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Naumen CRM Naumen CRM CCE Naumen CRM Call-Center Edition
Naumen CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Алексей 19 3
|Зайцев Андрей 50 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Ковтун Оксана 2 2
|Пинигина Галия 2 2
|Рейман Леонид 1051 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Макаров Валентин 225 1
|Костин Андрей 59 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Никитин Сергей 74 1
|Новикова Елена 89 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Долгих Александр 18 1
|Широков Александр 25 1
|Калаев Дмитрий 22 1
|Ковалевский Сергей 19 1
|Гришин Алексей 26 1
|Лебедев Артемий 100 1
|Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
|Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Садовский Алексей 12 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Бяхов Олег 59 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Дуйкова Полина 7 1
|Данилов Евгений 20 1
|Муромец Юлия 28 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Граванова Юлия 20 1
|Альперович Михаил 15 1
|Патрушев Антон 1 1
|Курдомонов Дмитрий 2 1
|Машков Никита 1 1
|Лантух Владислав 21 1
|Фролова Галина 1 1
|Демидов Михаил 133 1
|Фарбирович Виталий 1 1
|Зельник Валерий 1 1
|InformationWeek 241 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 1
|FT - Financial Times 1228 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3254 1
|Datamonitor 83 1
|РАН - Российская академия наук 1903 1
|РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
|PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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