Visitech вошел в контур SL Soft (ГК Softline)

Компания SL Soft расширила продуктовый портфель, включив в него 100% компании «Визитек» (бренд Visitech), который специализируется на разработке технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности. Это позволит формировать экосистему российских решений для комплексной цифровизации и повышения эффективности игроков из сектора промышленности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Продукты Visitech давно зарекомендовали себя на предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслей, работающих в условиях высоких производственных рисков. Флагманское решение компании — интегрированная система обеспечения безопасности работ (ИСОБР): это платформа, состоящая из модулей для автоматизации производственных процессов, наряд-допускной системы, управления происшествиями, геопозиционирования, контроля подрядчиков, учета опасных условий труда и многого другого.

«В период активного поиска российскими компаниями альтернативных бизнес-приложений, мы стараемся отвечать на потребности заказчиков enterprise-сегмента и предлагать им комплекс интегрируемых импортонезависмых решений. Приобретение Visitech поможет нам выстраивать экосистему и развивать продукты для цифровой трансформации предприятий, — отметил Виктор Вайнштейн, управляющий директор SL Soft. — Приветствуем команду Visitech и рассчитываем, что их опыт сотрудничества с крупными промышленными холдингами усилит наши позиции как вендора».

«Благодаря слиянию мы получим значительные ресурсы и экспертизу для развития наших продуктов. А интеграция с комплементарными решениями SL Soft позволит уже в ближайшее время предложить клиентам значительно более широкий набор инструментов для повышения эффективности, надежности и безопасности бизнеса», - отметила Ангелина Зимина, генеральный директор Visitech.

В периметре ГК Softline у Visitech также появляется синергетический потенциал – с продуктами подразделения «Цифровая лаборатория» (Digital Lab). Среди них – программно-аппаратный комплекс «Умные каски»: СИЗ с интеллектуальным модулем, призванное в значительной степени повысить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. «Умные каски» предназначены для позиционирования персонала предприятий на открытой местности и внутри помещения, контроля за соблюдением сотрудниками правил охраны труда и промышленной безопасности.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей.

SL Soft объединяет несколько продуктовых линеек собственной разработки для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

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