ФГБУ «Росгеолфонд» осуществляет государственное геологическое информационное обеспечение геологического изучения недр и использования минерально-сырьевой базы Российской Федерации; сбор, хранение и предоставление в пользование геологической информации когда-либо созданной геологическими организациями СССР и современной России; учет месторождений и других объектов минерального сырья, работ по геологическому изучению недр и их результатов, запасов и ресурсов полезных ископаемых в Российской Федерации.

Российский федеральный геологический фонд (Росгеолфонд) является правопреемником Всесоюзного геологического фонда (ВГФ).

Всесоюзный геологический фонд был образован в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 27 марта 1937 г. № 517 при Главном геологическом управлении Наркомтяжпрома СССР «в целях объединения и целесообразного использования результатов работ всех ведомств и организаций СССР и союзных республик в области поисков, разведки и изучения месторождений полезных ископаемых, а также промышленного использования минерально-сырьевых ресурсов». ВГФ определен как системообразующая организация на федеральном уровне в сфере формирования, хранения и организации использования геологических информационных ресурсов. Для реализации этих задач приказом Наркомтяжпрома СССР от 15.06.1938 № 442/а при геологических трестах и управлениях были образованы отделения (хранилища) ВГФ, ставшие впоследствии территориальными геологическими фондами. Таким образом, была создана единая система федерального и его территориальных фондов геологической информации, не имеющая аналогов в мировой практике.

За период своей деятельности Росгеолфондом сформированы уникальные информационные ресурсы, являющиеся по существу национальным достоянием. Они широко используются для подготовки управленческих решений в области геологического изучения и использования недр, развития минерально-сырьевой базы, регулирования отношений недропользования и служат основой научных исследований и решения прикладных задач в сфере недропользования.

Учитывая особую важность и ценность геологической информации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. № 808 информационный массив отраслевых геологических документов отнесен к Государственной части Архивного фонда России, а Росгеолфонд – к организации, осуществляющей их депозитарное хранение. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 950 (с изм. и доп.) Росгеолфонд включен в государственную систему научно-технической информации.