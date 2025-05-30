Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.



Федеральное законодательство

Федеральный закон от 23 мая 2025 г. N 123-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства»

Скорректирован Закон о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства.

В частности, основанием для отказа в регистрации основного технологического оборудования будет отсутствие установленного (смонтированного) оборудования, указанного в заявлении. Введен запрет на консервацию установленного (смонтированного) оборудования при отсутствии лицензии в период рассмотрения заявления о госрегистрации такого оборудования или о выдаче лицензии на производство табачной продукции.

Кроме того, в заявлении на получение лицензии на производство табачной и никотинсодержащей продукции теперь нужно указывать конкретный ее вид в соответствии с техрегламентом. В выдаче лицензии откажут, если указанное в заявлении место ведения деятельности не совпадает с фактическим местом. Из круга заявителей, имеющих право обратиться за получением лицензии на закупку табачной и никотинсодержащей продукции для ее реализации в рамках беспошлинной торговли, исключены ИП. К основаниям для аннулирования лицензии отнесено непредставление сведений в информсистему мониторинга за оборотом маркируемых товаров.

Также установлено, что табачная продукция, кроме сигарет и папирос, не может продаваться ниже минимальной цены на табачную продукцию, которая определяется в порядке, установленном Правительством.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Федеральный закон от 23 мая 2025 г. N 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о проведении эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан»

С 1 сентября 2025 г. по 1 сентября 2029 г. в Москве и Московской области будет проходить эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства.

Иностранцы - участники эксперимента при обращении в уполномоченную городом федерального значения Москвой организацию по вопросам получения госуслуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования будут: регистрироваться в специализированном мобильном приложении; предоставлять согласие на обработку персональных данных, в том числе данных мобильных устройств и геолокации; направлять в территориальный орган МВД сообщение о месте своего фактического нахождения посредством этого мобильного приложения.

Если у иностранца отсутствует регистрация в приложении, то ее обеспечивает уполномоченная организация. Участники эксперимента в случае изменения ими места фактического нахождения обязаны информировать территориальный орган МВД об этом в течение 3 рабочих дней. Исключением будут случаи нахождения их в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, на турбазе, в кемпинге, в медорганизации, в организации соцобслуживания, либо в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание.

Кроме того, высшим должностным лицам г. Москвы и Московской области, а также г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области предоставляется право заключать между собой соглашения об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патента, выданного на территории одного из указанных в соглашении субъектов РФ, и о найме на работу таких граждан в пределах территорий сторон соглашения. Такое соглашение может быть заключено при условии взаимного соответствия установленного размера коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, и наличии (отсутствии) решения об указании в патенте профессии иностранца.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Федеральный закон от 23 мая 2025 г. N 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Решено создать реестр поставщиков бункерного топлива.

Цель - учет сведений о поставщиках, о морских портах, в которых выполняется бункеровка судов, и о судах, используемых для бункеровки.

Вести реестр будет Росморречфлот в порядке, утверждаемом Минтрансом.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Федеральный закон от 23 мая 2025 г. N 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Требования «антиотмывочного» законодательства распространены на операции с цифровым рублем.

Банк России как оператор платформы цифрового рубля будет оценивать указанные операции, в случае подозрений - блокировать средства и переводы, предоставлять в Росфинмониторинг соответствующие сведения.

Контроль за выполнением оператором «антиотмывочных» требований возложен на главного аудитора Банка России. Кроме того, Госдума сможет поручать Счетной палате РФ проведение проверки их соблюдения. Итоги связанных с этим мероприятий будут отражаться в годовом отчете ЦБ.

Закон вступает в силу с 1 июля 2025 г., за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.

Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2025 г. N 329 «О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203»

Аппарат Правительства уполномочен распоряжаться отнесенными к гостайне сведениями: о показателях, определяющих подготовку экономики к устойчивому функционированию в военное время; о структурной организации или показателях мобилизационного плана экономики; о численности забронированных граждан, пребывающих в запасе; о планах, содержании или результатах научно-исследовательских работ в области мобилизационной подготовки экономики; о мобилизационных мощностях по изготовлению или ремонту вооружения, военной техники; о мобилизационных мощностях по производству продукции общего применения.

При этом сведения о подготовке или распределении кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности государства, исключены из компетенции Аппарата Правительства.

Указ вступает в силу с 1 марта 2026 г.

Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 2025 г. N 299 «О внесении изменений в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. N 903»

В список компаний, которые самостоятельно определяют состав и объем раскрываемой информации, дополнительно включены ПАО «Новороссийское морское пароходство» и ПАО «Современный коммерческий флот» (г. Санкт-Петербург).

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2025 г. N 679 «О приостановлении действия пункта 21 Положения о федеральной государственной информационной системе «Единый фонд геологической информации о недрах»

До конца 2027 г. для получения доступа к реестру первичной и интерпретированной информации о недрах, размещенному на интернет-портале единого фонда такой информации, необходимо авторизироваться с помощью ЕСИА.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2025 г. N 636 «О создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха»

В Долгопрудном (Московская область) решено создать научно-технологический центр «Долина Физтеха» под патронажем Московского физико-технического института. Среди направлений деятельности - ИИ, генетика, робототехника, микроэлектроника, квантовые технологии, технологии беспилотного транспорта, биомедицинские технологии. Определен порядок функционирования центра.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2025 г. N 629 «О проведении эксперимента по цифровизации процессов электронного документооборота, исполнения поручений и контроля исполнительской дисциплины в отдельных федеральных органах исполнительной власти»

Со 2 июня 2025 г. по 30 июня 2026 г. в Минприроды, Минпромторге, Минцифры и ФНС пройдет эксперимент по цифровизации процессов электронного документооборота, исполнения поручений и контроля исполнительской дисциплины. За его проведение, координацию и методическую поддержку отвечает Минцифры.

Эксперимент проводится для апробации механизма обмена цифровыми документами между федеральными органами и подведомственными им организациями. В виде таких документов будут формироваться поручения, доклады об их исполнении и проекты правовых актов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2025 г. N 617 «О порядке формирования и ведения единого реестра субъектов креативных (творческих) индустрий и порядке предоставления сведений субъектами креативных (творческих) индустрий, получившими финансовую и (или) имущественную поддержку в сфере креативных (творческих) индустрий»

В России появится единый реестр субъектов креативных (творческих) индустрий. Предусмотрена их финансовая, имущественная, образовательная, информационная и другая господдержка. Реестр будет вести Минэкономразвития. Также указан порядок предоставления сведений субъектами, получившими финансовую или имущественную поддержку.

Сведения, содержащиеся в реестре, открыты для всеобщего ознакомления и размещаются в Интернете в госинформсистеме «Экономика». До ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы реестр формируется на основании сведений, представленных регионами.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2025 г. N 630 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 584»

Скорректированы правила использования ЕСИА, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информсистем, используемых для предоставления госуслуг в электронной форме.

Для иностранцев и лиц без гражданства установлена возможность пройти проверку достоверности сведений, указанных в удостоверяющем личность документе, в целях регистрации в ЕСИА путем личной явки. Для этого нужно предъявить уполномоченному должностному лицу органа или организации, имеющих право на выдачу ключей простых электронных подписей, один из документов, перечисленных в правилах. Затем должностное лицо направит соответствующие сведения в ЕСИА.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 мая 2025 г. N 1263-р

Дополнен перечень аудиовизуальных, электронных и других техсредств надзора и контроля, используемых администрациями исправительных центров для предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ, а также для получения информации о поведении осужденных.

В список включены средства персонального контроля - электронный браслет и мобильное контрольное устройство, а также техсредства и устройства региональных информационных центров - сервер мониторинга и стационарный пульт мониторинга.

Распоряжение вступает в силу с 1 декабря 2025 г.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 мая 2025 г. «Успейте подтвердить участие в программе ИТ-ипотеки»

До 20 мая 2025 г. ИТ-компании, желающие участвовать в программе льготной ИТ-ипотеки, должны направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Это нужно для получения информации о том, что заемщик работает в компании, применяющей налоговые льготы. Организации должны заполнить по инструкции форму согласия, указав код 10062.

Данные о направленных до 20 мая согласиях будут переданы в Минцифры до 25 мая. Если компания своевременно не передаст согласие в ФНС, ее сотрудники не смогут в 2025 г. получить ИТ-ипотеку на льготных условиях.

Согласие можно подать через личный кабинет юрлица на сайте ФНС или через оператора ЭДО. Файл согласия в формате xml можно сформировать через ПО «Налогоплательщик ЮЛ» (начиная с версии 4.79.4) и передать через личный кабинет ЮЛ.

Раскрытие сведений должно быть обеспечено за предыдущий и текущий расчетные периоды, а также не менее 2 последующих расчетных периодов после заявления права на применение пониженных тарифов.

При подаче согласия по коду 10062 ФНС направляет сведения в Минцифры для передачи в банки - участники программы.

Для участия в программе также нужно раскрыть Минцифры сведения, составляющие налоговую тайну, и подать согласие по коду 20009.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 мая 2025 г. «Подтвердите ИТ-аккредитацию»

Сообщается, что с 7 мая по 1 июня на портале госуслуг открыта форма для подачи заявления на подтверждение ИТ-аккредитации.

До подачи заявления нужно дать согласие на раскрытие налоговой тайны, обновить информацию об ИТ-деятельности на сайте компании, проверить, чтобы уровень средней зарплаты в компании соответствовал или превышал средний по региону или стране.

В заявлении нужно указать долю доходов от ИТ-деятельности (она должна составлять более 30%), ссылку на сайт компании, для правообладателей ПО - наименование и номер продукта в реестре российского ПО, а также доход от его реализации.

Заявление не нужно подавать компаниям, зарегистрированным в 2025 г.; организациям, которые подали заявление и получили аккредитацию после 25 апреля 2025 г.; компаниям, использующим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2025 г.

Правообладатели продуктов из реестра российского ПО подтверждать уровень зарплаты не обязаны.