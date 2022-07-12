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«Контур» и «Системы корпоративной аналитики» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере оценки рисков

«API Контур.Фокуса» и «Системы корпоративной аналитики», разработавшая информационно-аналитическую систему Sweep net, договорились о реализации новых решений для автоматизации бизнес-процессов по проверке контрагентов на благонадежность.

Интеграционный модуль поможет оптимизировать работу служб безопасности, кадровых, юридических, коммерческих и бухгалтерских подразделений, служб внутреннего контроля и других.

Sweep net объединяет данные из внутрикорпоративных систем и внешних источников для выявления и оценки рисков, связей, скрытых закономерностей.

Интеграция с «API Контур.Фокуса» обогащает Sweep net надежными данными о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, поступающими из 30 официальных источников.

На основе глубокого автоматического анализа значимых фактов Sweep net выявляет признаки конфликта интересов и другие рисковые события, оповещает об этом ответственных специалистов. Модуль интерактивной визуальной аналитики системы отображает связи различных типов, найденные во всех доступных источниках.

Руслан Бижоев, генеральный директор компании «Системы корпоративной аналитики», сказал: «В период нестабильной экономической ситуации российские компании все чаще сталкиваются с недобросовестными действиями контрагентов. Интеграция с «API Контур.Фокуса» поможет упростить решение сложных экспертных задач и минимизировать риски бизнеса».

Елена Катаева, руководитель проекта «API Контур.Фокуса», сказала: «Для комплексного анализа контрагентов необходимо проверять не только клиентов и поставщиков, но и связанные с ними организации. Интеграционный модуль API Контур.Фокуса и Sweep net позволяют моментально провести глубокий анализ данных по всей базе бизнес-партнеров для выявления признаков взаимозависимости. Такая проверка поможет выявить риски сотрудничества, как с самой компанией, так и с ее окружением. Глубокий анализ связей применим в разных кейсах и сценариях. Например, для выявления тендерного сговора или составления черного списка контрагентов, с которыми опасно работать. Ведь нередко неблагонадежный партнер возвращается к вам, но с измененными, с другими реквизитами».

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