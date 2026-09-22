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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пучков Сергей

СОБЫТИЯ


22.09.2026 Cicada8 поставила платформу ETM креативному агентству BBDO для защиты цифрового периметра 1
28.03.2016 «ЛайтНэт» построила мультимедийную инфраструктуру для переговорных комнат BBDO 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пучков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 173 1
Crestron 102 1
Barco NV - Barco Display Systems 57 1
Apple Inc 13261 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 37 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3747 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13127 1
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 99 1
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Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 488 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6462 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2037 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5937 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16589 1
Бронирование - Booking 1024 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1237 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7947 1
Освещение - яркость источника света 750 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10657 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 666 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 210 1
Освещение - dim - диммер - светорегулятор 17 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13576 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35640 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27068 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22761 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15531 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4238 1
Sony 3LCD BrightEra 1 1
Apple iPad 4023 1
Google Android 15333 1
Apple iOS 8634 1
Microsoft Office 365 1051 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 331 1
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Емельянов Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16282 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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