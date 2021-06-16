«Decathlon Россия» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.Фокуса»

Европейский производитель спортивных товаров Decathlon перешел на автоматизированную проверку контрагентов с помощью проекта API «Контур.Фокуса». После внедрения сервиса время на сбор и первичную обработку документов партнеров сократилось с 40 до 2%, согласование договора — с 10 до 1,5 дней.

Проверку на благонадежность в Decathlon проходят все контрагенты — от крупных поставщиков, сделки с которыми имеют для компании стратегическое значение, до блогеров. В год требуется проверять до 1 тыс. партнеров.

Вячеслав Куджоян, юрист, риск-менеджер отдела Security & Compliance «Decathlon Россия», сказал: «Потребность в автоматизированной проверке появилась после того, как в компании окончательно сформировалась внутренняя система учета контрагентов. Инициатором изменений стал отдел комплаенса. Требовался инструмент, который позволял обобщать информацию и быстро принимать решение о дальнейшей работе с партнерами. В результате остановились на API «Контур.Фокуса» — решение привлекло простотой в использовании. Кроме того, у Decathlon уже был опыт сотрудничества с Контуром. Мы активировали электронную подпись для всех сотрудников и полностью перешли на электронный документооборот».

Особое внимание отдел комплаенса Decathlon уделяет признакам аффилированности. Также контрагента проверяют на связь с фигурантами санкционных списков (по правилу 50%). Система самостоятельно мониторит любые изменения статуса контрагента до и после сделки. Рейтинг отображается в баллах (от 0 до 100), выводится цветовой маркер.

Если рейтинг меняется хотя бы на одну позицию, об этом тут же приходит уведомление. Ответственный сотрудник может скачать подробный отчет о состоянии компании и узнать, что привело к ухудшению позиции. Благодаря автоматической проверке Decathlon может оперативно принимать решения об изменении условий сотрудничества и избегать коммерческих и налоговых рисков.

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.Фокуса», сказала: «Перед нами стояли две основные задачи: автоматизировать процесс проверки контрагентов и минимизировать ручной труд. Раньше сотрудникам приходилось заполнять формы вручную, нередко это приводило к ошибкам и увеличению срока проверки. Сейчас реквизиты и другие данные заполняются автоматически. Первичная проверка потенциальных контрагентов ведется по чек-листам, разработанным по специальной методологии. Ежедневный мониторинг позволяет контролировать любые изменения в статусе контрагента. Благодаря автоматизации удалось исключить ошибки из-за человеческого фактора, значительно сократить время на оценку партнера. Также решение помогло сделать проверку более прозрачной и избежать возможных рисков».

Все документы сохраняются в облаке автоматически. В случае проверки компания в любой момент сможет предоставить защищенную ссылку сотрудникам ведомств.