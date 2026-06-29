Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Визитек ИСОБР Интегрированная система обеспечения безопасности работ
Visitech — это модульная платформа, предлагающая решения в области промышленной безопасности, охраны труда и повышения производственной эффективности. Комплексная система позволяет цифровизировать различные процессы в предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслей, работающих в условиях высоких производственных рисков.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5222 1
|Зимина Ангелина 2 2
|Вайнштейн Виктор 37 2
|Миланов Рустам 4 1
|Севастьянова Наталья 2 1
|Стариков Дмитрий 13 1
|Акиншина Алина 11 1
|Козлов Михаил 181 1
|Паршин Константин 64 1
|Бобылев Сергей 15 1
|Рензяев Константин 78 1
|Касимов Денис 23 1
|Захаров Павел 60 1
|Шубин Сергей 25 1
|Лисовский Владимир 1 1
|Мирошников Анатолий 1 1
|Косырев Павел 1 1
|Ходьков Дмитрий 5 1
|Леонтьева Лидия 1 1
|Ребрик Иван 1 1
|Рахимов Игорь 1 1
|Компасенко Елена 1 1
|Авакимян Анна 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164494 5
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 492 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область 625 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1763 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453218, в очереди разбора - 728101.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.