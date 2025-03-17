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Adicom Адиком Системс

Adicom - Адиком Системс

17.03.2025 Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор 2
06.06.2024 За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора 2
17.10.2008 Автоматизация лизинга: на рынке зреет монополист 1
25.04.2007 «Адиком Системс» стала партнером Oracle 2
21.11.2006 "Олевинский, Буюкян и партнеры" автоматизируют финансово-хозяйственную деятельность 2
30.10.2006 "Правовое бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" внедряет Microsoft Dynamics Nav 1
22.09.2005 "Акрихин" автоматизирует финансовое планирование 3
16.04.2004 "МК Финанс" разработал информационную систему для лизинга на базе Navision 1
20.12.2002 "Адиком Системс" представил информационно-аналитическую систему фондовой геологической информации для Росгеолфонда 2

Публикаций - 9, упоминаний - 16

Adicom и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24714 3
Telegram Group 2063 1
AXON-Consulting - АКСОН-Консалтинг 4 1
Армекс ЦИТ - Armex 23 1
8319 1
Oracle Corporation 6727 1
Хомнет Консалтинг 174 1
Хомнет Лизинг 29 1
Олевинский, Буюкян и партнеры - Правовое бюро 1 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 18 2
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 80 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6732 3
Финансовое планирование 86 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3961 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10210 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 428 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5133 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4786 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3332 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 519 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 348 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1863 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 4
Microsoft Dynamics 1177 3
Adicom Financial Planning Solution 1 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 1
Армада - РБК Лизинг 16 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 29 1
Новиков Владислав 1 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3192 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 3
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 813 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 626 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2856 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4408 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6023 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 981 1
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