Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чернов Александр
СОБЫТИЯ
Чернов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
|Белов Александр 74 3
|Дворкович Аркадий 211 2
|Вексельберг Виктор 154 2
|Кураш Антон 32 1
|Лисогор Дмитрий 17 1
|Белицкий Дмитрий 1 1
|Бобылев Сергей 15 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Ковков Джордж 1 1
|Волков Леонид 14 1
|Мартыненко Роман 1 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Карчев Олег 36 1
|Зенкин Денис 263 1
|Черемных Андрей 30 1
|Батыров Ренат 10 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Аксенов Евгений 20 1
|Звонов Илья 13 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Рыжонков Василий 7 1
|Сударева Галина 7 1
|Абраменко Михаил 3 1
|Мун Сергей 2 1
|Ульянычев Николай 1 1
|Спицын Леонид 5 1
|Конев Юрий 1 1
|Качур Кирилл 8 1
|Контеев Виктор 1 1
|Бродский Олег 1 1
|Кузовков Максим 3 1
|Уринсон Яков 4 1
|Вергунов Вячеслав 1 1
|Тришанков Лев 1 1
|Соколов Алексей 135 1
|Греф Герман 467 1
|Чубайс Анатолий 217 1
|Галицкий Александр 107 1
|Хасис Лев 105 1
|Павлов Андрей 42 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 1
|Bloomberg 1429 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
|IDC - International Data Corporation 4943 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.