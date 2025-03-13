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Бобылев Сергей
Бобылев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Мариничев Дмитрий 24 2
|Зырянов Борис 12 2
|Паршин Алексей 2 2
|Белоусов Сергей 242 1
|Осеевский Михаил 319 1
|Греф Герман 428 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Кулешов Александр 23 1
|Чернов Александр 14 1
|Кураш Антон 32 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Батыров Ренат 10 1
|Рыжонков Василий 7 1
|Надеждин Борис 5 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Дворников Михаил 1 1
|Южаков Сергей 1 1
|Феофанов Андрей 2 1
|Опенько Сергей 1 1
|Дмитриева Нелли 1 1
|Романов Олег 5 1
|Митюрев Юрий 1 1
|Мун Сергей 1 1
|Ульянычев Николай 1 1
|Ходьков Дмитрий 4 1
|Мирошников Анатолий 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 992 2
|Bloomberg 1307 1
|Росбалт ИА 60 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
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