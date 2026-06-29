Visitech — это модульная платформа, предлагающая решения в области промышленной безопасности, охраны труда и повышения производственной эффективности. Комплексная система позволяет цифровизировать различные процессы в предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслей, работающих в условиях высоких производственных рисков.