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Softline Визитек ИСОБР Интегрированная система обеспечения безопасности работ

Visitech — это модульная платформа, предлагающая решения в области промышленной безопасности, охраны труда и повышения производственной эффективности. Комплексная система позволяет цифровизировать различные процессы в предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслей, работающих в условиях высоких производственных рисков.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.06.2026 Visitech fabricaONE.AI добавила в ИСОБР новый модуль для автоматизации СОУТ и управления производственными рисками 1
27.05.2024 Softline купила создателя ПО для охраны труда 1
27.05.2024 Visitech вошел в контур SL Soft (ГК Softline) 1
07.04.2020 Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда 1
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково» 1
18.04.2017 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность работ в «Газпромнефти» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Визитек - Visitech 20 5
Softline - Софтлайн 3674 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 2
Онлайн патент - Online Patent 24 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 250 1
Иторум ЭмАр 1 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Газпром нефть 702 1
Русагро Группа Компаний 365 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 609 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Газпромнефть Хантос 3 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 1
РегБлок 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13629 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61002 3
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 225 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13827 2
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