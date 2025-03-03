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Индексная книга (каталог) CNews*
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Катаева Елена


03.03.2025 «Контур» помог администрации Коломны автоматизировать проверки на конфликт интересов . 1
05.09.2024 «Контур» помог Тульской области автоматизировать проверки на конфликт интересов ​ 1
15.04.2024 «Контур» и IPG представили решение-конструктор для автоматизации рутинных задач в фондах поддержки предпринимательства 1
04.12.2023 «Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур» 1
29.11.2023 В «Контур.фокусе» появились новые скоринговые модели для оценки деловых партнеров 1
15.11.2023 Холдинг «Север авто» автоматизировал проверку контрагентов с API «Контур.фокуса» 1
10.10.2023 API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф» 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
18.07.2023 «Контур» помог Владбизнесбанку ускорить проверку заемщика в шесть раз 1
14.06.2023 «СКБ Контур» помог Министерству предпринимательства и туризма Башкортостана автоматизировать сбор информации о субъектах МСП 1
17.04.2023 «Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов 1
23.03.2023 «Контур» и Dynamika помогут банкам оценить кредитные риски и актуализировать данные по клиентам 1
06.03.2023 «Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки 1
25.01.2023 «Контур» и «Первая форма» выпустили интеграцию для автоматической оценки контрагентов 1
17.01.2023 В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов 1
13.12.2022 «Контур» представил решение по проверке контрагентов в свободной CRM 1
13.10.2022 Solward и «Контур» помогут быстро оценить кредитные риски в банках 1
14.09.2022 В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса» 1
12.07.2022 «Контур» и «Системы корпоративной аналитики» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере оценки рисков 1
28.06.2022 «Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность 1
07.06.2022 «АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ 1
15.11.2021 «Юнилевер Русь» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.фокуса» 1
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» 1
16.06.2021 «Decathlon Россия» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.Фокуса» 1
10.03.2021 «Контур» и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере экономической безопасности 1
13.05.2019 Directum выпустила решение по проверке контрагентов 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Катаева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1068 26
Ростелеком 9770 3
8282 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 52 3
Notamedia - Нотамедиа 15 3
Directum - Директум 1103 2
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2922 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Мобител 66 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Dynamika - Динамика 25 1
GitHub 833 1
ЦЦТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 8 1
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Газпром ПАО 1346 1
Альфа-Групп 699 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Unilever - Юнилевер Русь 155 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Владбизнесбанк 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 590 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 10 1
Сбер - Сбербанк Капитал 9 1
Колесо.ру 1 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 10
Федеральное казначейство России 1785 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 315 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 3
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 210 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3920 22
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2091 20
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2318 13
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10319 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 7
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3099 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 4
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2169 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4526 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1082 24
Microsoft Office 3760 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 2
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 7 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 1
SuiteCRM 3 1
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Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 230 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 34 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 42 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
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Лебедева Ольга 20 4
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Терещенко Денис 88 2
Слышкин Василий 129 2
Россия - РФ - Российская федерация 145709 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1242 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2935 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1474 2
Россия - ЦФО - Калужская область 988 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 827 2
Европа 21817 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 818 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 94 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 12
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 707 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2433 6
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1745 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2855 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6006 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8101 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6753 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 2
Цифровой регион - Федеральный проект 100 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6966 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 120 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5906 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 227 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 183 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
СРО - саморегулируемые организации 97 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2346 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
НКО - Некоммерческая организация 508 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8793 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
РИА Новости 924 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 943 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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