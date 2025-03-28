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Naumen CRM Naumen CRM CCE Naumen CRM Call-Center Edition


28.03.2025 «Екатеринбург-2000» внедряет систему электронного архива «Этлас» для оптимизации документооборота 1
11.04.2024 «Хайтэк-Интеграция» построила единый контакт-центр для «Центра корпоративных решений» 1
06.08.2013 Андрей Бугаенко - На каждое рабочее место приходится минимум ИТ-систем


 1
22.04.2011 Выбираем CRM-систему для малого бизнеса: трудности поиска 1
10.08.2010 «Яндексу» надоела собственная CRM-система 1
17.10.2008 Автоматизация лизинга: на рынке зреет монополист 1
24.06.2008 «Матрикс Телеком» перевела call-центр на Naumen Phone Outsourcing 2
14.04.2008 Naumen проведет открытые форумы в 5 городах 1
08.04.2008 15 апреля откроется серия форумов «Информационные системы для эффективного бизнеса» 1
02.04.2008 В апреле откроется серия форумов «Информационные системы для эффективного бизнеса» 1
20.02.2008 "Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда 1
22.11.2007 «Еврокапитал» сократил сроки выдачи кредитов с помощью Naumen CRM 1
31.10.2007 Зеленоградский ЕИРЦ обслуживает население в режиме «одного окна» 1
06.08.2007 Мебельная фабрика «ШкоМ» взяла на вооружение Naumen CRM 1
13.04.2007 CeBIT 2007: ИТ-налет России удался 1
06.04.2007 Call-center World 2007: ЦОВы спорят за клиента 2
29.03.2007 Naumen создал call-центр для мебельной фабрики 1
27.03.2007 Naumen помог call-центру «Комкор» расширить свой бизнес 1
20.03.2007 Naumen: аутсорсинговые call-центры без работы не останутся 1
23.01.2007 Naumen стала ISV-партнером Sun Microsystems 1
07.11.2006 "Деловой квартал" помогает челябинским компаниям автоматизировать управление 1
03.11.2006 18 октября состоялась конференция в области управленческого софта 1
02.11.2006 В Москве состоялся Customer Management Congress 1
30.10.2006 Naumen анонсировала версию CRM 3.4 1
21.02.2006 Naumen: комплекс решений для финансового ритейла 1
26.10.2005 ИФД КапиталЪ ЕСП: CRM-система для финансового ритейла 1
23.08.2005 АиФ установил корпоративный контакт-центр 1
02.08.2005 "Авиасалон" внедрил CRM-систему 1
16.06.2005 За домашний интернет взялись профессионально 1
17.02.2005 Naumen представила новую CRM-систему 1

Публикаций - 30, упоминаний - 32

Naumen CRM и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 632 26
8351 5
Microsoft Corporation 24734 4
Oracle Corporation 6735 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Softline - Софтлайн 2891 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
Cisco Systems 5136 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 2
Directum - Директум 1105 2
Галактика - Корпорация 1473 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
Инталев - Intalev 273 2
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 2
АйТи 1376 2
Huawei 3979 1
Рексофт - Reksoft 422 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Ланит - Artezio - Артезио 82 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4967 1
Yandex - Яндекс 7531 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Brother - Brother Industries - Бразер 200 1
Samsung Electronics 10316 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
SAP SE 5306 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Корус Консалтинг ГК 1236 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Sony 6560 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Software AG 198 1
Аурига - Auriga 74 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 148 1
X5 Group - Перекрёсток 555 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 2
Прагматика 6 2
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 341 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 734 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6925 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31278 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67566 16
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4063 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10420 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24733 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11563 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12682 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3337 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11757 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5154 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24463 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10250 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8242 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6751 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12895 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20882 5
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 685 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 4
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8565 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20008 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30136 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14015 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12721 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7213 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1709 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4839 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12197 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13458 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3618 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2928 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 750 3
Управляемость - Manageability 1746 3
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 355 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15951 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2560 2
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 97 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7555 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 15
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 166 12
Naumen DMS - NauDoc 43 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 5
Microsoft Dynamics CRM 543 4
Microsoft Dynamics 1178 4
Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 9 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 2
Microsoft Office 3779 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 129 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
Армада - РБК Лизинг 16 1
Oracle Java - язык программирования 3110 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Linux OS 10109 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 836 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 237 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
Terrasoft CRM 25 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Обращения граждан 229 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Microsoft Windows 15801 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 98 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 290 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Naumen Telecom 8 1
Naumen Kernel 3 1
Eastwind Contact Center 7 1
Naumen Inventory 6 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3262 1
СКБ Контур - Контур.Предприятие 1 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1652 1
Гусев Алексей 19 3
Зайцев Андрей 50 2
Лазарев Алексей 5 2
Ковтун Оксана 2 2
Пинигина Галия 2 2
Рейман Леонид 1051 1
Старков Дмитрий 8 1
Макаров Валентин 225 1
Костин Андрей 59 1
Нарышкин Сергей 51 1
Никитин Сергей 74 1
Новикова Елена 89 1
Кочетков Владислав 248 1
Долгих Александр 18 1
Широков Александр 25 1
Калаев Дмитрий 22 1
Ковалевский Сергей 19 1
Гришин Алексей 26 1
Лебедев Артемий 100 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Садовский Алексей 12 1
Шалманов Сергей 201 1
Бяхов Олег 59 1
Кадников Вячеслав 20 1
Дуйкова Полина 7 1
Данилов Евгений 20 1
Муромец Юлия 28 1
Бугаенко Андрей 13 1
Граванова Юлия 20 1
Альперович Михаил 15 1
Патрушев Антон 1 1
Курдомонов Дмитрий 2 1
Машков Никита 1 1
Лантух Владислав 21 1
Фролова Галина 1 1
Демидов Михаил 133 1
Фарбирович Виталий 1 1
Зельник Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 14
Украина 7644 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4014 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17618 5
Украина - Киев 1128 4
Европа 21855 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14189 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1579 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2978 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52362 2
Казахстан - Республика 5594 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2282 2
Россия - СФО - Новосибирск 4365 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 712 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 140 2
Америка Латинская 1823 1
Швеция - Королевство 3634 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17257 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 1
Индия - Bharat 5498 1
Европа Западная 1482 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Азия - Азиатский регион 5579 1
Япония 13332 1
Норвегия - Королевство 1805 1
Сингапур - Республика 1864 1
Европа Восточная 3106 1
Америка - Американский регион 2167 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
Канада 4906 1
Израиль 2744 1
Африка - Африканский регион 3504 1
Франция - Французская Республика 7881 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1029 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48636 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11086 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51832 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13814 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7926 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3199 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5513 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1758 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1923 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5870 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5911 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 3
Английский язык 6696 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11052 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2221 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6241 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7050 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6035 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 2
Паспорт - Паспортные данные 2549 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 2
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 207 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2765 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 317 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2961 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5840 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 201 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2443 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18887 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29604 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
InformationWeek 241 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 1
FT - Financial Times 1228 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3254 1
Datamonitor 83 1
РАН - Российская академия наук 1903 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 12 1
CeBIT 612 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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