Индексная книга (каталог) CNews*
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Пучков Сергей
СОБЫТИЯ
|22.09.2026
|Cicada8 поставила платформу ETM креативному агентству BBDO для защиты цифрового периметра 1
|28.03.2016
|«ЛайтНэт» построила мультимедийную инфраструктуру для переговорных комнат BBDO 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Пучков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Омникомм - Omnicomm 173 1
|Crestron 102 1
|Barco NV - Barco Display Systems 57 1
|Apple Inc 13261 1
|Sony 3LCD BrightEra 1 1
|Apple iPad 4023 1
|Google Android 15333 1
|Apple iOS 8634 1
|Microsoft Office 365 1051 1
|Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 331 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.