«АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ

В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их уровень риска в рамках закона 115-ФЗ.

Решение подходит для комплексного выполнения требований ПОД/ФТ. Оно позволяет сегментировать клиентов по уровням риска: типу клиента, операции, а также страновому риску. Гибкая матрица настроек риск-сегментации позволяет адаптировать оценку уровня риска индивидуально под правила внутреннего контроля финансовой организации. Система хранит клиентские анкеты на каждую проверку, загружает перечни Росфинмониторинга.

«АДС: Комплексная проверка контрагентов» построена на платформе «1С:Предприятие 8.3». В нее интегрирован широкий пул методов «API Контур.Фокуса». Система загружает данные через «API Контур.Фокуса» из 32 официальных источников: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ФССП, Генпрокуратуры и других. Используемые методы можно настроить в параметрическом конструкторе.

Благодаря «API Контур.Фокуса» в системе «АДС: Комплексная проверка контрагентов» досье клиентов теперь можно обогащать актуальными данными.

Елена Катаева, руководитель проекта «API Контур.Фокуса», сказала: «совместное решение “АДС: Комплексная проверка контрагентов” и “API Контур.Фокуса” позволяет определять уровень риска клиентов и оценивать их вне комплаенс-процедур для повышения эффективности бизнеса и нужд службы безопасности. Функции системы обновляются под изменяющееся законодательство и всегда актуальны. Эти возможности повышают прозрачность сделок, помогают минимизировать финансовые и комплаенс-риски».

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

Антон Комраков, руководитель управления по работе с корпоративными клиентами «АДС-софт», отметил: «Глубокая интеграция “API Контур.Фокуса” в наше решение “АДС: Комплексная проверка контрагентов” позволяет обеспечить возможность всесторонней проверки клиентов — юридических лиц, а также собрать не самые очевидные метрики, которые наши клиенты учитывают при принятии взвешенного решения об уровне риска конкретного клиента. Фактически интеграция позволяет нам адаптировать настройку риск-сегментации почти под любую индивидуальную редакцию правил внутреннего контроля, принятую в компании.

Для активации нового модуля проверки контрагентов нужно внедрить «АДС: Комплексная проверка контрагентов» и купить лицензию «API Контур.Фокуса». После этого модуль автоматически подключится к используемой информационной системе.