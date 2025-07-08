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Мун Сергей
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Основатель сети магазинов электроники DNS вложился в производство промышленных роботов 1
|10.02.2016
|Сколково: количество заявок от стартапов в 2016 году выросло на треть 1
Мун Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
|Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
|Intel Amber Lake 53 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
|Бобылев Сергей 15 1
|Чернов Александр 15 1
|Кураш Антон 32 1
|Кулешов Александр 26 1
|Ульянычев Николай 1 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Батыров Ренат 10 1
|Рыжонков Василий 7 1
|Греф Герман 452 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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