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Мун Сергей


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Основатель сети магазинов электроники DNS вложился в производство промышленных роботов 1
10.02.2016 Сколково: количество заявок от стартапов в 2016 году выросло на треть 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мун Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3167 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3158 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10292 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1263 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1089 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1503 1
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 22 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1630 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13992 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 594 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7076 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 1
Intel Amber Lake 53 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
Бобылев Сергей 15 1
Чернов Александр 15 1
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Греф Герман 452 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 1
Россия - СФО - Новосибирск 4477 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 1
Беларусь - Белоруссия 5889 1
Казахстан - Республика 5682 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17606 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 956 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 329 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Южная Корея - Республика 6751 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10266 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 502 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2005 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16847 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10280 1
Bloomberg 1334 1
Startup Village - международная стартап-конференция 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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