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Катаева Елена
Катаева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 1
|Лебедева Ольга 20 4
|Ковтун Сергей 4 3
|Качанов Олег 114 3
|Фетисов Александр 19 3
|Труненков Сергей 35 3
|Тузиков Иван 6 3
|Власова Марина 4 3
|Звонарева Елена 19 3
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Немшич Борис 23 2
|Алексеев Михаил 29 2
|Бондарик Владимир 22 2
|Куликов Денис 27 2
|Родионов Иван 71 2
|Семенов Вадим 65 2
|Милюков Анатолий 18 2
|Юрьев Евгений 4 2
|Кудимов Юрий 21 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Веремьянина Валентина 19 2
|Куликов Сергей 29 2
|Провоторов Александр 157 2
|Калугин Сергей 168 2
|Азатян Сергей 9 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Задорнов Михаил 29 2
|Кудрявцев Николай 21 2
|Аганбегян Рубен 18 2
|Малис Олег 80 2
|Пчелинцев Александр 8 2
|Златопольский Антон 21 2
|Кузьмин Павел 17 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Войцеховский Юрий 2 2
|Сабитов Николай 2 2
|Оболенский Артем 4 2
|Чернышенко Дмитрий 568 2
|Швырков Сергей 2 2
|Терещенко Денис 88 2
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 943 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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