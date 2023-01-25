«Контур» и «Первая форма» выпустили интеграцию для автоматической оценки контрагентов

В BPM-системе «Первая форма» теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов с помощью API «Контур.фокуса». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Первая форма» – российская BPM-система для автоматизации любых бизнес-процессов: документооборота, управления проектами, CRM, В2В2С-решениями и корпоративными коммуникациями. Гибкий low-code конструктор позволяет моделировать и настраивать процессы под логику компании без участия ИТ-специалистов.

Когда данные логически связаны, работа идет быстрее, контроль за процессом становится проще, а рисков меньше. Благодаря API «Контур.фокуса» полная информация о контрагентах поступает в систему по одному клику. Пользователям не приходится долго и монотонно собирать данные о контрагентах по открытым источникам и сводить их вручную. Интеграционный модуль позволяет получать, систематизировать и хранить всю информацию о клиентах и поставщиках.

Достаточно ввести ИНН и система выдаст подробные данные о компании: полные реквизиты, выписку из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, отчет о финансовом состоянии и др. После этого интеграционный модуль автоматически сформирует рейтинги контрагентов и «подсветит» риски. Можно настроить оповещения ответственных сотрудников о появлении критических факторов у бизнес-партнеров: банкротстве, смене генерального директора, ОКВЭД и т.д.

Данные API Фокуса обогащают ВРМ-систему «Первая форма», позволяют сегментировать базу по виду деятельности. Это полезно для разных кейсов, в том числе, для запуска адресных маркетинговых активностей.

Совместным решением «Контура» и «Первой формы» уже пользуется крупная оценочная компания. Раньше ее сотрудники вели сделки в отдельной CRM, договоры – в «1С», контрагентов проверяли через «Контур.фокус» вручную. Не было функционала, чтобы отслеживать подозрительные изменения.

«Первая форма» автоматизировала все процессы в едином пространстве, а совместное решение с Контуром позволило автоматизировать оценку контрагентов, сэкономить время сотрудников и исключить ошибки при ручном вводе.

Больше в компании не тратят время на проверку, актуальная информация уже есть в системе. Менеджеры получают уведомления об изменениях у партнеров и клиентов, например, если у компании снизился оборот или началась процедура банкротства. Контрагент проверяется не только на входе, но и перед каждой сделкой.

Денис Селезнев, генеральный директор «Первой формы»: «Модуль значительно упрощает работу с документами и документооборотом. Загрузка данных из API “Контур.фокуса” в систему и проверка контрагентов происходит автоматически. При этом подключить модуль и интегрировать результаты проверок в смежные бизнес-процессы тоже несложно. Отдел разработки для этого не нужен, благодаря технологии low-code системные администраторы вполне могут справиться с этой задачей самостоятельно.

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Полная информация о контрагентах — это один из главных рычагов управления рисками. В этом процессе одинаково важно оперативное получение данных и синхронизация всех бизнес-процессов. Совместное решение API “Фокуса” и “Первой формы” отвечает этим требованиям. Пользователь может настроить проверку по своим требованиям, выбрав значимые критерии. Например, отметить в качестве важного критерия наличие судебных разбирательств, задолженностей по налогам и т.д. Система проанализирует данные и выделит цветом рисковые факторы. Таким образом, на любом этапе работы можно видеть реальное состояние контрагента и на основе этого принимать обоснованные решения о сотрудничестве.

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«Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.