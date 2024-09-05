«Контур» помог Тульской области автоматизировать проверки на конфликт интересов ​

​Департамент профилактики коррупционных и иных правонарушений Тульской области автоматизировал проверки служащих на конфликт интересов. Это стало возможно благодаря совместной разработке Контура и Государственного автономного учреждения Тульской области «Центр информационных технологий». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Чтобы отследить признаки конфликта интересов, региональный антикоррупционный орган анализирует возможную аффилированность служащих и их родственников с субъектами предпринимательской деятельности. Раньше проверка коммерческих связей 20 служащих и их родственников могла занимать целый рабочий день. Всего требовалось проверить около тысячи служащих органов исполнительной власти и две тыс. работников с высокими коррупционными рисками в госучреждениях. Для работы использовали несколько веб-сервисов. Сотрудникам приходилось переключаться между сервисами и внутренними системами, вручную переносить данные из одной программы в другую. Проверка зачастую не выявляла признаков возможной аффилированности, но занимала много времени.

Департамент решил автоматизировать проверки на наличие риска конфликта интересов, чтобы проводить их в одном «окне» внутренней информационной системы.

Работа в этом направлении началась еще в 2013 г. Тогда орган Тульской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений совместно с ГАУ ТО «ЦИТ» создал собственную программу «Справка о доходах и расходах» на платформе 1С и затем интегрировал ее с единой системой «Управление кадрами». В 2023 г. в регионе запланировали развитие функционала «Справки о доходах и расходах» в части автоматизации процесса выявления риска конфликта интересов. Ведомство искало разработчика, который сможет совместно с ГАУ ТО «ЦИТ» создать программу для автоматического выявления аффилированности и интегрировать ее с программой «Справка о доходах и расходах». Для сотрудничества выбрали Контур и его решение для выявления конфликта интересов на базе «Контур.Фокуса».

Николай Козлов, заместитель директора департамента — начальник отдела антикоррупционных проверок департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области: «Благодаря решению «Контура» и ГАУ ТО «ЦИТ» нам удалось реализовать риск-ориентированный подход в данной работе, поэтому необходимость в проведении массовых проверочные мероприятий отпала. Признаки конфликта интересов, которые раньше мы могли найти только с помощью кропотливой ручной проверки, программа теперь выявляет в автоматическом режиме. В соответствии с регламентным заданием система обрабатывает «большие данные» и выдает маркеры, которые свидетельствуют о возможных признаках аффилированности. А сотрудники антикоррупционного органа точечно отрабатывают их на предмет возможных рисков. Оптимизация ручного труда налицо».

Елена Катаева, руководитель группы по работе с государственными органами «Контур.Фокуса»: «Результатом совместного проекта Контура и ГАУ ТО «ЦИТ» стал универсальный инструмент для профилактики и выявления коррупционных инцидентов. Программа массово проверит всех служащих и их родственников на связи с юрлицами и ИП, в том числе покажет детали связей: по какому признаку служащий или его родственник связан с организацией – является действующим руководителем, учредителем или был им в прошлом. Умные алгоритмы решения позволяют сократить долгие проверки до минут.Совместное решение учитывает современные требования к информационной безопасности, исключая риски утечек информации».

Сергей Никольский, заместитель министра — директор департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области: «Есть много сервисов, которые «выстраивают» аффилированные связи, но именно «Контур.Фокус» предложил нам тот формат их выявления, который мы искали. Если раньше нам приходилось адаптировать существующие решения под себя, то сейчас мы получили такое решение, которое позволяет облегчить наш труд, сэкономить время и повысить эффективность работы. Для выявления аффилированности мы не стали ограничиваться исключительно сферой закупок. Благодаря интеграции АИС «Справка о доходах и расходах» с АИС «Исполнение бюджета», администрируемой министерством финансов Тульской области, разработанное интеграционное решение позволило нам выявлять связи со всеми получателями средств регионального бюджета, в рамках как госконтрактов, так и субсидий или грантов. Но на этом мы не планируем останавливаться. Ведь конфликт интересов возможен также при проведении контрольных мероприятий, выдаче лицензий, передаче в аренду или безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества и в других ситуациях. Поэтому мы планируем интегрировать новое решение с другими информационными системами, используемыми органами исполнительной власти региона для работы в вышеуказанных сферах».

Департамент планирует расширить круг проверяемых категорий должностных лиц с использованием модуля «Контур.Фокуса»: охватить проверкой и муниципальных служащих субъекта, и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, замещающих должности с высокими коррупционными рисками.