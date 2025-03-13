Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172660
ИКТ 13426
Организации 10525
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3417
Системы 25361
Персоны 74073
География 2791
Статьи 1513
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2605
Мероприятия 849

Бобылев Сергей



13.03.2025 Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков 1
17.06.2022 Разорившаяся компания интернет-омбудсмена России взыскала с немцев сотни миллионов 1
09.06.2018 Российский суперпроцессор для майнинга появится через три месяца. Характеристики 1
18.12.2017 «Барс Груп» обеспечила в Саратовской области вызов врача на дом через портал госуслуг 2
18.04.2017 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность работ в «Газпромнефти» 1
10.02.2016 Сколково: количество заявок от стартапов в 2016 году выросло на треть 1
03.11.2015 В Саратовской области внедрена единая система управления медицинскими кадрами на базе «Парус – Бюджет 8» 1
25.06.2013 Сергей Бобылев - В 2013 г. электронная медкарта должна появиться по всех ЛПУ 1
10.09.2010 Основателя Sunrise выпустят на свободу за 10 млн рублей 1
27.07.2009 Главу Sunrise не выпустили на свободу из-за SMS 2
24.07.2009 Суд санкционировал арест совладельца Sunrise, обвиняемого в мошенничестве 2
21.07.2009 Владельцу сети магазинов Sunrise предъявлено обвинение в мошенничестве 2
20.07.2009 Владелец сети магазинов Sunrise арестован в Москве 2
20.10.2006 Строительство технопарка начнется с суда? 1
02.08.2004 Москвичам предложат компьютерный cash&carry 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Бобылев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Санрайз Про - Sunrise Pro 8 4
Multiclet - Мультиклет 20 2
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2063 1
HP Inc. 5706 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
IBM - International Business Machines Corp 9462 1
ZyXEL Communications 299 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
1С-Рарус 893 1
Verbatim 67 1
ViewSonic 312 1
Seiko Epson Corporation 898 1
HP 3Com 677 1
Brunen IT Group - Belinea 85 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 90 1
Парус Корпорация 199 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 1
Softline - Визитек - Visitech 13 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
БАРС Груп 549 1
Logimex System GmbH 1 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 2
Альфа-Банк 1787 2
Савёловский ТК 3 2
Евросеть 1412 1
Альфа-Групп 715 1
Газпром нефть 630 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
АМР - Архитектурная мастерская Романова 2 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Белый Ветер 356 1
Газпромнефть Хантос 3 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1395 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 690 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 175 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4878 1
Судебная власть - Judicial power 2328 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5200 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8582 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12753 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21023 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 550 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7982 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 307 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1505 2
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16285 2
DDR - Double data rate 2765 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1269 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4574 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11240 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20150 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 993 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13520 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7020 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24770 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12228 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6753 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12715 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2944 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1586 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1637 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11784 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 578 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4833 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1912 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3228 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1496 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5859 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3486 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10871 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1906 1
Multiclet S - процессор 5 2
Linux OS 10138 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 18 1
Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 5 1
Intel Amber Lake 53 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5358 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 443 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2302 1
Мариничев Дмитрий 24 2
Зырянов Борис 12 2
Паршин Алексей 2 2
Белоусов Сергей 242 1
Осеевский Михаил 319 1
Греф Герман 428 1
Заржецкий Александр 37 1
Кулешов Александр 23 1
Чернов Александр 14 1
Кураш Антон 32 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Батыров Ренат 10 1
Рыжонков Василий 7 1
Надеждин Борис 5 1
Чичваркин Евгений 162 1
Дворников Михаил 1 1
Южаков Сергей 1 1
Феофанов Андрей 2 1
Опенько Сергей 1 1
Дмитриева Нелли 1 1
Романов Олег 5 1
Митюрев Юрий 1 1
Мун Сергей 1 1
Ульянычев Николай 1 1
Ходьков Дмитрий 4 1
Мирошников Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 7
Россия - ПФО - Саратовская область 744 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7614 2
Южная Корея - Республика 6699 2
Финляндия - Финляндская Республика 3620 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17658 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17295 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 1
Казахстан - Республика 5605 1
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Россия - СФО - Новосибирск 4373 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Беларусь - Минск 641 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 930 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2707 1
Германия - Федеративная Республика 12748 1
Европа 21866 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1593 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Москва - ВАО - Щелковское шоссе 12 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2867 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10023 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7037 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6800 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7829 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7152 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 358 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5615 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2355 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5166 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10091 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 1
Английский язык 6708 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2227 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8916 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1802 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1732 1
Аудит - аудиторский услуги 2754 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2931 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1189 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1970 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 482 1
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 29 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 937 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1930 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 302 1
Омбудсмен 16 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1184 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 992 2
Bloomberg 1307 1
Росбалт ИА 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153