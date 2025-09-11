В России острый дефицит опытных программистов, кругом одни джуны. Работодатели зверствуют и требуют навыков, которых у них нет

В России стремительно растет количество опубликованных резюме программистов, но компаниям, которым нужны опытные кодеры, не из кого выбирать. Большая часть соискателей – джуны, специалисты с минимальным опытом, и в результате время на поиск подходящих кандидатов увеличивается. При этом запросы работодателей на навыки часто на совпадают с тем, что предлагают кандидаты на вакансию.

Сеньор, найдись

В России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, за первые восемь месяцев 2025 г. в стране было открыто 88 тыс. вакансий для программистов и размещено 445 тыс. резюме. С другой – компании не могут найти опытных разработчиков ПО – сеньоров, так как в стране засилье джунов, то есть работников с минимальным опытом или полным его отсутствием. Об этом CNews сообщили представители платформы hh.ru.

Сейчас на одну открытую вакансию программиста в российской ИТ-сфере приходится 14 активных резюме соискателей. Если же рассматривать специалистов по грейдам, то наибольшая конкуренция – именно среди джунов. У них 18,6 резюме на одну вакансию, тогда как у более опытных мидлов – 14,7 резюме.

А вот с сеньорами ситуация крайне противоположная – у них лишь 3 резюме на одну вакансию. Казалось бы, это значительно лучше, чем в 2024 г., когда было 1,1 резюме сеньора на вакансию, но за год мидлов с джунами тоже сильно прибавилось – в 2024 г. было 7,5 резюме на вакансию и 9,8 соответственно.

Все ИТ-дороги ведут в Москву

Российская ИТ-отрасль, как и много лет назад, по-прежнему является «Москвоцентричной». По данным hh.ru, почти половина (47%) всех открытых в стране вакансий для программистов в период с 1 января по 31 августа 2025 г. пришлись именно на Москву.

lucabravo на Freepik С развитием нейросетей программный код теперь может писать сам себя

Санкт-Петербург хоть и находится на втором месте, но ощутимо отстает от столицы со своими 13%. За ним следуют одновременно Свердловская область, Республика Татарстан и Новосибирская область, у которых по 3% от общего числа открытых за отчетный период вакансий для кодеров. Следом идут регионы Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Московская и Самарская области с 2-процентной долей у каждого.

Замыкают рейтинг Воронежская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Красноярский край, Пермский край, Томская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Приморский край и Омская область. На каждый из этих регионов пришлось лишь 1% новых предложений работы для программистов.

Много хочешь – мало получишь

Одна из главных причин, по которым компании не могут найти нужного им специалиста заключается даже не в том, что они ищут именно опытных программистов. Работодатели хотят от соискателей то, чего те попросту не могут им дать.

Ярчайший пример – ситуация с 1С-программированием. По данным hh.ru, в 2025 г. частота упоминаний этого навыка в вакансиях резко выросла – настолько, что он оказался в тройке самых востребованных наряду PostgreSQL и Git.

Однако программисты, большинство из которых тратят годы своей жизни на развитие навыка кодинга на С, С++, Java и Python (самые популярные языки в мире по версии Tiobe), совершенно не торопятся изучать узкоспециализированное 1С-программирование. Этот навык вообще отсутствует в топ-15 упоминаний в резюме – в них программисты чаще всего указывают Python и Git, а также SQL.

hh.ru Топ-15 навыков программистов , которые чаще всего упоминаются в вакансиях и резюме программистов в 2025 году (доли рассчитаны от суммы вакансий из топов)

Безусловно, совпадения требований с предложением есть – например, Git, PostgreSQL, Python, JavaScript и ряд других. Но сейчас работодателям нужно, чтобы программисты могли писать на PHP и TypeScript и умели работать с «1С: Предприятие 8» и библиотекой React для разработки интерфейсов. Однако этих навыков тоже нет среди наиболее популярных в резюме соискателей-программистов.

«Рынок труда – один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов, – сказал CNews генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков. – В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков».

Регионам нужна помощь

Пока нестоличные регионы демонстрируют минимальную активность в плане размещения вакансий для программистов, проживающие в них кодеры очень активно ищут работу. Для примера, в 2025 г. в ХМАО – Югра зафиксировано 40 резюме программистов на одну вакансию. На втором месте – Ставропольский край с результатом 38,1. У Оренбургской области – 28,9 резюме на одну вакансию, у Ульяновской области – 28,1.

В столицах ситуация прямо противоположная. В Москве – 10,3 резюме на одну вакансию программиста, в Санкт-Петербурге – 13,3. Не лучше результаты в Свердловской и Новосибирской областях – 11,5 и 12,4 резюме на вакансию.