Архивный фонд РФ Росгеолфонд ФГБУ Российский федеральный геологический фонд Территориальный фонд геологической информации


ФГБУ «Росгеолфонд» осуществляет государственное геологическое информационное обеспечение геологического изучения недр и использования минерально-сырьевой базы Российской Федерации; сбор, хранение и предоставление в пользование геологической информации когда-либо созданной геологическими организациями СССР и современной России; учет месторождений и других объектов минерального сырья, работ по геологическому изучению недр и их результатов, запасов и ресурсов полезных ископаемых в Российской Федерации.

Российский федеральный геологический фонд (Росгеолфонд) является правопреемником Всесоюзного геологического фонда (ВГФ).

Всесоюзный геологический фонд был образован в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 27 марта 1937 г. № 517 при Главном геологическом управлении Наркомтяжпрома СССР «в целях объединения и целесообразного использования результатов работ всех ведомств и организаций СССР и союзных республик в области поисков, разведки и изучения месторождений полезных ископаемых, а также промышленного использования минерально-сырьевых ресурсов». ВГФ определен как системообразующая организация на федеральном уровне в сфере формирования, хранения и организации использования геологических информационных ресурсов. Для реализации этих задач приказом Наркомтяжпрома СССР от 15.06.1938 № 442/а при геологических трестах и управлениях были образованы отделения (хранилища) ВГФ, ставшие впоследствии территориальными геологическими фондами. Таким образом, была создана единая система федерального и его территориальных фондов геологической информации, не имеющая аналогов в мировой практике.

За период своей деятельности Росгеолфондом сформированы уникальные информационные ресурсы, являющиеся по существу национальным достоянием. Они широко используются для подготовки управленческих решений в области геологического изучения и использования недр, развития минерально-сырьевой базы, регулирования отношений недропользования и служат основой научных исследований и решения прикладных задач в сфере недропользования.

Учитывая особую важность и ценность геологической информации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. № 808 информационный массив отраслевых геологических документов отнесен к Государственной части Архивного фонда России, а Росгеолфонд – к организации, осуществляющей их депозитарное хранение. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 950 (с изм. и доп.) Росгеолфонд включен в государственную систему научно-технической информации.

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Deckhouse Kubernetes Platform стала основой модернизации Росгеолфонда 5
30.05.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2025 года 1
17.03.2025 Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор 2
26.08.2024 Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений 1
06.06.2024 За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора 2
06.05.2024 Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro 5
18.03.2024 Государство избавит российских геологов от иностранного ПО 1
01.03.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 1
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
08.09.2016 В России создана альтернатива нефтегазовому ПО Halliburton и Schlumberger 1
10.08.2016 Геологические отчеты будут оцифровываться на «Элар ПланСкан» А2В 1
29.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2015 года 1
16.01.2015 Минприроды объединяет свои ФГУПы в сфере ИТ 5
15.10.2014 В госсекторе растет спрос на планетарные сканеры 1
15.06.2011 Министерство природопользования и экологии Башкортостана начало использовать «Электронный архив геологической информации» 1
20.12.2002 "Адиком Системс" представил информационно-аналитическую систему фондовой геологической информации для Росгеолфонда 3

