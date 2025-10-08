Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

В России открыто представительство компании Bulgunbyol Technology Trading Company, связанной с северокорейской Red Star Technology Exchange Company — разработчиком национальной операционной системы в Северной Корее. Это первая северокорейская ИТ-компания, зарегистрированная в России в 2025 г. Она открылась несмотря на действующие западные санкции, запрещающие гражданам Корейской Народно-Демократической Республики получать доход за рубежом.

Открытие представительства

В России открылось представительство ИТ-компании, связанной с северокорейской Red Star Technology Exchange Company, разработчиком операционных систем (ОС), пишет NK News. Открытие представительства произошло во Владивостоке.

В октябре 2025 г. представительство северокорейской технологической компании открылось во Владивостоке. Речь идет о фирме Bulgunbyol Technology Trading Company, которая связана с разработчиком ОС Red Star Technology Exchange Company.

Red Star Technology Exchange Company создает одноименную ОС на базе Linux. Последняя версия Red Star 4.0 вышла в 2018–2019 г. Первоначально интерфейс ИТ-системы напоминал Windows, но в 2013 г. был изменен под стиль MacOS.

Регистрация ИТ-компании состоялась 24 сентября при поддержке Торговой палаты Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). В российских реестрах организация фигурирует как «Техническая внешнеторговая компания Пульынпел». Офис располагается по адресу: улица Босфора, 42 — в прибрежной зоне рядом с проливом Босфор Восточный.

Unsplash - Alekhin Sasha Разработчик операционных систем из Северной Кореи открыл офис во Владивостоке

Руководство ИТ-компанией осуществляет Ким Чхоль Ен (Kim Chol Young), в штате числится пять иностранных ИТ-специалистов. Официально заявленная деятельность — исследование рынка и социологические опросы.

По информации РБК, это первая северокорейская ИТ-компания, зарегистрированная в России в 2025 г., несмотря на действующие санкции Организации Объединенных Наций (ООН), запрещающие КНДР получать прибыль за рубежом.

Эксперты РБК предполагают, что основной целью открытия офиса может быть не распространение ОС, а экспорт ИТ-специалистов, как писал CNews.

Нехватка опытных ИТ-специалистов

Одна из главных причин, по которым компании не могут найти нужного им специалиста заключается даже не в том, что они ищут именно опытных программистов. Работодатели хотят от соискателей то, чего те попросту не могут им дать.

Ярчайший пример — ситуация с 1С-программированием. По данным HeadHunter, в 2025 г. частота упоминаний этого навыка в вакансиях резко выросла – настолько, что он оказался в тройке самых востребованных наряду PostgreSQL и Git.

Однако программисты, большинство из которых тратят годы своей жизни на развитие навыка кодинга на С, С++, Java и Python, совершенно не торопятся изучать узкоспециализированное 1С-программирование. Этот навык вообще отсутствует в топ-15 упоминаний в резюме — в них программисты чаще всего указывают Python и Git, а также SQL.

HeadHunter Топ-15 навыков программистов, которые чаще всего упоминаются в вакансиях и резюме программистов в 2025 г.

«Рынок труда — один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов, – сказал CNews генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. — В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. По данным аналитиков HeadHunter, 93% работодателей в большей или в меньшей степени в 2025 г. недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков».

Безусловно, совпадения требований с предложением есть — например, Git, PostgreSQL, Python, JavaScript и ряд других. Но сейчас работодателям нужно, чтобы программисты могли писать на PHP и TypeScript и умели работать с «1С: Предприятие 8» и библиотекой React для разработки интерфейсов. Однако этих навыков тоже нет среди наиболее популярных в резюме соискателей-программистов.

Совместная торговля

Объем торговли между Россией и Северной Кореей в 2024 г. достиг рекордных $34 млн благодаря поставкам топлива и экспорту продовольствия, сообщил председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по международной логистике Евгений Никифоров. В 2022 г. оборот составлял $3,78 млн, и с тех пор он вырос почти в десять раз. В прошлые годы товарооборот только сокращался, но теперь объем торговли с КНДР достиг самого высокого уровня со времен Союза Советских Социалистических Республик (СССР), добавил Никифоров.

Евгений Никифоров считает, что большой проблемой в развитии торгово-экономических отношений является абсолютное незнание рынков друг друга: «Мы фактически двигаемся ощупью, надо поднимать уровень осведомленности деловых людей друг о друге». Также, по его словам, необходимо упрощать таможенное регулирование. Кроме того, добавил эксперт, следует развивать логистические пути, кроме существующего морского, расширять возможности доставки грузов по железной дороге и скорее вводить в строй строящийся автомобильный мост.

Россия и КНДР в ходе визита Президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 г. заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. 9 ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.

Поставки сырья в Северную Корею сопряжены с нарушением санкций ООН — запрещено импортировать нефтепродукты сверх годового лимита в 500 тыс. баррелей. КНДР уже много лет нарушает лимит и теперь использует свой флот танкеров для перевозки топлива из порта Восточный в России. По оценкам аналитиков, в 2024 г. было отправлено более миллиона баррелей нефти.

Профессор Университета Кукмин и директор Korea Risk Group Андрей Ланьков заявил, что цифра Евгения Никифорова, скорее всего, не учитывает поставки оружия и товаров из России, осуществляемые на бартерной основе. «Эта цифра отражает обычную традиционную торговлю», — сказал господин Ланьков. Эксперты из Южной Кореи считают, что Северная Корея заработала около $20 млрд на поставках боеприпасов и артиллерии российской армии за время специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Исследователь российской экономики в Университете Донсо Крис Мандей (Chris Munday), рассказал NK News, что нынешний режим обмена между Россией и КНДР напоминает современную торговую систему, но основным механизмом является бартер.