Barco Display Systems

Barco и AUVIX провели конференцию «Технологии. Бизнес. Будущее» Бизнес. Будущее». На конференции собрались партнеры компании AUVIX, а также независимые эксперты индустрии и пресса. Открыл конференцию Пит Кандил (Piet Candeel), старший вице-президент региона EMEA, Barco. Он поприветствовал участников встречи и подчеркнул важность присутствия компании в российском регионе, а также значимость подобных мероприятий для развития отрасли. Основной темой конфер

«Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов «Астерос» подписала партнерское соглашение с компанией BARCO, всемирно известным разработчиком крупноформатных дисплеев, видеостен и проекционного оборудования нового поколения. Первым проектом партнеров станет создание гигантского медиа-куба для а

Tandberg и Barco представили совместное решение Компании Tandberg и Barco объявили о первом совместном продукте – решении на базе видеосвязи высокой четкости (1080p) для территориально-распределенной работы с массивами разнородной информации. Большой формат экр

Компания DPI Group объявила о новой маркетинговой программе по продвижению мониторов Barco. В рамках этой программы каждый покупатель, приобретающий монитор Barco, являющейся дистрибьютором компании Barco, с 1 июля по 1 сентября, бесплатно получает калибратор Optisence, необходимый для работы с цветом и достижения высокого качества цветопере