft (ГК Softline) расширила продуктовый портфель, включив в него 100% компании «Визитек» (бренд Visitech), который специализируется на разработке технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности, сообщили CNews в Softline.

Подробности сделки не сообщаются.

Продукты Visitech используются на предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслей, работающих в условиях высоких производственных рисков. Флагманское решение компании — интегрированная система обеспечения безопасности работ (ИСОБР). Это платформа, состоящая из модулей для автоматизации производственных процессов, наряд-допускной системы, управления происшествиями, геопозиционирования, контроля подрядчиков, учета опасных условий труда и др.

Выгоды сторон

У Softline есть программно-аппаратный комплекс «Умные каски», который предназначен для позиционирования персонала предприятий на открытой местности и внутри помещения, контроля за соблюдением сотрудниками правил охраны труда и промышленной безопасности.

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Softline
К своим «Умным каскам» Softline докупила разработчика ПО для охраны труда Visitech

Виктор Вайнштейн, управляющий директор SL Soft, отметил, что опыт Visitech в сотрудничестве с крупными промышленными холдингами поможет «усилить позиции» вендора.

«Благодаря слиянию мы получим значительные ресурсы и экспертизу для развития наших продуктов. А интеграция с комплементарными решениями SL Soft позволит уже в ближайшее время предложить клиентам значительно более широкий набор инструментов для повышения эффективности, надежности и безопасности бизнеса», — добавила Ангелина Зимина, генеральный директор Visitech.

Возможная сумма сделки

Стоимость Visitech исходя из отчетности по РСБУ можно оценить в 75–150 млн руб., сказала «Коммерсанту» аналитик «РегБлока» Анна Авакимян: «На фоне высокой чувствительности к рыночным и процентным рискам Visitech подошла к сделке в не лучшей форме».

Финансовые показатели Visitech, по данным гендиректор CorpSoft24 Константина Рензяева, предоставленным изданию, более чем скромные: выручка в 2023 г. составила 53,6 млн руб., чистый убыток — 70,6 млн руб. Visitech «получала последнюю приличную прибыль в 2018 г.», отметил Рензяев. Он допустил, что компания на фоне роста рынка охраны труда «серьезно вложилась в разработку, не уследив за падением продаж».

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Импортонезависимость

Основатель компании Kasimov.Team Денис Касимов полагает, что массового внедрения ПО по охране труда в России не происходит в том числе потому, что сложно предугадать, из-за чего случится очередной инцидент и к каким затратам он приведет: «Следовательно, нельзя рассчитать прямой экономический эффект от внедрения».

В 2022 г. Visitech получила патент на способ геолокации, объединяющий данные геомагнитной активности с данными других источников (Wi-Fi, Bluetooth, GPS). Патент от 2019 г. касается применения машинного обучения при обеспечении безопасности работ. Гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина считает эту технологию перспективной, но «широта охраны ограничивается сложностью доказывания, так как установление применения "машинного обучения" для определенной цели будет объективно затруднено».

Анна Любавина

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