Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184513
ИКТ 14346
Организации 11128
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26310
Персоны 79287
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Barco Display Systems

Barco Display Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.06.2018 Barco и AUVIX провели конференцию «Технологии. Бизнес. Будущее»

Бизнес. Будущее». На конференции собрались партнеры компании AUVIX, а также независимые эксперты индустрии и пресса. Открыл конференцию Пит Кандил (Piet Candeel), старший вице-президент региона EMEA, Barco. Он поприветствовал участников встречи и подчеркнул важность присутствия компании в российском регионе, а также значимость подобных мероприятий для развития отрасли. Основной темой конфер
05.09.2017 «Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов

«Астерос» подписала партнерское соглашение с компанией BARCO, всемирно известным разработчиком крупноформатных дисплеев, видеостен и проекционного оборудования нового поколения. Первым проектом партнеров станет создание гигантского медиа-куба для а
30.06.2008 Tandberg и Barco представили совместное решение

Компании Tandberg и Barco объявили о первом совместном продукте – решении на базе видеосвязи высокой четкости (1080p) для территориально-распределенной работы с массивами разнородной информации. Большой формат экр
04.11.2000 DPI объявила о выходе нового монитора Barco Personal Calibrator V PCD421
05.07.1999 Компания DPI Group объявила о новой маркетинговой программе по продвижению мониторов Barco.

В рамках этой программы каждый покупатель, приобретающий монитор Barco, являющейся дистрибьютором компании Barco, с 1 июля по 1 сентября, бесплатно получает калибратор Optisence, необходимый для работы с цветом и достижения высокого качества цветопере
24.02.1999 DPI и Barco Display Systems заключили дистрибьюторское соглашение

трибьютор оборудования для настольных издательских систем DPI и бельгийский производитель мониторов Barco Display Systems объявили сегодня о подписании соглашения, согласно которому DPI станови

Публикаций - 53, упоминаний - 54

Barco Display Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12526 14
LaCie 74 13
Crestron 100 13
Xerox - The Haloid Company 1154 13
Wacom 142 12
Agfa Gevaert 68 11
Hitachi - Хитачи 1480 11
Extron Electronics 62 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2651 8
Sony 6616 8
Polymedia - Полимедиа 151 8
Microtek 51 7
Konica Minolta 416 6
Ланит - DPI Computers 19 5
Cisco Systems 5209 5
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 367 5
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 164 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 4
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 58 4
Philips 2074 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 4
Microsoft Corporation 25158 4
IBM - International Business Machines Corp 9537 4
Biamp Systems 14 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Cisco Systems - Tandberg 162 3
Optima Integration - Оптима-интеграция 23 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1764 3
Samsung Electronics 10548 3
SAP SE 5411 3
Крок - Croc 1813 3
Intel Corporation 12485 3
Toshiba Corporation 2953 3
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 37 2
Формоза - Formoza 177 2
Терем 65 2
Radvision 20 2
Siemens AG - Siemens Group 2624 2
Beyerdynamic 22 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 523 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 3
РЖД - Российские железные дороги 1984 2
Газпром ПАО 1400 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 2
Ferrari NV 157 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 38 1
VOLTA Engineering Group - Вольта Инжиниринг Групп - Вольт Engineering 4 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 12 1
Роснефть - РН-Самаранефтегаз 3 1
Быстринскнефть НГДУ 1 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Русский Стиль 44 1
Heidelberg 10 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн - ЗДМП, Завод детских молочных продуктов - Лианозовский молочный комбинат - Веселый молочник, Домик в деревне, Мажитель, Рыжий Ап!, Чудо 11 1
РЖД СКЖД - Северо-Кавказская железная дорога 8 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Stellantis - Maserati 14 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 203 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
МКБ - Московский кредитный банк 611 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 74 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 107 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 354 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 390 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5718 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12668 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3425 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1447 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 145 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2124 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3322 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3089 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3490 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 607 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1893 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 275 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 71 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1435 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 294 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 777 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 347 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1171 18
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 308 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 17
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1367 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8749 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5769 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5883 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6215 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14562 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6548 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12634 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12814 6
Контрастность 2926 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9481 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10250 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26861 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7916 6
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 467 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11109 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14890 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31575 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4788 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6058 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3467 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5600 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11393 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14263 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6269 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9743 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1119 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3575 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21640 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4021 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13210 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14277 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3034 4
Microsoft Windows 2000 8662 3
Mitsubishi Digital Signage 3 3
Barco Personal Calibrator 3 3
Microsoft Windows 16200 3
Barco UniSee 3 2
Barco IQ 2 2
Apple macOS 2203 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
Apple II 54 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 40 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5098 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 220 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 47 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 65 1
Apple iMovie 70 1
Cisco Systems - Tandberg Codec 9 1
Sony Walkman 285 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Apple iLife 72 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Smart Board 49 1
Microsoft Outlook Express 49 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 1
Apple Power Mac 30 1
Toshiba Qosmio 85 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 66 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Intel Celeron M 118 1
Wacom Intuos 13 1
Barco ClickShare 2 1
Barco Transform N 1 1
Новикова Елена 100 3
Терентьев Алексей 23 2
Суворов Роман 2 1
Есаулов Алексей 3 1
Бойко Александр 24 1
Жирнов Александр 2 1
Зенкин Денис 263 1
Шалманов Сергей 201 1
Бяхов Олег 59 1
Ширшов Павел 76 1
Ковардакова Ольга 6 1
Калиниченко Михаил 19 1
Данилов Евгений 21 1
Граванова Юлия 20 1
Альперович Михаил 15 1
Сударева Галина 7 1
Каляпин Владимир 6 1
Мишко Сергей 5 1
Токарев Михаил 1 1
Пучков Сергей 1 1
Удалой Валерий 3 1
Юминов Станислав 4 1
Киорсак Руслан 2 1
Синепол Владислав 1 1
Емельянов Владимир 3 1
Бурдаков Михаил 2 1
Калинкин Иван 1 1
Лузай Игорь 1 1
Candeel Piet - Кандил Пит 1 1
Горюнов Павел 6 1
Соколова Евгения 1 1
Демидов Руслан 10 1
Рейман Леонид 1057 1
Макаров Валентин 240 1
Нарышкин Сергей 51 1
Волков Алексей 53 1
Чернов Александр 15 1
Калаев Дмитрий 23 1
Ковалевский Сергей 19 1
Лебедев Артемий 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14434 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 7
Бельгия - Королевство 1165 7
Канада 4969 5
Германия - Федеративная Республика 12897 5
Европа 24561 4
Норвегия - Королевство 1829 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17971 4
Япония 13490 4
Япония - Токио 1004 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13521 3
Украина 7757 3
Россия - СФО - Новосибирск 4594 2
США - Нью-Йорк 3143 2
Швеция - Королевство 3669 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
Израиль 2779 2
Австрия - Австрийская Республика 1332 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 2
Франция - Французская Республика 7960 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7996 2
Куба - Республика 393 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 20 1
Норвегия - Осло 119 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 741 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5322 1
Канада - Оттава 65 1
Канада - Калгари 31 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1619 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2609 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2901 1
Европа Западная 1488 1
Азия - Азиатский регион 5707 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3586 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20046 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25600 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14833 3
Английский язык 6846 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5969 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5900 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 991 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11606 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7248 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11344 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3256 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 2
Энергетика - Energy - Energetically 5447 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6288 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3130 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4294 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2564 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1553 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1806 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5195 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5833 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3658 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 108 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3332 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1056 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6259 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1892 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2716 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 282 1
Ergonomics - Эргономика 1669 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 329 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2565 1
MacWorld 133 2
СК Пресс 17 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
InformationWeek 241 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
ЭнергоНьюс 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
FT - Financial Times 1247 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 287 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 425 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 334 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 570 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 953 1
MacWorld Expo 35 2
CeBIT 612 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393436, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще